Aumento del salario mínimo “cayó como un balde de agua fría en los presupuestos”: sector BPO en el 4° Gran Foro de Bienestar y Talento Humano

Cambios en las jornadas laborales y en los modelos de contratación, y el aumento del salario mínimo, son algunos de los principales ajustes normativos que están marcando un nuevo camino en la gestión del talento humano en Colombia.

En ese contexto, Foros Semana llevó a cabo el 4° Gran Foro de Bienestar y Talento Humano, un espacio que reúne a expertos, líderes empresariales y académicos para analizar los cambios regulatorios del trabajo, el impacto de la tecnología en la gestión del talento y el papel del bienestar laboral como estrategia de productividad en las organizaciones.

Empresas en Colombia buscan perfiles con habilidades digitales: vacantes que mencionan IA crecen 32 %

Durante el segundo panel, LA GRAN PREGUNTA | Nuevas reglas laborales: ¿qué hacer ahora?, Stefano Farné, director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado; Saida Quintero, abogada y directora del área laboral de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario; y Ana Karina Quessep, presidenta de la Asociación Colombiana de BPO, hablaron del panorama actual y sobre los efectos de la reforma laboral.

Ana Karina Quessep, presidenta de la Asociación Colombiana de BPO. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Quessep inició su intervención diciendo que el aumento del salario mínimo “cayó como un balde de agua fría en nuestros presupuestos”. Además, indicó que, en una encuesta que hicieron, el 43 % de las empresas no va a crecer, el 41 % va a tener una contracción en la contratación y que el 9 % de los empleos están en riesgo hoy.

Por su parte, Quintero dijo que las nuevas medidas terminan impactando a los jóvenes, especialmente a los aprendices. “El sobrecosto de la contratación de aprendices, según un estudio reciente, está llevando a que las empresas decidan monetizar esa cuota y no contratar a los jóvenes; esto tendrá un impacto directo en la búsqueda de su primer empleo”.

En contraste, Farné dijo que la subida del salario mínimo y la implementación de la reforma laboral han mejorado indicadores como la tasa de desempleo y la de informalidad. “El dato de enero indica que la tasa de informalidad bajó un 10 %, porque ocupaciones que normalmente son informales perdieron participación. Muchos cargos informales se retiraron”.

Los modelos de productividad

Sobre la tercerización, la contratación por prestación de servicios y los trabajos por plataformas, Saida Quintero, abogada y directora del área laboral de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, dijo que los aspectos legales a tener en cuenta dentro de la nueva realidad son:

“La tercerización está permitida en Colombia por disposición legal, incluso en actividades permanentes de las empresas, pero últimamente la están satanizando. Hay un decreto colgado hace unas semanas que busca regular la tercerización para efectos de que no haya abusos, pero modificando la ley y dando a entender que no se pueden tercerizar actividades permanentes. Eso es absurdo”.

La abogada recomendó a las empresas revisar bien cómo se están tercerizando las actividades para no abusar de la figura. “Hay que hacerlo con organizaciones especializadas y respetando los límites de la ley, porque hay que decir que también ha habido abusos”.

Saida Quintero, abogada y directora del área laboral de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Sobre la competitividad interna y respecto a otros países tras las nuevas reglas, Ana Karina Quessep, presidenta de la Asociación Colombiana de BPO, alertó que con la reforma laboral se vienen cambios fuertes.

“Lo que no se logró en una reforma laboral lo han querido hacer a través de decretos, y esto pone en riesgo la formalidad y la generación de empleo. Este tipo de legislaciones que protegen el empleo consolidan la formalidad, pero dejan por fuera a muchísimas personas que aún no hacen parte de la formalización del empleo”, explicó Quessep.

Además, dijo que un aspecto que hay que conversar es que a los colombianos les gusta la informalidad y que hay que revisar cómo cambiar ese pensamiento con los ajustes que se vienen. “El sector del BPO ha construido una masa crítica en términos de servicios y empleos, pero nos hemos visto afectados por la pérdida de empleos y no somos competitivos en la región. Colombia es segundo en BPO en toda Latinoamérica; primero va México y ahora se está poniendo en riesgo esto, lo que hace que estas operaciones migren a países como Perú o Guatemala, que ofrecen mejores costos”.

Para lograr un equilibrio entre la flexibilidad y la producción efectiva del trabajador, Quintero aseguró que la reforma laboral trae alternativas “interesantes”, como la posibilidad de cambiar el domingo por cualquier otro día de la semana y turnos de 36 horas semanales, aspectos que permiten ahorrar.

Sobre las proyecciones e impactos de las reformas tanto pensional como laboral, Stefano Farné, director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado, indicó que “no son tan malas. El tema es cómo se financian, de dónde sacamos el dinero para la reforma pensional”.

¿Cómo se está enfrentando el salario mínimo?

Quintero dijo que las dependencias de recursos humanos todavía están sufriendo ese aumento del salario mínimo. “Lo que han hecho es buscar iniciativas basadas en beneficios extralegales que no impacten en la carga prestacional para, de alguna manera, mejorar a ese trabajador que quedó casi igual a su subalterno y, por supuesto, la desintegralización, que fue necesaria en los salarios integrales o muy cercanos al mínimo a raíz de este ajuste abrupto”.

En esa misma línea, Quessep dijo que ese aumento sigue siendo confuso. “En algunas compañías, su aumento salarial, que no está ligado al salario mínimo, están proyectándolo para hacerlo este mes o el siguiente”.

Stefano Farné, director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Farné finalizó diciendo que el salario integral desapareció y que, con el tiempo, se ha observado una “compresión salarial”.

“Las empresas en este momento están pensando en poner tecnología; esto quiere decir que no están despidiendo, pero sí lo están pensando”, concluyó.