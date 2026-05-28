Huila pondrá en marcha la única Escuela Universitaria del Café en Colombia

El departamento del Huila se ha caracterizado por su extensos paisajes cafeteros, su riqueza y pujantes habitantes que siguen demostrando lo mejor de la región. Y para seguir en esa línea, buscar fortalecer el sector educativo.

Con una iniciativa liderada por el gobernador, Rodrigo Villalba Mosquera, se creó oficialmente en el departamento la Escuela Universitaria del Café. El Ministerio de Educación Nacional aprobó los registros calificados de seis programas académicos articulados alrededor de la Ingeniería del Café.

“Durante años el Huila se destacó por producir el mejor café de Colombia. Hoy damos un paso mucho más importante: comenzar a producir conocimiento alrededor del café. Estamos sembrando educación, innovación y futuro para nuestras familias cafeteras”, destacó el mandatario y reconoció que esto fue posible gracias a la Federación Nacional de Cafeteros y al Comité Departamental de Cafeteros.

Esta nueva apuesta educativa posiciona al Huila como pionero nacional en formación académica vinculada a su modelo económico, consolidándolo, además, como el principal productor de café de Colombia.

Desde el próximo semestre, la Escuela Universitaria del Café, adscrita a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Surcolombiana, iniciará actividades académicas con los primeros 120 cupos presenciales: 80 estudiantes en Pitalito y 40 en Gigante.

El gobernador Rodrigo Villalba desde su época de campaña soñaba con esta iniciativa que hoy se vuelve una realidad para cientos de estudiantes que sueñan con seguir sus estudios académicos profesionales.

Los programas aprobados bajo un modelo de ciclos propedéuticos son:

Ingeniería del Café

Tecnología en Gestión Sostenible del Café

Tecnología en Innovación de Productos a Base de Café

Técnica Profesional en Producción Cafetera

Técnica Profesional en Comercialización del Café

Técnica Profesional en Procesos Administrativos para Fincas Cafeteras

Gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera. Foto: Congreso de la República

Ricardo Moreno Patiño, viceministerio de Educación Superior aprobó los programas académicos de la Escuela Universitaria del Café mediante resoluciones expedidas el 30 de abril de 2026. Entre ellos se encuentra Ingeniería del Café, programa que se convierte en el único de su tipo en Colombia.

La iniciativa fue planteada como una estrategia para enfrentar uno de los principales retos del sector cafetero: el relevo generacional. El proyecto busca que jóvenes del Huila puedan acceder a formación profesional relacionada con la caficultura y áreas asociadas como innovación, sostenibilidad, transformación del producto, administración de fincas cafeteras, nuevas tecnologías y generación de valor agregado.

El objetivo es contribuir a que las nuevas generaciones permanezcan vinculadas al campo y encuentren oportunidades de formación y desarrollo dentro del sector agrícola.

La Escuela Universitaria del Café también contempla procesos de articulación entre la educación media y la educación superior. En una primera etapa, el trabajo se adelantará con la Institución Educativa José Eustasio Rivera de Pitalito y la Institución Educativa Alto del Obispo de San Agustín. Posteriormente, se prevé ampliar el modelo a otros municipios cafeteros del departamento.

El funcionamiento de la Escuela estará ubicado en la sede Pitalito de la Universidad Surcolombiana. La construcción del edificio tuvo una inversión inicial cercana a los $6.000 millones financiados por el Gobierno nacional.

Además, la gobernación del Huila anunció recursos por $2.000 millones para la terminación de aulas e infraestructura y otros $1.976 millones destinados al fortalecimiento de laboratorios especializados. A esto se suman más de $406 millones ejecutados mediante el Convenio 023 de 2024 entre la Gobernación y la Universidad Surcolombiana, así como aportes adicionales de la institución educativa para la consolidación académica y operativa del proyecto.

La Escuela contará con laboratorios especializados, espacios de innovación, escenarios prácticos y ambientes tecnológicos orientados a la investigación y transformación del café.

El proyecto coincide con un contexto en el que el Huila completa 15 años consecutivos como principal productor de café de Colombia. El departamento registra una producción de 2.523.904 sacos de 60 kilogramos, equivalentes al 19,65% de la producción nacional.

El departamento cuenta además con:

88.011 familias caficultoras.

Más de 103.717 fincas cafeteras.

150.135 hectáreas sembradas en café.

Más de 100 mil empleos generados cada año.

Exportaciones cafeteras por más de 547 millones de dólares entre enero y mayo de 2025.

Una participación del 10,91% en el PIB departamental.

“La Escuela Universitaria del Café representa una apuesta estratégica por el desarrollo económico, el conocimiento, la innovación y la permanencia de nuestros jóvenes en el campo. El Huila ya no solo quiere seguir siendo líder en producción; quiere convertirse en líder en conocimiento cafetero”, puntualizó el mandatario de los huilenses.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Gobernación del Huila