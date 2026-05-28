Cartagena y Bolívar atraviesan uno de los momentos más dinámicos de su historia reciente. La región ha logrado consolidar un modelo de crecimiento que combina desarrollo empresarial, expansión urbana, fortalecimiento institucional, impulso al turismo y atracción de inversión nacional e internacional.

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Más allá de su reconocimiento como destino turístico, hoy se posiciona como un territorio estratégico para el comercio, la logística, la industria, la innovación y la generación de oportunidades.

En este contexto, Foros Semana realizará el próximo 2 de junio, en el Hotel InteContinental Cartagena, Semana por Colombia Cartagena y Bolívar 2026, un espacio que reunirá a líderes empresariales, autoridades, académicos y expertos para analizar los factores que están impulsando la transformación de la región, los retos que enfrenta para mantener su competitividad y las oportunidades que definirán su futuro.

La conversación abordará temas como desarrollo económico, infraestructura, energía, industria, cultura, turismo, inversión y transformación social.

El encuentro contará con la participación de la Alcaldía de Cartagena, Camacol Bolívar, Cotelco, Cotecmar, Egal, la Gobernación de Bolívar, Puerto de Cartagena, Serena del Mar, Surtigas, la Universidad Tecnológica de Bolívar y distintos actores empresariales e institucionales vinculados al desarrollo regional; además del apoyo de Aguas de Cartagena, Lulo Bank, Arquitectura y Concreto, y Banco GNB Sudameris. El Universal es el medio aliado.

Conozca la agenda

1:35 p. m. – 2:25 p. m.

LA GRAN PREGUNTA | ¿Qué decisiones han impulsado el desarrollo de la región?

Líderes de distintos sectores analizarán los factores que han permitido el crecimiento de Cartagena y Bolívar, así como los desafíos que deberán enfrentarse para garantizar que este desarrollo sea sostenible en el tiempo.

Natalia Gil Betancourt, líder de investigación del Grupo Puerto de Cartagena.

líder de investigación del Grupo Puerto de Cartagena. Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar.

director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar. Carolina Rosales González , directora ejecutiva de Invest in Cartagena y Bolívar.

, directora ejecutiva de Invest in Cartagena y Bolívar. Vicealmirante Carlos Hernando Oramas Maldonado, comandante de la Fuerza Naval del Caribe.

Modera: Carlos Enrique Rodríguez, subdirector general de SEMANA.

2:25 p. m. – 3:10 p. m.

PANEL DE COMPETITIVIDAD | El modelo de crecimiento

Una conversación sobre cómo la región ha fortalecido su atractivo para la inversión, el turismo y la generación de empleo, consolidándose como uno de los principales polos de desarrollo del país.

Adriana Corena Guerrero , directora ejecutiva de Cotelco Capítulo Cartagena y Bolívar .

, directora ejecutiva de Cotelco Capítulo Cartagena y Bolívar Javier Mahecha , gerente general del Hotel Grand Sirenis Cartagena by OxoHotel

, gerente general del Hotel Grand Sirenis Cartagena by OxoHotel Freda Dueñas, vicepresidenta comercial de Aviatur

vicepresidenta comercial de Aviatur Francisco Vergara, director regional de ProColombia (Bolívar, Córdoba y Sucre).

Modera: Nicolás Pareja Bermúdez, director de El Universal.

3:10 p. m. – 3:50 p. m.

CONVERSACIÓN ESTRATÉGICA | ¿Qué está generando desarrollo real hoy?

Representantes de sectores clave compartirán experiencias y proyectos que están impactando directamente la calidad de vida de los ciudadanos a través de iniciativas en vivienda, servicios públicos y desarrollo urbano.

Rafael Simón del Castillo , presidente de Novus Civitas, desarrollador de Serena del Mar.

, presidente de Novus Civitas, desarrollador de Serena del Mar. Jackeline Puente Alvarado , gerente general de Surtigas.

, gerente general de Surtigas. Irvin David Pérez Muñoz, gerente de Camacol Bolívar.

Modera: Juan David Cardozo, editor de SEMANA.

3:50 p. m. – 4:25 p. m.

INSIGHTS | La experiencia como diferenciación internacional

La cultura, la gastronomía y las industrias creativas se han convertido en activos estratégicos para el posicionamiento global de Cartagena. Este espacio analizará cómo estas fortalezas contribuyen a proyectar la ciudad ante el mundo.

Margarita Díaz , directora general del Festival. Internacional de Cine de Cartagena de Indias.

, directora general del Festival. Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Juan Pablo Borge Trucco , CEO del Grupo La Movida.

, CEO del Grupo La Movida. Maria Angélica Cueter Herrera, gerente general de Mary Cueter.

Modera: Jonathan Toro, periodista SEMANA.

4:25 p. m. – 4:50 p. m.

ENTREVISTA | El legado que canta el Caribe

Un homenaje a Totó La Momposina y a la huella que su obra ha dejado en la identidad cultural del Caribe colombiano, la preservación de las tradiciones y el reconocimiento internacional de nuestra música.

Marco Vinicio Oyaga, hijo de Totó la Momposina

Modera: Gustavo Tatis, cronista cultural de El Universal

4:50 p. m. – 5:40 p. m.

CONVERSACIÓN ESTRATÉGICA | Infraestructura, industria y energía

Expertos y líderes institucionales analizarán cómo la infraestructura, la industria, la innovación y la seguridad energética serán determinantes para la competitividad futura de Cartagena y Bolívar.

Contralmirante Walter Olmedo Wilches Carvajal , presidente de Cotecmar.

, presidente de Cotecmar. Iván Martínez Ibarra , presidente Egal.

, presidente Egal. Alberto Roa Varelo , rector de la Universidad Tecnológica de Bolívar.

, rector de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Daniel Mitchell Restrepo, presidente de la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas (Acoplásticos).

Emilio Molina Barboza, secretario de Planeación distrital de Cartagena

5:40 p. m. – 6:15 p. m.

ENTREVISTA | Transformación desde lo social

El cierre del foro estará dedicado a examinar cómo las políticas públicas, la articulación institucional y la gestión territorial están contribuyendo a generar mayores oportunidades y bienestar para los habitantes de Cartagena y Bolívar.

Dumek Turbay , alcalde de Cartagena de Indias.

, alcalde de Cartagena de Indias. Yamil Hernando Arana Padauí, gobernador del departamento de Bolívar.

Modera: Yesid Lancheros, director general de SEMANA.

El Foro Semana por Colombia Cartagena y Bolívar 2026 será transmitido a través de las plataformas digitales y redes sociales de SEMANA.