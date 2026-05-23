Bolívar vuelve a mirar al Magdalena: así es la ambiciosa estrategia que revoluciona el turismo en el territorio

Durante décadas el río Magdalena fue para muchos municipios de Bolívar una promesa olvidada. El mismo afluente que alguna vez impulsó el comercio, la cultura y el desarrollo del país terminó convertido en un paisaje cotidiano al que pocas veces se le miró como una oportunidad real de transformación. Pero hoy esa historia comienza a cambiar.

En el centro de esa nueva visión sobresale el gobernador Yamil Arana Padauí, quien ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia para convertir al río nuevamente en el eje turístico, económico y social del departamento. La llegada de cruceros internacionales de lujo a Santa Cruz de Mompox y la construcción del Malecón de Todos en Magangué hacen parte de una apuesta que busca rescatar el protagonismo histórico de las poblaciones ribereñas y abrirles las puertas a nuevas oportunidades de desarrollo.

El Magdalena vuelve a ser protagonista

Por años, hablar del río Magdalena en municipios como Mompox o Magangué era hablar de tradición, memoria y supervivencia. Ahora también significa turismo internacional. Las embarcaciones de lujo que recorren el río han comenzado a cambiar el panorama económico de la región. Turistas provenientes de Europa, Norteamérica y otros rincones del mundo llegan atraídos por la arquitectura colonial, la riqueza cultural y la historia viva que conserva Mompox, uno de los tesoros patrimoniales más importantes de Colombia.

Las calles empedradas vuelven a llenarse de visitantes, los hoteles reportan mayor ocupación y los restaurantes, artesanos y operadores turísticos encuentran en esta nueva dinámica una oportunidad que hace apenas algunos años parecía lejana.

Detrás de la llegada de los cruceros existe una visión más amplia, que pretende conectar a toda la región alrededor del río y convertir a Bolívar en uno de los grandes referentes del turismo fluvial en el Caribe colombiano.

Magangué, nuevo destino turístico

A pocos kilómetros de Mompox, Magangué comienza a escribir su propia transformación. Históricamente conocida como la Ciudad de los Ríos, esta población fue durante décadas uno de los centros comerciales más importantes del sur de Bolívar. Sin embargo, con el paso del tiempo, gran parte de su relación con el río quedó reducida al comercio informal, el tránsito diario y el desgaste urbano.

Yamil Arana, gobernador de Bolívar. Foto: Suministrado a SEMANA.

Ahora, la construcción del Malecón de Todos busca cambiar esa realidad. La obra, liderada por la Gobernación de Bolívar, avanza en el tradicional sector de La Albarrada y promete convertirse en uno de los proyectos urbanísticos más importantes que haya tenido el municipio en décadas.

No se trata solamente de cemento o nuevas vías: el proyecto contempla senderos peatonales, zonas verdes, espacios deportivos, plazoletas, áreas gastronómicas y una renovación integral del entorno urbano para devolverle a la ciudad su conexión histórica con el Magdalena. La transformación ya empieza a sentirse entre los habitantes. Comerciantes, emprendedores y residentes ven en el malecón la posibilidad de atraer visitantes, dinamizar la economía y recuperar sectores que durante años estuvieron deteriorados.

“Estas obras le van a cambiar la cara a Magangué. Aquí ya se siente otro ambiente. Hay esperanza de que llegue más turismo y más oportunidades para todos”, aseguró uno de los comerciantes de la zona intervenida.

Espacios para la gente

La apuesta del gobernador Yamil Arana va más allá de ejecutar una obra pública. Su estrategia busca recuperar el río Magdalena como símbolo de identidad y motor de desarrollo regional, entendiendo que los municipios ribereños tienen el potencial de convertirse en nuevos polos turísticos y económicos del país.

Por eso, además de la intervención urbana, el proyecto contempla la subterranización de redes eléctricas y de comunicaciones en sectores históricos de Magangué, permitiendo despejar visualmente el paisaje y resaltar las fachadas republicanas.

“Estamos construyendo espacios para la gente, para que las familias vuelvan a encontrarse alrededor del río y para que Magangué recupere el orgullo por su historia”, señaló el mandatario. La meta es clara: que el auge turístico que hoy vive Mompox se extienda hacia otros municipios ribereños y genere empleo, inversión y oportunidades para miles de familias.

La transformación apenas comienza

En Bolívar, el río Magdalena vuelve a ser protagonista. Los cruceros internacionales, el crecimiento turístico de Mompox y la transformación urbana de Magangué empiezan a consolidar una nueva narrativa llena de potencial.

La expectativa de la Gobernación es que el Malecón de Todos sea entregado en enero próximo y marque un antes y un después para Magangué, abriendo la puerta a una ciudad más moderna y turística. Mientras las obras avanzan y los cruceros continúan navegando las aguas del Magdalena, en el centro de Bolívar crece la sensación de que algo importante está ocurriendo: el río vuelve a convertirse en camino de progreso.

Y detrás de esa transformación, la administración de Yamil Arana apuesta porque La Mojana y la Depresión Momposina dejen de ser territorios olvidados para convertirse en protagonistas del nuevo turismo colombiano.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Gobernación de Bolívar.