¿Cuáles han sido los avances más relevantes en descarbonización y economía circular?

José Miguel Linares (J.M.L.): Desde el inicio incorporamos el retrollenado minero, un proceso que permite recuperar progresivamente las áreas intervenidas, y desarrollamos viveros con capacidad para producir 600.000 árboles al año.

Drummond fortalece el liderazgo empresarial femenino: “Debemos ganarnos la credibilidad con resultados”

Construimos el embalse El Paujil, con capacidad para 10 millones de metros cúbicos; hoy, el 93 por ciento del agua que usamos proviene de aguas lluvias y escorrentía minera tratadas y almacenadas.

Avanzamos en una ruta hacia la carbono-neutralidad a 2050, con metas de reducción de emisiones, eficiencia energética e incorporación progresiva de energías renovables. El Parque Solar Cañahuate I ya cubre cerca de un tercio de la energía requerida por la operación y aprovechamos el 76 por ciento de nuestros residuos.

El Parque Solar Cañahuate I de Drummond. Foto: Drummond / API

¿Qué impacto ha tenido la compañía en las comunidades?

Carolina Riaño (C.R.): Generamos 10.500 empleos directos y cerca de 50.000 indirectos.

Entre 1995 y 2025 aportamos 15.284 millones de dólares en regalías, participación por precios altos e impuestos. Hemos entregado más de 500 soluciones de vivienda a familias vulnerables.

¿Qué resultados ha dejado la apuesta por la educación?

C.R.: Al cierre de 2025 contribuimos a construir, intervenir o mejorar 1.252 aulas de clase, beneficiando a más de 72.000 estudiantes.

Más de 8.000 hijos de empleados han recibido auxilios educativos, 385 jóvenes de Cesar y Magdalena han recibido becas universitarias y más de 4.500 adultos han participado en procesos de alfabetización.

¿Algún ejemplo de emprendimiento local que destaque?

C.R.: Agroemprende Cacao se ha desarrollado junto con la Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional (Socodevi) y 75 familias de la Asociación de Cacaoteros del Perijá (Asocope).

Estas familias pasaron de producir en promedio 192 kilogramos por familia a más de 60 toneladas, de las cuales 10 fueron exportadas.

Hoy tenemos 3.598 emprendedores caracterizados en la región, de los cuales más de 500 cuentan con financiación de la compañía.

La operación de Drummond genera empleo y actividad económica en el corredor minero. Foto: Drummond / API

¿Cómo avanza Drummond hacia la transición energética?

J.M.L.: Nos preparamos desde dos frentes: transformar nuestra operación hacia la carbono-neutralidad a 2050 y fortalecer capacidades territoriales para un escenario económico más diversificado.

El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en el corredor minero, medido por el Dane, bajó del 69 por ciento en 1993 al 20 por ciento en 2023.

Así mismo, el estudio Brújula Minera 2026 muestra que la credibilidad de la información de la compañía pasó del 61 por ciento al 71 por ciento y la licencia social para operar aumentó del 84 por ciento al 88 por ciento.

¿Cuál es la visión para la región?

C.R.: Seguir siendo un aliado del desarrollo regional, combinando una operación responsable con una inversión social estratégica en educación, diversificación productiva y fortalecimiento institucional.

Drummond acelera hacia una operación más sostenible y baja en carbono

Creemos que Drummond debe medirse no solo por su producción, sino por su aporte a la competitividad, el bienestar y la sostenibilidad de los territorios.

Ser buen vecino implica escuchar, construir confianza y que la riqueza del subsuelo ayude a reducir la pobreza sobre el suelo.