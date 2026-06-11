Del diagnóstico a la acción: qué dijeron los expertos en el Comité para la IX Cumbre de Sostenibilidad de SEMANA y Semana Sostenible

Dos sesiones del Comité de Expertos convocaron a más de 50 líderes del sector público, privado, académico y de la sociedad civil para definir los ejes de la IX Cumbre de Sostenibilidad de SEMANA y Semana Sostenible.

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Lo que emergió durante estos espacios fue un diagnóstico detallado sobre dónde está Colombia y qué decisiones siguen pendientes para que la sostenibilidad se traduzca en acción concreta.

El quiebre entre diagnóstico y acción

Kevin McCall, especialista sénior en medio ambiente del Grupo Banco Mundial, fue claro durante el Comité de Expertos: “Lo que queremos dentro de la cumbre es generar ese breakpoint entre el diagnóstico y la acción”.

Agéndese: el 15 de julio se realizará en Bogotá la IX Cumbre de Sostenibilidad de SEMANA y Semana Sostenible

El punto no es menor. Colombia lleva años identificando los problemas: riesgos climáticos que no estaban en las cuentas hace dos años, sequías históricas en el Caribe, deforestación, minería ilegal, presiones sobre recursos hídricos. Pero entre el saber qué está mal y actuar hay un abismo.

IX Cumbre de Sostenibilidad será el próximo 15 de julio en Bogotá. Foto: SEMANA

Lo que falta, según McCall, es una conversación sobre riesgos físicos reales. “Normalmente todo el mundo habla de los riesgos reputacionales, regulatorios, normativos. Pero los riesgos físicos son bastante notorios”, señaló durante el Comité. Y agregó algo crucial: hay que medir la huella hídrica, no solo la de carbono. “¿Cuántos litros de agua vamos a consumir y cómo esto de alguna manera genera una acción?”

Territorio versus torre de marfil

Andrea Yáñez, directora ejecutiva de Agua Somos, Fondo de Agua de Bogotá, fue directa sobre la brecha que persiste: “Estamos en terreno trabajando en otras realidades. La gente que está aquí reunida y la gente que está en el terreno viven mundos distintos”.

Andrea Yáñez, directora ejecutiva de Agua Somos, Fondo de Agua de Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El ejemplo que ilustra esa distancia es concreto. En la Guajira, cuando se negocia con comunidades para instalar parques solares, los acuerdos ofrecen bonos de carbono como compensación. El problema: “¿Con qué pago yo con eso? ¿Dónde está la tarjeta débito?”, preguntó Yáñez durante el Comité, citando directamente lo que le dijeron habitantes locales.

Esa brecha no es solo semántica. Cuando se financian proyectos de conservación, la estructura típica deja a quienes hacen la conservación en el terreno con apenas el 15% de las ganancias netas. El 85% se queda en intermediarios que no aportan a la conservación.

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Yáñez también trajo un contraejemplo: un proyecto de nueve años en el Magdalena Medio donde se logró que el 86% de los ingresos netos vayan a incentivos económicos y a las comunidades. “Eso ocurre cuando los inversionistas entienden que el objetivo no es el retorno sobre la inversión, sino favorecer la conservación”.

La cuestión de quién manda

Ghislaine Echeverry, directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), planteó un tema que trasciende lo ambiental: soberanía técnica. Colombia depende de satélites estadounidenses para monitoreo climático. Cuando la administración Trump desmanteló la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), los servicios que el país recibía gratuitamente desaparecieron. Durante un año, Colombia quedó sin acceso a imágenes satelitales críticas para monitoreo de bosques.

De izquierda a derecha: Claudia Martínez, directora de E3 — Ecología, Economía y Ética y coordinadora de la Coalición para la Transformación de los Sistemas Alimentarios (FOLU) y Ghislaine Echeverry, directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“No estoy diciendo que solo el IDEAM sea la información oficial. Los datos reposan acá, pero se requiere complementaridad. Sin datos confiables no podemos hablar ni de transición ni de nada”, dijo Echeverry durante el Comité de Expertos. Y agregó una advertencia: “Los datos no son solo datos. Los datos se traducen en decisiones. Si yo declaro una Niña, eso tiene consecuencias en todos los sectores”.

El punto es estructural: mientras Colombia dependa de satélites gestionados por políticas estadounidenses, su capacidad para tomar decisiones autónomas queda en manos ajenas.

Las pymes, el eslabón olvidado

Alfonso Castro Cid, socio gerente de Kreab Colombia, fue directo en el Comité: “Este es un país de pymes, y se nos olvida. El 98% de las empresas son pymes. El 50% del PIB viene de pymes. El 75% del empleo son pymes. Pero nadie invita al gerente de una pyme a estos foros porque está ocupado cerrando el mes”.

Mientras las grandes empresas tienen equipos dedicados a sostenibilidad, las pymes la ven como algo ajeno a su operación. “El noventa y ocho por ciento de las pymes dice que la sostenibilidad es para las grandes empresas. Yo no tengo nada que ver”, agregó Castro Cid.

Lo que falta, según su planteamiento, es mostrarle al empresario de una pyme que la sostenibilidad impacta directamente sus costos, sus ingresos y su diferenciación frente a la competencia.

Comunicación para los no expertos

Sara Samaniego, creadora detrás del famoso personaje “Marce la Recicladora” y cofundadora de la ONG Reciclamores, planteó algo que nadie en la cumbre anterior había formulado: “Pasamos alrededor de cuatro horas y media en una pantalla. Pero ¿qué está viendo la gente? La tendencia del baile de moda. Los influenciadores están marcando una audiencia demasiado grande”.

