Colombia da un salto hacia la movilidad sostenible: ¿qué falta para acelerar?

La industria automotriz atraviesa una de las transformaciones más profundas del último siglo. Lo que hace apenas cinco años era una conversación sobre adopción tecnológica, hoy se ha convertido en un desafío de escalabilidad. En este escenario, Colombia se posiciona como uno de los mercados más dinámicos de América Latina en la incorporación de tecnologías de bajas y cero emisiones.

Exportaciones industriales crecieron 7,4 % en marzo, impulsadas por la industria automotriz y maquinaria

Las cifras evidencian esta evolución. Mientras en 2021 el país registraba poco más de 1.100 vehículos eléctricos nuevos, para 2026 se proyectan más de 14.500 unidades comercializadas, impulsadas por una mayor oferta de modelos, avances tecnológicos, incentivos tributarios y consumidores cada vez más abiertos a nuevas alternativas de movilidad.

La Chevrolet Spark EUV 2026 viene en cuatro colores diferentes. Foto: Chevrolet

Sin embargo, el verdadero reto ya no está únicamente en incorporar nuevos vehículos al mercado, sino en consolidar un ecosistema que permita sostener y acelerar este crecimiento. La movilidad sostenible requiere una visión integral que combine infraestructura de carga, energía, conectividad, talento especializado, estabilidad regulatoria y confianza por parte de los usuarios.

En línea con esta transformación, General Motors impulsa una estrategia global orientada por su visión de Cero Emisiones, Cero Congestión y Cero Accidentes, una apuesta que busca redefinir el futuro de la movilidad mediante la electrificación, la innovación tecnológica, la conectividad y el desarrollo de soluciones que contribuyan a construir ciudades más sostenibles, seguras y eficientes.

El reto de construir el ecosistema

“La movilidad sostenible ya no es una conversación de futuro, sino una realidad que está transformando la forma en que nos movemos. En General Motors estamos avanzando hacia nuestra visión global entendiendo que esta transición requiere mucho más que nuevos vehículos: demanda infraestructura, innovación, colaboración entre sectores y la confianza de los usuarios.

Colombia tiene una oportunidad única para consolidarse como referente regional en movilidad sostenible, y queremos seguir contribuyendo a la construcción de ese ecosistema”, afirmó Juan David Rosero, country head de General Motors en Colombia.

Blazer EV Foto: General Motors / API

Como parte de este compromiso, Chevrolet ha fortalecido progresivamente su portafolio electrificado para responder a las diferentes necesidades de los consumidores colombianos. El Spark EUV, un SUV ciento por ciento eléctrico con autonomía de hasta 360 kilómetros, se ha consolidado como el segundo vehículo eléctrico más vendido de su segmento en el país.

A esta oferta se suman la nueva Captiva EV y la Captiva Híbrida Enchufable (PHEV), el primer híbrido enchufable de la marca en Colombia, diseñado para facilitar una transición progresiva hacia tecnologías de bajas emisiones.

La estrategia de General Motors también visibiliza la fortaleza de la marca Chevrolet en el país, en donde el fortalecimiento de la experiencia del usuario a través de una amplia red de concesionarios, técnicos especializados en nuevas tecnologías y la expansión de puntos de carga, contribuyen a generar confianza y respaldo durante todo el ciclo de vida del vehículo.

Chevrolet Spark EUV Foto: General Motors / API

El crecimiento acelerado del mercado plantea desafíos importantes para garantizar una transición sostenible en el largo plazo. La expansión de la infraestructura de carga, especialmente en ciudades intermedias y corredores estratégicos, la continuidad de los incentivos y la estabilidad regulatoria siguen siendo factores determinantes para mantener el ritmo de adopción alcanzado en los últimos años.

Para General Motors, la descarbonización del transporte requiere una visión amplia y pragmática, donde coexisten diferentes tecnologías de acuerdo con las necesidades de los usuarios y los distintos segmentos del mercado. Vehículos eléctricos, híbridos enchufables, tecnologías de rango extendido y combustibles renovables tendrán un papel complementario en la reducción de emisiones y en la construcción de una movilidad más sostenible.

La transición ya está en marcha. Hoy Colombia tiene la oportunidad de consolidarse como un referente regional en movilidad sostenible. El mercado ha demostrado capacidad de adopción y disposición al cambio; el siguiente paso será fortalecer las condiciones que permitan escalar esta transformación mediante una agenda conjunta entre industria, Gobierno, sector energético, sistema financiero y usuarios.

General Motors toma decisión con uno de sus vehículos más populares: analizan futuro de otro de sus autos más queridos

El éxito de la movilidad sostenible no dependerá únicamente del número de vehículos electrificados que circulen por las vías del país, sino de la capacidad de construir un ecosistema que genere beneficios ambientales, sociales y económicos para los colombianos.