El próximo 15 de julio de 2026, Bogotá será escenario de una conversación clave para el futuro del país. La IX Cumbre de Sostenibilidad de SEMANA reunirá a líderes de distintos sectores para analizar cómo avanzar hacia un modelo de desarrollo capaz de responder a las transformaciones económicas, sociales, ambientales y territoriales que marcarán las próximas décadas.

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Bajo el concepto “Transición para el desarrollo”, la cumbre partirá de una premisa clara: la sostenibilidad ya no puede entenderse únicamente desde una perspectiva ambiental. Hoy implica abordar de manera integral los cambios que enfrenta Colombia en materia productiva, financiera, territorial, institucional y social, con el propósito de construir una hoja de ruta que combine competitividad, bienestar y sostenibilidad.

Durante la jornada, que se realizará en El Cubo Colsubsidio de Bogotá, se desarrollarán conversaciones, debates y análisis alrededor de cinco grandes ejes estratégicos que orientan la discusión nacional.

El primero abordará la necesidad de una transición sistémica, entendida como el conjunto de transformaciones que requiere el país para fortalecer su competitividad, garantizar la seguridad energética e hídrica, responder al cambio climático y consolidar un modelo productivo capaz de generar crecimiento sostenible.

Un segundo eje estará dedicado al desarrollo territorial, explorando la relación entre ciudades, campo y biodiversidad, así como el papel de los sistemas alimentarios, la agricultura sostenible, la bioeconomía y la gestión de los recursos naturales en el desarrollo regional.

La agenda también analizará los retos del financiamiento para la sostenibilidad, examinando mecanismos para movilizar inversión, fortalecer los mercados ambientales, impulsar las finanzas sostenibles y generar incentivos que permitan llevar proyectos de impacto a los territorios.

Otro de los temas centrales será la gobernanza y la incidencia en política pública, con reflexiones sobre los consensos que requiere el país para consolidar una visión de largo plazo, fortalecer la articulación entre actores públicos y privados y avanzar hacia marcos institucionales que favorezcan el desarrollo sostenible.

Finalmente, la cumbre abrirá un espacio para discutir el papel de las narrativas, las nuevas generaciones y la regeneración como elementos fundamentales para conectar la sostenibilidad con la ciudadanía, fortalecer la confianza y promover cambios culturales capaces de acelerar las transformaciones que demanda el país.

Más que un escenario de diagnóstico, la IX Cumbre de Sostenibilidad busca convertirse en un espacio para identificar soluciones, construir consensos y promover acciones concretas que permitan ordenar las distintas transiciones que vive Colombia y convertirlas en oportunidades de desarrollo.

*Para vincularse comercialmente a la IX Cumbre de Sostenibilidad contáctese al correo mguzmana@semana.com