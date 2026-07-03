Conozca la agenda de la IX Cumbre de Sostenibilidad del SEMANA y Semana Sostenible: Transición para el desarrollo

Durante años, la sostenibilidad se entendió como una agenda principalmente ambiental. Hoy se ha convertido en un factor que determina la competitividad de los países, la capacidad para atraer inversión, garantizar la seguridad energética, proteger el agua y fortalecer la producción de alimentos. La pregunta ya no es si la transición es necesaria, sino cómo acelerarla sin frenar el desarrollo.

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Con ese propósito, la IX Cumbre de Sostenibilidad reunirá el próximo 15 de julio a líderes empresariales, expertos, representantes del sector público y la academia para debatir las decisiones que Colombia no puede seguir postergando.

Esta es la agenda de la IX Cumbre de Sostenibilidad:

8:30 a. m. - 8:40 a. m. PALABRAS DE BIENVENIDA | ¿Por qué, también para la sostenibilidad, este año es decisivo?

Yesid Lancheros, director general de SEMANA.

8:40 a. m. - 9:10 a. m. INTERVENCIÓN ESPECIAL | El nuevo estándar global: crecimiento económico en la era del clima y la biodiversidad.

Ani Dasgupta, presidente y director ejecutivo del Instituto de Recursos Mundiales (WRI).

9:10 a. m. - 09:15 a. m. PUNTO DE VISTA | La falsa elección.

Invitado especial

9:15 a. m. - 10:05 a. m. PANEL DE DILEMAS | ¿Está Colombia preparada para la transición?

Catalina Torres, VP Legal y Gobierno Corporativo Grupo Colpatria.

VP Legal y Gobierno Corporativo Grupo Colpatria. Diana Dallos, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Jurídicos y Sostenibilidad de Amarilo.

vicepresidente de Asuntos Corporativos, Jurídicos y Sostenibilidad de Amarilo. Juana Botero, gerente de Sostenibilidad de Greenland.

Modera: Carlos Enrique Rodríguez, subdirector general de SEMANA.

10:05 a. m - 10:15 a. m. TALK DE IMPACTO | Lo que sí funciona cuando la sostenibilidad sale del papel

Alejandro Gutiérrez, gerente de sostenibilidad del Mercado Andino Natura.

10:15 a. m. - 10:45 a. m. LA GRAN PREGUNTA | ¿Quién va a financiar la transición?

Rodrigo Peñailillo, representante de CAF en Colombia.

representante de CAF en Colombia. Guillermo Carvajal Ramírez, gerente de Asuntos Corporativos de Riopaila Castilla S.A.

gerente de Asuntos Corporativos de Riopaila Castilla S.A. Martha Ruby Falla, directora de Sostenibilidad Corporativa de Postobón.

Modera: Laura Charry, editora central de SEMANA.

10:45 a. m. - 11:25 a. m. TALK DE IMPACTO | Historias de sostenibilidad que ya funcionan

Ana Alejandra Jiménez Rincón, directora Corporativa de Sostenibilidad Urbaser Colombia.

directora Corporativa de Sostenibilidad Urbaser Colombia. Mónica Montes, gerente de sostenibilidad de Tetra Pak Andina.

gerente de sostenibilidad de Tetra Pak Andina. Carlos Villavicencio, Business Development & Sustainability Manager de Yara Región Andina.

Business Development & Sustainability Manager de Yara Región Andina. Nicolás Vanegas, director de Asuntos Corporativos, Engagement & Sostenibilidad de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina.

11:25 a. m. - 12:00 a. m. CONVERSACIÓN ESTRATÉGICA | El agua que sostiene a Colombia.

Andrea Yáñez Ariza, directora ejecutiva Fondo de agua - Agua Somos.

directora ejecutiva Fondo de agua - Agua Somos. Alfred Ballesteros, director general de la CAR Cundinamarca.

director general de la CAR Cundinamarca. Dra. Ghisliane Echeverry Prieto, directora General del Ideam – Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

Modera: Cristina Castro, editora general de SEMANA.

12:00 m. - 2:00 p. m. ALMUERZO LIBRE

2:00 p. m. - 2:05 p. m. PUNTO DE VISTA | La biodiversidad también paga las cuentas.

Invitado especial

2:05 p. m. - 2:35 p. m. DEBATE | El consumidor ¿ya cambió? ¿Y las empresas?

Mónica Villegas Carrasquilla, directora Visión Circular ANDI.

directora Visión Circular ANDI. Juan Ignacio Suarez, director General CCA (Centro América, Caribe y Andino) en Philip Morris International.

director General CCA (Centro América, Caribe y Andino) en Philip Morris International. Claudia Arias Puentes, profesora Investigadora del Grupo de Estudios en Administración del CESA.

Modera: Juan David Cardozo, periodista de SEMANA.

2:35 p. m. - 3:05 p. m. PANEL EN CLAVE | Energía para la transición: el momento de Colombia.

Luis Felipe Ocampo, gerente Corporativo Legal y Asuntos Corporativos de Colgas.

gerente Corporativo Legal y Asuntos Corporativos de Colgas. Patricia Aparicio Cammaert, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de AES Colombia.

gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de AES Colombia. Aris Mining.

Modera: María Fernanda Suárez, exministra de Minas y Energía y presidenta del Banco Popular.

3:05 p. m. - 3:10 p. m. PUNTO DE VISTA | El futuro se cultiva.

Invitado especial

3:10 p. m. - 3:50 p. m. LOS DATOS CLAVES | ¿Cómo vamos a alimentar Colombia?

Catalina Montes Reina, directora ejecutiva de Alpina.

directora ejecutiva de Alpina. Álvaro Ernesto Palacio Peláez, presidente Ejecutivo de Asohofrucol.

presidente Ejecutivo de Asohofrucol. Marcela Quintero, directora general Asociada de la Estrategia de Investigación e Innovación de la Alianza de Bioversity Internacional y el CIAT.

Modera: Jorge Villamizar, periodista de SEMANA

3:50 p. m. - 4:20 p. m. LABORATORIO EN VIVO | Lo que hay detrás de lo que consumimos.

Adriana Velásquez, directora Sostenibilidad y Sociedad de Alquería.

directora Sostenibilidad y Sociedad de Alquería. Juan Pablo Corredor, director Senior de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad en Coca-Cola para Colombia y Venezuela.

director Senior de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad en Coca-Cola para Colombia y Venezuela. Valeria Silva Rodríguez, jefe de Sostenibilidad Comestibles Ricos.

4:20 p. m. - 5:00 p. m. PODIO DE IDEAS | De la conversación a la acción: el país que deshicimos construir.

Pablo Echeverri Jaramillo, presidente de Constructora Capital.

presidente de Constructora Capital. Liliana María Taborda González, directora General de Corantioquia.

Modera: Fernando Páez, director Ejecutivo, World Resources Institute (WRI) Colombia.

5:00 p. m - 5:05 p. m. PUNTO DE VISTA | El costo de esperar

Invitado especial

5:05 p. m. - 5:35 p. m. EL PRONÓSTICO | El Niño que pondrá a prueba al país.

Julián Báez Benítez, director de la Oficina Regional de la OMM para las Américas.

Modera: Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN.