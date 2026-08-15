¿Cuánto impacto deja un evento en Bogotá? Esta herramienta lo mide

Los congresos de los diferentes sectores generan un impacto en las ciudades donde se realizan que trasciende su duración. Estos, además de dinamizar la economía, fortalecen el intercambio de conocimiento, impulsan nuevas oportunidades de negocio, amplían las redes de colaboración y contribuyen al posicionamiento internacional del destino.

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En la capital colombiana, ya se mide ese legado de manera integral. Invest in Bogotá, a través del Bureau de Convenciones, desarrolló una calculadora de sostenibilidad que permite medir, por primera vez en la región y en una sola herramienta, el impacto económico, social y ambiental de los eventos.

“Puede parecer una innovación técnica, pero en realidad es una nueva forma de entender el valor que generan los grandes encuentros”, explicaron desde Invest in Bogotá, la agencia de promoción de inversión extranjera y atracción de eventos de talla mundial para Bogotá y la región de Cundinamarca.

Siembra de árboles evento IAJU. Foto: Invest in Bogotá / API

Así está el sector

La industria de reuniones aportó cerca de 1,8 billones de dólares al PIB mundial en 2025. Y, según la agencia de promoción, si la industria de reuniones fuera un país, sería la decimosexta economía del planeta, por la cantidad de personas que moviliza, las cadenas de valor que activa, el fortalecimiento de sectores productivos y la creación de oportunidades que permanecen mucho después de que cada evento concluye.

De acuerdo con Invest in Bogotá, durante años ese impacto se midió principalmente a través de indicadores económicos como el gasto de los asistentes o la ocupación hotelera. “Hoy la industria está evolucionando hacia una visión mucho más amplia, que también reconoce el legado social y ambiental que dejan los eventos. La calculadora responde precisamente a esa evolución”, indicaron.

Además, contaron que la herramienta, con una sola metodología, integra información sobre el impacto económico, la huella de carbono y los beneficios sociales de cada evento. Analiza variables como el transporte de los asistentes, el hospedaje, el consumo de energía, la alimentación, la gestión de residuos y otros indicadores que permiten comprender el aporte integral de un encuentro para la ciudad.

Acción de legado tamizaje oftalmológico - Congreso PAAO. Foto: Invest in Bogotá / API

“De acuerdo con estudios como el Global Meetings & Events Forecast de Amex GBT y el IBTM World Trends Report, la sostenibilidad se consolida como uno de los principales criterios para la organización de eventos internacionales. Cada vez más empresas incorporan criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) al momento de seleccionar destinos, sedes y proveedores”, dijo Luisa Vásquez, gerente del Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá.

La agencia contó también que uno de los primeros ejercicios realizados con la herramienta fue una cumbre académica de la Universidad Externado de Colombia. La medición permitió identificar que el evento generó cerca de 25 toneladas de CO₂, principalmente asociadas con los vuelos internacionales tomados por los asistentes al evento.

Con esa información, la Universidad decidió compensar el 100 % de su huella de carbono mediante la conservación de árboles nativos en 160 hectáreas de la Reserva Natural Paso de Nubes, en San Francisco, Cundinamarca. Ese es el verdadero propósito de medir: transformar la información en acciones.

Sostenibilidad en eventos

“En Ágora Bogotá integramos la sostenibilidad en la operación y realización de cada evento mediante la gestión responsable de residuos, las compras sostenibles, el uso eficiente de los recursos y nuestro compromiso con la huella carbono neutralidad, todo ello alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y nuestro Sistema de Gestión de Sostenibilidad”, puntualizó Andrés González, director de Ágora Centro de Convenciones.

González agregó además que este enfoque es cada vez más relevante para la industria MICE porque organizadores y asistentes buscan eventos que generen un impacto positivo y medible. Además, las prácticas sostenibles se han convertido en un factor clave para fortalecer la competitividad de los destinos y venues, así como para atraer eventos nacionales e internacionales.

La calculadora hace parte de una estrategia que busca consolidar a la ciudad como un destino líder para eventos internacionales y para la atracción de inversión sostenible.

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“No es casualidad que, entre 2021 y 2025, Invest in Bogotá haya acompañado la llegada de inversiones con un fuerte componente de sostenibilidad por más de 120 millones de dólares, en sectores como economía circular, energías renovables, movilidad compartida y gestión eficiente del agua. Empresas como Smurfit Westrock, PepsiCo y Barry Callebaut desarrollan desde Bogotá iniciativas con impacto regional que fortalecen este ecosistema. La sostenibilidad y la competitividad avanzan de la mano”, aseguró Isis Durán, directora ejecutiva de Invest in Bogotá.