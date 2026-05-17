El miércoles 20 de mayo, Foros Semana convoca a los protagonistas de esta transformación en el foro ‘Cali: la ciudad que se reinventa’, un encuentro que pondrá sobre la mesa los proyectos, las cifras y las visiones que están redefiniendo el futuro de una metrópoli que acumula décadas de rezago frente a otras ciudades del país, pero que hoy tiene maquinaria encendida, inversión comprometida y una narrativa nueva que contar.

Cali se reinventa con renovación urbana, cultura e innovación: el debate sobre la nueva etapa de ciudad llega a Bogotá el 20 de mayo

El alcalde Alejandro Eder ha sido enfático en que Cali viene de años de deuda histórica con sus habitantes y que lo que se ha gestado bajo su mandato tendrá que sostenerse en los próximos Gobiernos para consolidar una ciudad más moderna, equitativa y con oportunidades para todos. Esa es precisamente la apuesta que la ciudad trae a Bogotá.

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El efecto Shakira

Para entender hacia dónde va Cali, conviene mirar lo que ya ocurrió. En octubre de 2025, dos conciertos de Shakira en el estadio Pascual Guerrero dejaron más de 85.000 millones de pesos en la economía caleña en menos de 48 horas, según cifras de la Alcaldía. La ocupación hotelera llegó al ciento por ciento, se generaron cerca de 3.000 empleos directos e indirectos y más del 51 por ciento eran visitantes de España, Ecuador, Panamá, México e incluso Asia.

Los conciertos de Shakira impulsaron el turismo, la ocupación hotelera y la economía de Cali. Foto: AFP

El sector gastronómico registró un incremento de ventas de aproximadamente un 15 por ciento durante ese fin de semana, comparado con fechas comerciales, como el Día de la Madre. Y el impacto no se quedó en la ciudad: muchos visitantes se extendieron a otros municipios del Valle del Cauca, dinamizando una economía regional más amplia.

Pero lo que reveló ese fin de semana no fue solo la capacidad de convocatoria de una artista global. Fue la demostración de que Cali tiene la infraestructura, la logística y el músculo operativo para competir con Bogotá y Medellín como sede de grandes espectáculos.

Más que un concierto, fue una señal de que la ciudad puede entrar a los grandes circuitos internacionales del entretenimiento, una industria capaz de producir impactos millonarios en la economía local durante eventos de gran escala.

El crecimiento de Cali como destino turístico y cultural también empezó a reflejarse en las cifras. En 2023, la ciudad superó los 2,9 millones de visitantes, en 2024 sobrepasó los 3 millones y en 2025 alcanzó más de 3,1 millones de turistas, entrando en una etapa de consolidación en la que dejó de depender únicamente de temporadas específicas para mantener actividad durante buena parte del año. Según la Alcaldía, los visitantes extranjeros provienen principalmente de países como Estados Unidos, Ecuador, Chile, Panamá, México y España.

El Petronio Álvarez reunió más de 800.000 asistentes en 2025 y llevó la ocupación hotelera al 89 por ciento, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de América Latina. La Feria de Cali atrajo más de 108.000 visitantes, de los cuales el 33 por ciento fueron extranjeros, y dejó un impacto económico cercano a los 45 millones de dólares.

La Maratón de Cali, primera en Suramérica con sello World Athletics, regresó en mayo de 2026 con figuras africanas y colombianas decididas a quebrar récords nacionales. Además, la Arena Cañaveralejo, operada junto con Live Nation, y el estadio Pascual Guerrero consolidaron a Cali como una plaza de primer nivel para el espectáculo en vivo.

De acuerdo con Miguel Santacoloma, director de Comunicaciones de Páramo Presenta, la Sucursal del Cielo dejó de ser únicamente la ciudad asociada a la salsa y a la Feria de Cali para convertirse en una plaza cada vez más fuerte para los grandes espectáculos en vivo.

“El trabajo conjunto con la promotora local La Divina nos permitió entender mejor el comportamiento del público caleño y la dinámica regional. Colombia tiene una ventaja y es que es un país de regiones. Cali no solo convoca asistentes de la ciudad, sino también de zonas cercanas como Pereira, Armenia, Popayán y el norte del Valle”, indicó Santacoloma.

Para el directivo, otro de los factores determinantes ha sido la llegada de infraestructura especializada para conciertos. Según explicó, escenarios como la Arena Cañaveralejo transformaron la conversación sobre espectáculos en Cali gracias a su capacidad para adaptarse a distintos formatos, desde shows acústicos hasta montajes 360 o conciertos tipo arena.

Los conciertos de Shakira marcaron un punto de inflexión para la ciudad. Desde Páramo Presenta aseguraron que fueron dos de las fechas más memorables de la gira mundial de la artista y evidenciaron la capacidad de Cali para albergar eventos internacionales de gran escala.

Cultura que mueve ciudad

La apuesta caleña no pasa únicamente por atraer conciertos o aumentar el número de visitantes. Desde la administración distrital insisten en que el objetivo es convertir la cultura y la economía creativa en motores permanentes de desarrollo.

Leydi Higidio Henao, secretaria de Cultura de Cali, aseguró que la ciudad posee “una ventaja que no se construye con cemento” y que su capacidad logística y de infraestructura está respaldada por una fuerza creativa orgánica presente en las comunas y corregimientos.

“Más que buscar el volumen de la industria del entretenimiento, el enfoque de la Secretaría es el valor social agregado y el fortalecimiento de la economía creativa local. Cali no busca simplemente ser una sede de eventos; busca ser el escenario donde el talento humano local sea el protagonista”, sostuvo la funcionaria.

Higidio agregó que el reto será seguir fortaleciendo políticas públicas que permitan proteger esa riqueza cultural y garantizar que los beneficios de la cultura retornen directamente a sus hacedores.

La apuesta urbana

Si el entretenimiento se convirtió en una vitrina para Cali, la infraestructura es la apuesta con la que la ciudad busca recuperar protagonismo después de años de rezago frente a otras capitales del país.

La administración de Alejandro Eder tiene en marcha diez proyectos estratégicos de renovación urbana y movilidad que buscan reorganizar corredores clave, revitalizar espacios públicos y mejorar la conexión entre distintos sectores de la ciudad. La discusión de fondo es cómo una ciudad golpeada por el deterioro institucional y la pérdida de inversión intenta volver a posicionarse como un centro atractivo para vivir, producir, invertir y hacer grandes eventos.

Entre las iniciativas que hoy avanzan están el Bulevar de la avenida Roosevelt, la Terminal Central del MIO en Ciudad Paraíso, la recuperación del Barrio Obrero como corredor patrimonial de la salsa y varios proyectos de movilidad orientados a descongestionar accesos estratégicos y mejorar la conectividad hacia la vía al mar y otras zonas de expansión.

La apuesta también incluye recuperación de espacio público, movilidad sostenible, renovación de zonas históricas y obras de integración urbana en sectores que durante años permanecieron rezagados. En paralelo, la administración busca convertir proyectos culturales y urbanos en motores de desarrollo económico y turístico.

Más allá de las cifras de inversión, el debate que plantea Cali tiene un alcance nacional: cómo las ciudades pueden usar infraestructura, cultura y espacio público para reactivar economías locales, atraer inversión y reconstruir confianza ciudadana. Los esperamos este 20 de mayo en el edificio SEMANA.