ACIET advierte crisis en universidades públicas por ajuste salarial impuesto por el Gobierno Nacional

La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (ACIET) dio a conocer su postura de cara al incremento salarial del 7 % impuesto por el Gobierno nacional para docentes, directivos y personal administrativo de las instituciones públicas, con vigencia para este 2026.

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Por medio de un comunicado oficial, la agremiación presentó su postura al Ejecutivo. La entidad señaló que, “si bien la medida responde a acuerdos derivados de la negociación estatal y a un contexto fiscal retador, este ajuste resulta insuficiente frente a las presiones reales que enfrenta el sistema educativo”.

ACIET fundamenta esta afirmación en las cifras de las instituciones en la actualidad, destacando el contraste entre el alza del 7 % y factores como el aumento del salario mínimo, fijado en un 23,7 %, además de la inflación acumulada y el incremento generalizado de los costos operativos.

Preocupación por el sistema de educación

Para el gremio educativo, la decisión gubernamental genera un desbalance estructural en las finanzas de las instituciones. Mientras los ingresos de las entidades de educación superior crecen a un ritmo limitado cercano al 7 %, los gastos asociados a operación, nómina, servicios y mantenimiento aumentan en proporciones significativamente mayores.

El Gobierno Nacional de Colombia expidió los decretos, incluyendo el 0299 de 2026, que oficializan un aumento salarial del 7% para docentes y directivos del sector público en 2026. Foto: ADOBE STOCK

Sobre este escenario, Lorenzo Portocarrero Sierra, director ejecutivo de ACIET, indicó que “esta situación pone en riesgo la sostenibilidad financiera de muchas instituciones, que deben responder simultáneamente a mayores exigencias de calidad, cobertura y transformación tecnológica, sin contar con mecanismos de compensación adecuados”.

La asociación advirtió que esta brecha financiera traerá repercusiones en la operación de los claustros. La pérdida progresiva del poder adquisitivo de los docentes limitará la capacidad del sistema para atraer y retener talento, lo que impactará la estabilidad laboral y la competitividad de la educación superior colombiana a mediano plazo.

Solicitud de una revisión

Frente a este panorama, ACIET instó al Gobierno Nacional a ejecutar una revisión integral del modelo de financiación. El objetivo de la solicitud es estructurar un mecanismo que permita equilibrar las cargas entre los ingresos y los gastos de las instituciones, garantizando su sostenibilidad a largo plazo.

“El país necesita un sistema de educación superior fuerte, sostenible y de calidad. Para lograrlo, es fundamental alinear las decisiones salariales con una política de financiación estructural que reconozca las realidades operativas de las instituciones”, puntualizó la agremiación.

En un contexto de transformación tecnológica y nuevas exigencias del mercado laboral, la entidad recalcó que las decisiones en materia educativa deben proyectarse con visión de futuro. Finalmente, ACIET reiteró su disposición para establecer mesas de trabajo articuladas con el Gobierno, el Congreso y otros actores del sector, con el fin de construir soluciones que fortalezcan a la educación superior como motor de desarrollo económico del país.