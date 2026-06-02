Cartagena y Bolívar continúan consolidando una estrategia de posicionamiento basada en la oferta cultural, gastronómica y creativa, elementos que han contribuido a proyectar la región en escenarios internacionales y a fortalecer su capacidad para atraer visitantes e inversión.

Durante una nueva jornada de Semana por Colombia, representantes de diferentes sectores analizaron cómo la ciudad ha construido una propuesta diferenciadora que trasciende el turismo tradicional y que hoy forma parte de su estrategia de desarrollo.

La iniciativa destacó que Cartagena se ha consolidado como una ciudad que ofrece experiencias culturales y gastronómicas con alcance internacional, permitiéndole posicionarse junto a referentes globales y fortalecer su valor como destino.

María Angélica Cueter Herrera, gerente general de Mary Cueter, señaló que la articulación entre los sectores público y privado ha sido un elemento importante en este proceso.

“Cartagena es la unión de tantos elementos importantes que nos ponen en el foco mundial. Nada de eso fuera posible si no hay una articulación entre lo público y privado”, mencionó Cueter Herrera.

Maria Angélica Cueter Herrera, gerente general de Mary Cueter S. A. S Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Por su parte, Juan Pablo Borge Trucco, CEO del Grupo La Movida, destacó la identidad cultural de la ciudad y el papel de sus habitantes en la experiencia que ofrece a quienes la visitan.

“Cuando llegas a Cartagena sientes una ciudad que se proyecta y que hace sentir al turista o visitante bienvenido”, agregó.

Juan Pablo Borge Trucco, CEO del Grupo La Movida Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Desde el sector cultural, Margarita Díaz, directora general del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, explicó que la capacidad de la ciudad para integrar distintas expresiones culturales y recibir visitantes de diferentes lugares constituye uno de sus principales elementos de diferenciación.

“Ese diferencial que tenemos nosotros como cartageneros en donde acogemos toda esa cultura y esos visitantes hace que estemos a la par de grandes ciudades y grandes festivales de cine”, detalló.

Margarita Díaz, directora general del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Los participantes coincidieron en que la cultura, la gastronomía y las industrias creativas se han convertido en componentes relevantes para el posicionamiento de Cartagena y Bolívar en el ámbito internacional.