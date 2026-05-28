Cartagena y Bolívar, una región en los ojos del mundo

A primera vista, Bolívar parece vivir dos realidades distintas. Una se mueve al ritmo de grúas portuarias, industrias y hoteles que reciben turistas de todo el mundo. La otra todavía enfrenta problemas históricos de pobreza, informalidad y falta de infraestructura básica en buena parte de sus municipios.

Aun así, el peso económico de Bolívar ya no se explica únicamente por Cartagena, aunque la capital siga siendo su gran corazón financiero, industrial y turístico. La discusión ahora pasa por entender cómo ese dinamismo comienza a irradiarse hacia el resto de municipios, mientras sectores como el comercio exterior, la construcción, la manufactura, la agroindustria y la logística redefinen su papel económico.

“Cartagena ha sido y sigue siendo el principal motor económico de Bolívar y uno de los ejes productivos más importantes del Caribe colombiano”, aseguró Haroldo Fortich González, secretario de Hacienda de Cartagena. Según explicó, el departamento aporta cerca del 3,6 por ciento del PIB nacional, y entre el 70 y el 75 por ciento de esa dinámica económica se concentra en la capital. La ciudad se convirtió en una plataforma económica difícil de comparar. Aquí conviven uno de los complejos petroquímicos más importantes de la región, la principal terminal portuaria del país y una industria manufacturera robusta.

Separador

Galeria fotos de la semana

Separador

En Mamonal, el complejo industrial más importante del departamento, la Refinería de Cartagena, sigue siendo uno de los principales motores productivos. Según la Alcaldía, el sector manufacturero y de refinación representa más del 40 por ciento del valor agregado industrial de la ciudad. A lo que se suma el movimiento logístico alrededor del puerto.

El Grupo Puerto de Cartagena maneja cerca del 40 por ciento de la carga contenerizada de Colombia y en 2025 movilizó 4,1 millones de TEU, un crecimiento del 12 por ciento frente al año anterior. El 75 por ciento de esa operación corresponde a carga de tránsito o trasbordo. La terminal fue elegida, además, como hub regional de la alianza GEMINI, integrada por Hapag-Lloyd y Maersk, fortaleciendo todavía más su posición dentro de las cadenas logísticas globales.

El Nuevo Chambacú y otras grandes obras que están cambiando Cartagena: “Nos posiciona frente a otros destinos del Caribe” Con una inversión que supera los 47.000 millones de pesos entró en funcionamiento la primera fase del complejo deportivo y recreativo más moderno en la historia de Cartagena. Una obra que representa la transformación sin precedentes que vive la ciudad. Ir al artículo Bolívar vuelve a mirar al Magdalena: así es la ambiciosa estrategia que revoluciona el turismo en el territorio El nuevo malecón de Magangué y los cruceros de lujo que hoy llegan a Mompox se suman a una estrategia que busca convertir al río Magdalena en motor turístico y económico. Una apuesta ambiciosa liderada por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí. Ir al artículo Este es el talento que impulsa el liderazgo del Grupo Puerto de Cartagena El grupo apuesta por formar, potenciar y proyectar a sus colaboradores con una estrategia de innovación, tecnología y cultura organizacional pionera. Ir al artículo Así es la revolucionaria ‘ciudad soñada’ que crece a 15 minutos de Cartagena Más de 9.000 personas ya habitan en Serena del Mar, el megadesarrollo que transforma Cartagena. Sus desarrolladores lideran una estrategia urbanística y de regeneración ambiental referente en la región. Ir al artículo

Ese crecimiento portuario también impacta directamente las exportaciones del departamento. Javier Díaz, presidente de Analdex, afirmó que Bolívar cerró 2025 como el departamento más exportador del Caribe colombiano, con ventas externas por 2.368 millones de dólares. Y aunque en el primer trimestre de 2026 las exportaciones cayeron 17,6 por ciento, el departamento sigue siendo el séptimo mayor exportador del país.

Con pasos de gigante

Bolívar es uno de los departamentos más estratégicos del país. Crece el turismo, la inversión extranjera y su puerto es el gran hub logístico del Caribe. Líderes explican su potencial.

Separador

Galeria fotos de la semana

Separador

Los productos químicos y petroquímicos dominan la canasta exportadora. Policloruro de vinilo, polipropileno y copolímeros de propileno figuran entre los principales bienes vendidos al exterior. Sin embargo, el agro empieza a ganar protagonismo dentro del mapa exportador. En el puerto de Cartagena han aumentado las exportaciones de café, banano, aguacate, limón y ñame, producto que empieza a consolidarse como uno de los símbolos agrícolas del departamento.

