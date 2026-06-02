Con el crecimiento sostenido del turismo, la llegada de nuevas inversiones y el fortalecimiento de sectores estratégicos, Cartagena y Bolívar se han convertido en un eje clave para el desarrollo del Caribe colombiano.

Por eso, resulta importante conversar sobre cuáles son las decisiones que han impulsado el desarrollo de la región en los últimos años, y analizar qué factores están promoviendo el crecimiento de La Heroica y qué tan sostenibles son en el corto y mediano plazo.

En el marco de Semana por Colombia Cartagena y Bolívar, Natalia Gil Betancourt, líder de Investigación del Grupo Puerto de Cartagena; Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar; Carolina Rosales González, directora ejecutiva de Invest in Cartagena y Bolívar, y Daniel Mitchell Restrepo, presidente de la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas (Acoplásticos), conversaron sobre las claves de los avances que ha tenido la ciudad y el departamento.

Restrepo inició su intervención diciendo que casi el 100 % del sector petroquímico plástico del país está ubicado en Cartagena: “Se fabrica PVC, poliestireno, resinas de poliéster. En un total de 1,5 millones de toneladas. Es un centro muy importante”.

Daniel Mitchell Restrepo, presidente de la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas (Acoplásticos) Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En esa línea, Rosales aseguró que la región cuenta con capacidad de diversificación: “No nos hemos quedado en los sectores tradicionales sino que hemos migrado a los estratégicos. Tenemos todo el potencial para ser el hub logístico de desarrollo de América Latina”.

Carolina Rosales González, directora ejecutiva de Invest in Cartagena y Bolívar Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Oliveros por su parte dijo que, a pesar de las dificultades generales que se han presentado, ha habido inversión privada sostenida: “La Alcaldía y la Gobernación están realizando inversiones importantes y esa articulación ha permitido un crecimiento acelerado aprovechando las vocaciones de la región”.

Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Sobre el Puerto, Gil indicó que Cartagena como hub de transbordo más importante de América Latina y el Caribe ha permitido una mayor conectividad.

Esto ha permitido que los tiempos de importación y exportación se hayan reducido hasta en un 73 %, según el reporte de Anif: “Los importadores y exportadores tienen acceso a más de 850 puertos en 140 países”.

Natalia Gil Betancourt, líder de Investigación del Grupo Puerto de Cartagena. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La atracción de inversión es una de las cosas fundamentales para la región. Para Rosales, la clave está en tener una mejor infraestructura logística y materializar los proyectos: “Los servicios basados en el conocimiento y las energías renovables son las que están marcando el futuro y por eso es importante capacitar a las personas”.

En cuanto a oportunidades, el presidente de Acoplasticos dijo que ven oportunidades importantes para el sector y buscan insertarse en cadenas globales de valor como la de sector automotriz, autopartes, salud, entre otros. “Talento humano, energía y seguridad logística son claves para atraer inversiones y poder exportar más”.

Siga la transmisión de SEMANA por Colombia Cartagena y Bolívar 2026: una región en expansión

De la industria logística marítima, Gil aseguró: “Tenemos un ecosistema logístico muy bien consolidado, un puerto y una industria logística que se apalanca muy bien con el sector petroquímico plástico. También somos una bahía turística, no solo se mueve el turismo de pasajeros por tierra o aire, sino el marítimo, y tenemos también una bahía naval”.