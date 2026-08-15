Las decisiones que transforman un país rara vez empiezan cuando se inaugura una carretera, entra en operación una planta de energía o se entrega una vivienda. Comienzan mucho antes, cuando una empresa define dónde invertir, qué riesgos está dispuesta a asumir y cómo ese proyecto contribuirá al desarrollo del territorio.

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Hoy los criterios para invertir son distintos. La sostenibilidad dejó de verse como un asunto de cumplimiento para convertirse en una variable que orienta las inversiones y la gestión de riesgos.

En el Grupo Colpatria, esa lógica orienta la forma de desarrollar proyectos en sectores estratégicos como infraestructura, energía, vivienda y servicios financieros. Además, cuenta con inversiones en sectores como tecnología y asegurador, donde la innovación y la gestión del riesgo hacen parte de su estrategia de generación de valor.

Pacífico 3 UF3 Intersección Tres Puertas. Foto: Grupo Colpatria / API

Incorporar variables ambientales, sociales y de gobernanza desde la planeación permite tomar decisiones con una visión más amplia, comprender mejor las dinámicas de los territorios y desarrollar proyectos más resilientes.

Ese enfoque se refleja en proyectos como Ruta del Valle, Ruta del Cacao, Pacífico 3 y Ruta al Sur. Allí, la inversión no termina con la infraestructura. Continúa a través de programas de educación financiera, formación para el empleo, fortalecimiento empresarial, seguridad vial, derechos humanos, equidad de género y apoyo a iniciativas productivas.

En Ruta del Valle, más de 5.400 personas participaron durante 2025 en procesos de capacitación, mientras que Ruta al Sur apoyó 40 proyectos productivos con una inversión cercana a 3.643 millones de pesos, beneficiando a más de 6.600 personas.

“Lo más gratificante ha sido ver cómo una beca, un emprendimiento fortalecido o un proyecto comunitario pueden convertirse en el punto de partida de nuevas oportunidades para las personas y sus familias. Es ahí donde entendemos que el valor de una inversión trasciende las cifras y se refleja en las historias de vida que ayuda a construir”, mencionó Natalia Palacios, directora de Sostenibilidad de Grupo Colpatria.

Ruta del Cacao Viaducto Riosucio. Foto: Grupo Colpatria / API

La misma visión orienta las acciones del grupo en todo el país. Durante 2025, sus empresas controladas generaron más de 12.000 empleos y destinaron más de 5.000 millones de pesos a programas de inversión social, que beneficiaron a más de 158.000 personas en diferentes regiones del país.

A esto se suman iniciativas educativas que beneficiaron a 36 jóvenes de 10 departamentos y la donación de 400 equipos tecnológicos para contribuir al cierre de brechas digitales.-

El cambio climático, la presión sobre los recursos y las nuevas expectativas de la sociedad también modificaron la manera de evaluar una inversión. Hoy no basta con que un proyecto sea financieramente sólido; también debe generar confianza, fortalecer la resiliencia de los territorios y crear condiciones para un desarrollo sostenible.

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La diferencia ya no está únicamente en cuánto se invierte, sino en lo que esa inversión deja cuando la obra termina. Ese es el reto: combinar crecimiento económico, impacto social y responsabilidad ambiental para construir un desarrollo duradero.