Bares, música y arte en cada esquina: la historia de Getsemaní, el barrio más feliz de Cartagena En cada uno de sus rincones y estrechos callejones ocurren, al mismo tiempo, historias tan apasionantes como difíciles de creer. Habitantes, comerciantes, turistas y artistas, así lo confirman: “Es el barrio más feliz de Cartagena”. Ir al artículo Celele, el laboratorio gastronómico del Caribe que hoy es uno de los mejores restaurantes del mundo: “Cada plato empieza en el territorio” Lo que empezó siendo un laboratorio gastronómico del Caribe se convirtió en uno de los mejores restaurantes del mundo. Una propuesta que regresa la mirada al territorio y que le ha merecido a Jaime Rodríguez, su chef, decenas de reconocimientos que solo lo empujan a seguir haciendo lo que ama: crear. Ir al artículo Hasta siempre, Totó: la “diva descalza” que le entregó al mundo los mejores sonidos de Colombia Totó la Momposina, guardiana por excelencia de la música ancestral del Caribe, deja un legado inmenso que suena al compás de bullerengues, porros y cumbias, y que pervive en una voz aguerrida que seguirá estremeciendo las fibras de miles de colombianos. Ir al artículo Mompox: el fascinante pueblo a orillas del Magdalena que cautiva al mundo: “Está lleno de personajes entrañables” Viejas o nuevas sus historias parecen sacadas de un sueño. Hablan de un territorio mágico donde los locales rescatan los oficios de sus antepasados, la arquitectura deslumbra y el jazz suena hasta el amanecer. No existe destino más provocador. Ir al artículo

“Lo del ñame, especialmente, y la yuca y el plátano, es algo muy importante para el departamento y para la región”, precisó Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). El campo sigue teniendo un peso importante dentro de la economía. La agricultura, ganadería, pesca y silvicultura representan el 6,4 por ciento del valor agregado departamental. Además, el territorio concentra entre el 4,5 y el 4,8 por ciento de toda el área sembrada del país.

El auge de la palma y de la industria de fertilizantes también empieza a cumplir un papel cada vez más relevante. Bedoya destacó, por ejemplo, que la planta de Yara en Pasacaballos produce cerca de 500.000 toneladas de fertilizantes al año.

Separador

El lugar para invertir

Cartagena recuperó su brillo y hoy es considerada una ciudad estratégica para invertir en segunda vivienda o propiedades para renta corta. Inversionistas nacionales y extranjeros tienen sus ojos puestos especialmente en la Zona Norte, el nuevo polo de desarrollo.

Separador

La ganadería también mantiene un peso histórico. José De Silvestri, director técnico de Fedegán-FNG, aseguró que Bolívar concentra cerca del 5 por ciento del inventario bovino nacional, con 1,43 millones de cabezas y más del 12 por ciento del hato bufalino del país. “El sistema productivo predominante es el doble propósito y carne, acorde con las condiciones agroecológicas de la Región Caribe”, explicó.

Según Fenalco Bolívar, el sector comercio y de servicios creció alrededor del 3,5 por ciento en 2025, por encima del promedio nacional. Su aporte al PIB departamental ya supera los 6,3 billones de pesos y representa cerca del 18 por ciento de toda la economía local. “La formalidad, sin embargo, sigue siendo el gran desafío territorial”, advirtió Mónica Fadul Rosa, directora de Fenalco Bolívar.

La informalidad volvió a subir al 50 por ciento y el desempleo ronda el 14 por ciento, cifras que contrastan con las grandes inversiones que hoy llegan al territorio. El comercio genera una enorme cantidad de empleo, pero buena parte sigue estando ligado a actividades informales.

Separador

Galeria fotos de la semana

De las aulas al mercado: así es como esta universidad transforma hallazgos científicos en negocios reales El trabajo conjunto entre academia y sector empresarial que hoy lidera la Universidad Tecnológica de Bolívar la posiciona como un referente de innovación y desarrollo territorial. Ir al artículo Descubra los megaproyectos que cambian la forma de invertir en el Caribe: “No son espacios, son experiencias” Arquitectura y Concreto traza un nuevo rumbo para la región con ocho grandes desarrollos que integran vivienda, comercio y bienestar. Ir al artículo Bolívar encontró la fórmula: subsidios, inversionistas y grandes proyectos jalonan la vivienda En medio de la desaceleración, el departamento activó un plan que contempla subsidios regionales, el impulso de la vivienda VIS y los nuevos desarrollos urbanísticos. Irvin Pérez, gerente de Camacol Bolívar, explica por qué sigue siendo un referente para invertir. Ir al artículo Industria naval de talla mundial: así se convirtió Cotecmar en referente de ingeniería, construcción e innovación tecnológica COTECMAR es un referente de la industria naval, marítima y fluvial en América Latina. Sus proyectos de construcción, reparación, mantenimiento e innovación fortalecen la competitividad regional y contribuyen al desarrollo del país desde el mar y los ríos. Ir al artículo

Ese contraste se refleja en Cartagena. Mientras el turismo internacional sigue creciendo y el gasto promedio diario de un visitante extranjero oscila entre 120 y 150 dólares, la desigualdad sigue siendo una de las más altas del país. Adolfo Meisel Roca, rector de la Universidad del Norte, confirmó que Cartagena tiene uno de los índices Gini más altos de Colombia: 0,53. “La desigualdad del ingreso en Cartagena es de las más altas del país. Esto es muy preocupante”, señaló. Así mismo, el académico advirtió que Bolívar todavía enfrenta rezagos profundos en capital humano y conectividad territorial.

Separador

Galeria fotos de la semana

Separador

La administración departamental puso en marcha un plan de inversiones basado en infraestructura vial, agua potable, turismo, educación y espacios públicos. Uno de los programas más ambiciosos es Conectados de Norte a Sur, que busca unir zonas agrícolas y comerciales con Cartagena y sus puertos.

Bolívar no se detiene: el millonario engranaje industrial que mueve la economía del territorio y aporta al bienestar social Entre puertos, refinerías, empresas y agroindustria, Bolívar consolida uno de los músculos industriales más fuertes del país. En medio del crecimiento de su economía, el desafío es extender esta prosperidad a las zonas rurales y más vulnerables del departamento. Ir al artículo Bolívar está cerrando sus brechas: el ambicioso plan para llevar bienestar a todos los rincones del territorio Los esfuerzos coordinados entre sector privado, Gobiernos local y nacional, y organizaciones sociales están dando resultado. Aunque la brecha entre las cabeceras municipales y la ruralidad dispersa sigue siendo enorme, crece el acceso a servicios públicos, vivienda y educación. Ir al artículo Navegar el río Magdalena con todos los lujos: así se vive la experiencia a bordo del lujoso crucero fluvial AmaWaterways El paso del crucero fluvial AmaWaterways por municipios ribereños de Bolívar y otros departamentos de la Región Caribe está revitalizando el turismo alrededor del río, potenciando el empleo y el emprendimiento. Una nueva oportunidad de crecimiento para las comunidades. Ir al artículo

Galeria fotos de la semana

Separador

La Gobernación asegura que actualmente hay intervenciones viales por más de 1,6 billones de pesos en carreteras terciarias, secundarias y urbanas. Además, adelanta 46 proyectos de agua y saneamiento básico por más de 650.000 millones de pesos en 31 municipios. Por otro lado, Bolívar ya entregó 12 megacolegios y proyecta llegar a 21. Además, impulsa la construcción de la Universidad de los Montes de María, una obra de 86.800 millones de pesos que ampliará el acceso a la educación superior.

Mientras tanto, el sector de la construcción se convirtió en otro termómetro clave de la economía regional. Irvin Pérez, gerente de Camacol Bolívar, aseguró que cada vivienda construida genera en promedio 3,6 empleos directos y activa más de 30 subsectores de la economía. Solo durante los primeros tres meses de 2026 comenzaron a construirse 2.197 viviendas, un incremento del 92 por ciento frente al mismo periodo del año anterior.

Separador

Galeria fotos de la semana

Separador

El crecimiento económico de Bolívar empezó a atraer con más fuerza la inversión internacional. Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, explicó que el departamento logró movilizar más de 421 millones de dólares en inversión durante 2025. Ese interés se siente especialmente en las zonas francas.

‘Nosotros, 172 años después’: 100 fotografías que exaltan la diversidad de colores, razas y formas que componen al Caribe En Nosotros, 172 años después, la artista cartagenera Ruby Rumié reunió a 100 personas del Caribe colombiano en una obra fotográfica que pone en evidencia la pluralidad de colores, razas y formas de este territorio. Ir al artículo Avanza el plan para recuperar la bahía de Cartagena: “Estamos restaurando la vida de nuestros territorios” La bahía de Cartagena navega hacia su restauración con la recuperación del mangle, la siembra de nuevas plántulas y el monitoreo de la calidad del agua. Pero los sedimentos del Canal del Dique, principal responsable de la contaminación, siguen llegando. Ir al artículo Comité Caribe: la historia del chef cartagenero que llevó el “perrenque” costeño a París Es como una pequeña Cartagena en París: un bistró con sabores inesperados y platos auténticos con el infaltable ‘perrenque’ costeño. Un sueño cumplido del chef José Orlando Gutiérrez y su socio, Jaime Laverde. Ir al artículo

Daniel Gilchrist, director comercial de Zona Franca Parque Central, aseguró que actualmente operan 56 empresas de sectores como logística, materiales de construcción, químicos, metalmecánica y manufactura. “Cartagena es una plataforma competitiva para el nearshoring, especialmente para compañías que quieren exportar hacia Estados Unidos”, dijo Gilchrist. Las empresas instaladas en la zona franca generan más de 2.400 empleos directos e indirectos.

¡Viva la vida!

Siete especies que se pueden observar gracias a los diversos ecosistemas del departamento: desde el bosque seco hasta el manglar. Endémico de Colombia, el tití cabeciblanco es una de las más queridas. y amenazadas.

Separador

Galeria fotos de la semana

Separador