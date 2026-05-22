Industria naval de talla mundial: así se convirtió Cotecmar en referente de ingeniería, construcción e innovación tecnológica

Cuando el Buque Hospital Benkos Biohó zarpó hacia el Pacífico colombiano para acercar servicios médicos a comunidades de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, no solo entró en operación una nueva plataforma de atención en salud. También se visibilizó la capacidad industrial que Colombia ha construido durante más de dos décadas desde su astillero nacional: COTECMAR.

Con sede en Cartagena, la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (COTECMAR) evolucionó de ser un astillero enfocado en el mantenimiento de unidades navales a convertirse en un referente de ingeniería, construcción e innovación tecnológica. Hoy, pone sus capacidades al servicio de la Armada de Colombia, el Estado y clientes nacionales e internacionales.

Buque Hospital Benkos Biohó. Foto: COTECMAR

“Contribuimos activamente a la competitividad del Caribe colombiano, y del país en general, mediante la generación capacidades tecnológicas, la dinamización de cadenas de suministro, el fortalecimiento de proveedores nacionales y la formación de talento humano calificado”, explicó el Contralmirante Walter Olmedo Wilches, presidente de COTECMAR.

Su operación impacta sectores estratégicos como defensa, transporte marítimo y fluvial, servicios industriales y desarrollo científico, “posicionando a Cartagena como un centro o puerto de referencia para la industria naval”, añadió.

Desde su oficina de Diseño e Ingeniería Naval, COTECMAR participa del ciclo de vida de las plataformas navales y fluviales, es decir, en las diferentes etapas que van desde el diseño conceptual, ingeniería de producto, construcción, integración de sistemas, mantenimiento, reparación, modernización y soporte en servicio.

Contralmirante Walter Olmedo Wilches, Presidente de COTECMAR. Foto: COTECMAR

“Demostrar que en Colombia existe el talento, la capacidad técnica y la infraestructura necesaria para desarrollar soluciones navales, marítimas y fluviales”. En los últimos cinco años, desde COTECMAR se atendieron más de 250 proyectos para clientes en América, Europa, Asia, África y el Caribe.

Proyectos como la Patrullera Oceánica Colombiana evidencian el avance de COTECMAR en el desarrollo de plataformas navales orientadas al fortalecimiento de las capacidades de la Armada de Colombia. A su vez, iniciativas como el Buque Hospital Benkos Biohó, los embarcaderos flotantes y las lanchas de transporte asistencial medicalizadas reflejan cómo la ingeniería naval también contribuye al desarrollo social, la conectividad y la atención de comunidades en territorios costeros, marítimos y ribereños. Actualmente, la Corporación trabaja en la construcción de la Plataforma Estratégica de Superficie (PES) y en el segundo buque hospital del país, que operará en la Amazonía.

Lancha de transporte asistencial medicalizado. Foto: COTECMAR

Ese impacto también se refleja en su estructura organizacional y en su cadena de valor. A la fecha, la corporación cuenta con 1.327 colaboradores y, por cada empleo directo, genera tres empleos más indirectos en el sector. Su cadena de suministro, además, integra a proveedores de 19 departamentos, movilizando capacidades industriales y tecnológicas en el país, sobre todo en Cartagena y Bolívar.

En ese sentido, el Contralmirante destacó que Cartagena se consolida como uno de los principales polos industriales del país, resultado de una combinación estratégica de factores como su ubicación privilegiada sobre el Caribe, la solidez de su infraestructura portuaria y el dinamismo empresarial.

Por eso, mientras COTECMAR sigue potenciando sus capacidades, el Contralmirante imagina a futuro un Caribe con mayor infraestructura moderna e innovadora, y “una industria naval con mayor valor agregado y proyección internacional”.

*Contenido elaborado con el apoyo de COTECMAR.