Sara Samaniego, creadora detrás del famoso personaje “Marce la Recicladora” y cofundadora de la ONG Reciclamores. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Su punto es directo: mientras en estos espacios se habla de transición energética y cambio climático, las personas se informan a través de creadores de contenido que en su mayoría no abordan sostenibilidad.

“¿Cómo traducimos todo esto que está hablando acá para llegarle realmente a las personas? ¿Cómo se pueden usar los creadores de contenido para hablar de estos temas?”, preguntó Samaniego durante el Comité. Y agregó desde su experiencia: “Yo hago tres videos sobre lo que aprendí en Dinamarca sobre reciclaje, pero se queda ahí. ¿Cómo pasamos a la acción?”

Lo que está en juego

Fernando Páez, director del World Resources Institute (WRI Colombia), propuso pensar en “habilitadores”: lo que se necesita para que la transición suceda. Eso incluye gobernanza que articule sector público, privado y comunidades, pero también financiamiento. “La banca dice que el recurso está para la transición. Pero los gobiernos no están preparados para presentar proyectos que permitan avanzar. Ese es un cuello de botella”.

Claudia Martínez, directora de E3 — Ecología, Economía y Ética y coordinadora de la Coalición para la Transformación de los Sistemas Alimentarios (FOLU), señaló un vacío: “Hemos estado hablando de sostenibilidad desde una visión muy verde. Pero cuando uno mira qué está salvando la economía de Colombia, está el entretenimiento, después va bajando, y en el cuarto está la agroindustria. ¿Dónde están los sistemas alimentarios? ¿Cómo alimentar a nueve mil millones de personas sin agotar el planeta?”

Y agregó un punto sobre demografía que apenas se toca en estos espacios: “Colombia está decreciendo. ¿Qué va a pasar con la migración, con el flujo rural-urbano? La demografía se convierte en un tema fundamental”.

El punto sobre competitividad

Lo que quedó claro durante las sesiones del Comité de Expertos es que el país ya cuenta con diagnósticos sólidos sobre los principales desafíos ambientales, económicos y sociales que enfrenta. La pregunta ahora es cómo convertir ese conocimiento en decisiones, alianzas y acciones capaces de generar resultados tangibles en los territorios.

La IX Cumbre de Sostenibilidad de SEMANA y Semana Sostenible será el escenario para continuar esa conversación, conectar perspectivas y explorar las condiciones necesarias para que la sostenibilidad se traduzca en competitividad, bienestar y desarrollo para Colombia.

Ese es el reto que plantearon los expertos: pasar de identificar los desafíos a construir las soluciones.

Participantes en las dos sesiones del Comité de Expertos

Primera sesión

Comité de expertos XI Cumbre de la Sostenibilidad de SEMANA y Semana Sostenible. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Martha Castillo, ejecutiva principal de la Corporación Andina de Fomento (CAF); Kevin McCall, especialista sénior en medio ambiente del Grupo Banco Mundial; Andrea Yáñez Ariza, directora ejecutiva de Agua Somos, Fondo de Agua de Bogotá; Fernando Páez Mendieta, director ejecutivo de WRI Colombia; Alfonso Castro Cid, managing partner de Kreab Colombia; Nicolás Vanegas, director de Asuntos Corporativos, Engagement & Sostenibilidad de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina; Ghislaine Echeverry Prieto, directora general del IDEAM; Claudia Martínez, directora de E3 — Ecología, Economía y Ética y coordinadora de FOLU Colombia; Angie Estupiñán, gerente de Asuntos Corporativos de LATAM Airlines Colombia; Sara Samaniego, creadora detrás del famoso personaje “Marce la Recicladora” y cofundadora de la ONG Reciclamores (anteriormente conocida como Reciclando Amor), y Tatiana Samaniego, mánager de Sara Samaniego; Fernando Arbeláez, director de Fundación Biodiversa Colombia; Javier Londoño Navarro, responsable de Finanzas Sostenibles, y Diego Alejandro Albornoz, analista sénior de Comunicación Externa del Banco Santander; Claudia Escobar, vicepresidenta de Asuntos Corporativos, Legales y Comunicaciones de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP); y Oscar Luis Pyszczek y Ciromar Lemus Portillo, docentes investigadores de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA).

Segunda sesión

Comité de expertos XI Cumbre de la Sostenibilidad de SEMANA y Semana Sostenible. Foto: PAULA LÓPEZ

Isabella Romero, directora de Resnatur; Alejandra Santos, creadora de @naturale.eco; Sergio Arévalo, analista de sostenibilidad en Colgas; Andrea Cataño, directora de Acceso y Gobierno en Baxter; Alicia Lozano, directora de Relacionamiento del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; Juana Botero, gerente de Sostenibilidad de Greenland; Joaquín Caraballo, CEO de Waste2Worth LATAM; Adriana Soto, secretaria de Ambiente de Bogotá; María Consuelo Briceño, directora de Sostenibilidad y Acceso a Mercados de Fedepalma; Janina Heim, asesora de Medio Ambiente de la Embajada de Alemania; Helmuth Gallego, managing partner de Gallego Lawyers y presidente de Biogás Colombia; Vincent Tegtmeier, subdirector de Marketing y Desarrollo de Negocios de Biogás Colombia; Sandra Valenzuela, directora de WWF Colombia; María Eugenia Rinaudo, directora de Sostenibilidad de la Universidad EAN; Mónica Villegas, directora de Visión Circular de la ANDI; Álvaro Puyo, gerente de Sostenibilidad de BBVA; Andrea Cheer, directora de Asuntos Corporativos de Terpel; e Iván Camilo Caicedo, gerente ejecutivo, y Estefanía Paz Paz, directora de Sostenibilidad y Comunicaciones, ambos de Constructora Capital.

*Para vincularse comercialmente a la IX Cumbre de Sostenibilidad contáctese al correo mguzmana@semana.com