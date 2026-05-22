Semana por Colombia llega a Cartagena y Bolívar: agéndese para el próximo 2 de junio

Cartagena y Bolívar viven uno de los momentos de mayor dinamismo económico y proyección de los últimos años. El crecimiento sostenido del turismo, la llegada de nuevas inversiones y el fortalecimiento de sectores estratégicos están consolidando a la región como un eje clave para el desarrollo del Caribe colombiano.

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En este contexto, el próximo 2 de junio se realizará el foro ‘Semana por Colombia: Cartagena y Bolívar 2026’, un espacio que reunirá a líderes públicos y privados para analizar las apuestas que hoy transforman el territorio.

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De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo de Cartagena, la ciudad movilizó 7,7 millones de pasajeros en 2025, lo que representa un crecimiento acumulado del 20,25 por ciento frente a 2023.

En ese mismo periodo, la llegada de visitantes internacionales aumentó 29,05 por ciento, y las rutas aéreas internacionales pasaron de 14 a 25 conexiones directas.

Ligas Menores, la primera zona renovada del Nuevo Chambacú, una obra urbanística clave para el esparcimiento de los cartageneros. Foto: Alcaldía de Cartagena - API

La dinámica turística también se refleja en el crecimiento del turismo de cruceros, segmento que durante la temporada 2025-2026 registró 182 recaladas y más de 247.000 pasajeros en tránsito.

La apuesta por el fortalecimiento del turismo también ha estado acompañada por una mayor promoción internacional y una expansión de la conectividad aérea, factores que han permitido ampliar mercados y consolidar el posicionamiento de Cartagena como uno de los destinos más dinámicos del Caribe.

Uno de los factores clave para este crecimiento ha sido la ampliación de las rutas internacionales. Cartagena pasó de 14 conexiones aéreas directas internacionales en 2023 a 25 rutas en 2025, mientras que las rutas nacionales se mantienen con nueve conexiones directas.

Sin embargo, el crecimiento de Cartagena y Bolívar ya no se explica únicamente desde el turismo. La región se consolida como una plataforma exportadora, logística, industrial y energética, impulsada por la llegada de inversión extranjera y el fortalecimiento de sectores estratégicos.

Según cifras de Invest in Cartagena y Bolívar, entre 2024 y 2025 se acompañaron más de 280 oportunidades de inversión y se captaron cerca de 917 millones de dólares, con proyectos provenientes principalmente de Estados Unidos y Europa.

El interés de los inversionistas se concentra especialmente en manufacturas, infraestructura turística, servicios basados en el conocimiento, logística y transición energética. Sectores como BPO, software y servicios IT también han fortalecido el posicionamiento de la región como destino emergente para la economía digital.

Entre las apuestas que impulsan el crecimiento de la región se destacan el fortalecimiento de la infraestructura hotelera, la ampliación de la conectividad aérea y el desarrollo de proyectos industriales, urbanos y logísticos que buscan consolidar a Cartagena y Bolívar como uno de los principales hubs de inversión del Caribe colombiano.

En materia energética, Cartagena y Bolívar avanzan en su posicionamiento como referente de transición energética y sostenibilidad.

Cartagena pasó de 14 conexiones aéreas directas internacionales en 2023 a 25 rutas en 2025. Foto: Adobe Stock

Las energías renovables y proyectos vinculados al hidrógeno verde, biocombustibles y economía circular continúan ganando protagonismo dentro del portafolio de inversión regional.

Todos estos temas serán abordados en el foro ‘Semana por Colombia: Cartagena y Bolívar 2026’, que se llevará a cabo en el Hotel InterContinental Cartagena.

La agenda analizará las decisiones que han impulsado el desarrollo de la región, los modelos de competitividad y crecimiento urbano, las iniciativas que pretenden cerrar brechas sociales y las apuestas estratégicas en infraestructura, industria, energía y logística.

El encuentro contará con la participación de Aguas de Cartagena, la Alcaldía de Cartagena, Camacol Bolívar, Cotelco, Cotecmar, El Universal, la Gobernación de Bolívar, Puerto de Cartagena, Serena del Mar, Surtigas, la Universidad Tecnológica de Bolívar y distintos actores empresariales e institucionales vinculados al desarrollo regional. Además, cuenta con el apoyo de Lulo Bank, Arquitectura y Concreto, y Banco GNB Sudameris.

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La agenda también incluirá conversaciones sobre economía creativa, identidad cultural y posicionamiento internacional para destacar cómo Cartagena busca consolidarse como una ciudad competitiva no solo desde el turismo, sino también desde la sofisticación de su oferta cultural, gastronómica y de experiencias. Los esperamos.