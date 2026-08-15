Hoy millones de personas abren un grifo y encuentran agua. ¿Qué pasaría si al hacerlo no saliera ni una gota? El agua sostiene la vida, pero también sostiene la economía, la estabilidad de los territorios y el desarrollo de un país.

Del diagnóstico a la acción: qué dijeron los expertos en el Comité para la IX Cumbre de Sostenibilidad de SEMANA y Semana Sostenible

Por eso, durante la IX Cumbre de Sostenibilidad de SEMANA quise plantear una reflexión: el agua dejó de ser un asunto exclusivamente ambiental para convertirse en uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo económico y social.

Las compañías ya no dependen únicamente de su capacidad financiera o tecnológica. También dependen de la salud de las cuencas que abastecen sus operaciones, de los ecosistemas que regulan el agua y de las comunidades. Cuando alguno de esos elementos falla, el riesgo deja de ser ambiental para convertirse en un riesgo operativo, financiero, reputacional y social.

Andrea Yáñez Ariza, directora Ejecutiva – Fondo de Agua Agua Somos. Foto: Fondo de Agua Agua Somos/API

Por eso, gestionar el agua exige una mirada diferente. Los riesgos no pueden analizarse de manera aislada; son multidimensionales. Una alteración en una cuenca puede traducirse en interrupciones operativas, mayores costos de producción, conflictos sociales o pérdida de competitividad.

En este escenario, las empresas necesitan pasar de acciones dispersas a soluciones articuladas. La transformación ocurre cuando la inversión privada, el conocimiento científico, las instituciones y las comunidades trabajan bajo una misma hoja de ruta.

Ese es precisamente el propósito de Agua Somos: actuar como una plataforma de acción colectiva que conecta inversión, ciencia y territorio para fortalecer la seguridad hídrica.

No se trata de financiar proyectos ambientales. Se trata de construir mecanismos que permitan a las organizaciones invertir de forma conjunta en iniciativas respaldadas por evidencia científica, con impactos medibles y beneficios compartidos para los territorios y para quienes dependen de ellos.

Hoy contamos con un portafolio de 14 proyectos en la Región Central de Colombia, pero su mayor fortaleza no es el número, sino la forma en que fueron construidos. No son iniciativas diseñadas desde un escritorio ni impuestas por una organización; nacieron del trabajo conjunto con los departamentos de sostenibilidad de las empresas, que identificaron desafíos comunes y, junto con Agua Somos, los transformaron en proyectos respaldados por ciencia, priorización territorial y medición de resultados.

El Embalse de Neusa. Foto: Ancalagon - stock.adobe.com

Quizá el mayor logro de este modelo es demostrar que el agua une incluso a quienes compiten en el mercado. Empresas de distintos sectores, e incluso competidoras entre sí, trabajan hoy de manera articulada porque entendieron que la seguridad hídrica es un desafío compartido.

Esa acción colectiva permite convertir esfuerzos aislados en soluciones de mayor impacto para las cuencas, las comunidades y la sostenibilidad de toda la región.

El agua seguirá siendo uno de los grandes desafíos para Colombia. Pero también puede convertirse en la oportunidad para demostrar que la colaboración produce mejores resultados que el esfuerzo aislado.

Unir fuerzas por el agua: la acción colectiva que está transformando la seguridad hídrica en Bogotá y la región central

La seguridad hídrica no se construye desde una sola empresa, una sola institución o una sola comunidad. Se construye cuando entendemos que compartimos el mismo territorio, las mismas cuencas y el mismo futuro.

Porque proteger el agua ya no es únicamente una responsabilidad ambiental. Es una decisión estratégica para garantizar el desarrollo económico, la resiliencia territorial y la calidad de vida de las próximas generaciones.