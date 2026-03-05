Foros Semana

Empresas en Colombia buscan perfiles con habilidades digitales: vacantes que mencionan IA crecen 32 %

Datos del Observatorio de Mercadeo (ODEM) de la Universidad Ean y de un estudio de tendencias de Buk revelan qué habilidades empiezan a ganar peso en el empleo. El tema estará en el centro del debate en el 4.° Gran Foro de Bienestar y Talento Humano de Foros Semana.

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 10:42 p. m.
4.° Gran Foro de Bienestar y Talento Humano
4.° Gran Foro de Bienestar y Talento Humano Foto: Getty Images

El mercado laboral colombiano muestra señales claras sobre qué habilidades buscan hoy las empresas y cómo están cambiando las formas de gestionar el talento. Un análisis del Observatorio de Mercado Laboral de la Universidad EAN, basado en 8.034 vacantes publicadas en 2025, revela que las organizaciones demandan cada vez más perfiles capaces de combinar habilidades técnicas, gestión y herramientas digitales.

¿Cómo pueden las empresas liberar el potencial humano en un mundo dominado por la IA?

Según el informe, la mediana salarial del mercado profesional se ubica en 1,26 salarios mínimos, con diferencias marcadas entre niveles jerárquicos. Mientras los cargos de dirección superan los 2,8 salarios mínimos, los puestos con mayor volumen de vacantes —como analistas y profesionales especializados— se concentran entre 1,34 y 1,43 salarios mínimos.

INSCRÍBASE PARA ASISTIR AL EVENTO para asistir al 4° Gran Foro de Bienestar y Talento Humano 2026.

El estudio también muestra la aparición de nuevas competencias tecnológicas en las ofertas de empleo. En 2025, las vacantes que mencionan inteligencia artificial crecieron 32 % frente al periodo anterior, y comienzan a incluir herramientas como ChatGPT o GPT entre las habilidades requeridas.

La pregunta clave para conocer su riesgo de cáncer, según un oncólogo de la Fundación Santa Fe

“Hace 20 años no se hablaba de acoso laboral, salario emocional o diversidad”: hoy son temas innegociables para los líderes

“La academia como motor del país”: Universidad Militar Nueva Granada lidera conversación sobre educación en Colombia

¿Cómo pueden las empresas liberar el potencial humano en un mundo dominado por la IA?

¿Está su empresa preparada para el nuevo mundo del trabajo?: el 4.º Gran Foro de Bienestar y Talento Humano pondrá el tema en revisión

Gas licuado gana protagonismo en la nueva realidad energética de Colombia: clave para que la industria no se detenga

Arena Primavera, el megaproyecto que busca posicionar a Antioquia en las grandes giras: iniciará su operación en noviembre

¿Está preparada Colombia para construir 4 millones de viviendas en la próxima década?: esto explicó Amarilo

¿Se puede “hackear” el talento para lograr alto rendimiento sin quemar a los equipos? La discusión será el 10 de marzo

Este fenómeno forma parte de una tendencia más amplia en la gestión de personas. De acuerdo con el Estudio de Tendencias de Recursos Humanos 2026 elaborado por Buk, empresa de software de gestión de personas, el 45 % de las áreas de recursos humanos en América Latina ya utiliza algún tipo de inteligencia artificial en sus procesos.

El informe identifica tres áreas donde esta tecnología ya tiene mayor presencia: selección de talento, aprendizaje y desarrollo profesional, y gestión del desempeño. En particular, 64 % de las organizaciones que utilizan IA la aplican en procesos de contratación, desde el análisis de currículos hasta la coordinación de entrevistas con candidatos.

Más allá de las herramientas, el estudio plantea un cambio más profundo en la forma de organizar el trabajo. Las empresas empiezan a pasar de estructuras basadas en cargos a modelos centrados en habilidades, donde el valor del trabajador se mide cada vez más por sus competencias verificables y su capacidad de aprendizaje.

Estas transformaciones serán parte de la discusión en el 4.º Gran Foro de Bienestar y Talento Humano, que se realizará el 10 de marzo en el edificio de SEMANA en Bogotá. La agenda incluye un espacio sobre la revolución digital de la gestión del talento humano, en el que participará Gabriela Durán, country manager de Buk Colombia, empresa que también apoya el evento.

¿Está su empresa preparada para el nuevo mundo del trabajo?: el 4.º Gran Foro de Bienestar y Talento Humano pondrá el tema en revisión

El foro reunirá a expertos, líderes empresariales y académicos para analizar temas como los cambios regulatorios del trabajo, el impacto de la tecnología en la gestión del talento y el papel del bienestar laboral como estrategia de productividad en las organizaciones. REGÍSTRESE EN EL ENLACE PARA ASISTIR.

Noticias Destacadas