El mercado laboral colombiano muestra señales claras sobre qué habilidades buscan hoy las empresas y cómo están cambiando las formas de gestionar el talento. Un análisis del Observatorio de Mercado Laboral de la Universidad EAN, basado en 8.034 vacantes publicadas en 2025, revela que las organizaciones demandan cada vez más perfiles capaces de combinar habilidades técnicas, gestión y herramientas digitales.

Según el informe, la mediana salarial del mercado profesional se ubica en 1,26 salarios mínimos, con diferencias marcadas entre niveles jerárquicos. Mientras los cargos de dirección superan los 2,8 salarios mínimos, los puestos con mayor volumen de vacantes —como analistas y profesionales especializados— se concentran entre 1,34 y 1,43 salarios mínimos.

El estudio también muestra la aparición de nuevas competencias tecnológicas en las ofertas de empleo. En 2025, las vacantes que mencionan inteligencia artificial crecieron 32 % frente al periodo anterior, y comienzan a incluir herramientas como ChatGPT o GPT entre las habilidades requeridas.

Este fenómeno forma parte de una tendencia más amplia en la gestión de personas. De acuerdo con el Estudio de Tendencias de Recursos Humanos 2026 elaborado por Buk, empresa de software de gestión de personas, el 45 % de las áreas de recursos humanos en América Latina ya utiliza algún tipo de inteligencia artificial en sus procesos.

El informe identifica tres áreas donde esta tecnología ya tiene mayor presencia: selección de talento, aprendizaje y desarrollo profesional, y gestión del desempeño. En particular, 64 % de las organizaciones que utilizan IA la aplican en procesos de contratación, desde el análisis de currículos hasta la coordinación de entrevistas con candidatos.

Más allá de las herramientas, el estudio plantea un cambio más profundo en la forma de organizar el trabajo. Las empresas empiezan a pasar de estructuras basadas en cargos a modelos centrados en habilidades, donde el valor del trabajador se mide cada vez más por sus competencias verificables y su capacidad de aprendizaje.

Estas transformaciones serán parte de la discusión en el 4.º Gran Foro de Bienestar y Talento Humano, que se realizará el 10 de marzo en el edificio de SEMANA en Bogotá. La agenda incluye un espacio sobre la revolución digital de la gestión del talento humano, en el que participará Gabriela Durán, country manager de Buk Colombia, empresa que también apoya el evento.

El foro reunirá a expertos, líderes empresariales y académicos para analizar temas como los cambios regulatorios del trabajo, el impacto de la tecnología en la gestión del talento y el papel del bienestar laboral como estrategia de productividad en las organizaciones.