Drummond acelera hacia una operación más sostenible y baja en carbono

La crisis climática, las transformaciones energéticas y la necesidad de construir modelos productivos sostenibles han llevado a las empresas a evolucionar sus operaciones y estrategias para responder a nuevas exigencias ambientales, sociales y económicas. En este contexto, Drummond avanza con una visión de sostenibilidad empresarial que integra acción climática, innovación, economía circular y eficiencia operativa como pilares para afrontar los desafíos del presente y del futuro.

La sostenibilidad empresarial hoy exige mucho más que compromisos ambientales: requiere capacidad de adaptación, planeación de largo plazo y estrategias que permitan responder a contextos cada vez más cambiantes. Bajo esa premisa, la compañía ha construido una hoja de ruta orientada a fortalecer la eficiencia de sus procesos, reducir impactos y generar valor sostenible para los territorios donde opera.

Uno de los principales ejes de esta estrategia es la acción climática. Drummond avanza en su meta de alcanzar la carbono neutralidad en 2050 mediante una gestión integral enfocada en reducir, gestionar y compensar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), tanto en sus operaciones como en su cadena de valor. Esta visión reconoce que enfrentar el cambio climático requiere acciones concretas, inversiones sostenidas y una articulación entre innovación, desarrollo productivo y conservación ambiental.

Como parte de este compromiso, y con el propósito de fortalecer la toma de decisiones basada en información técnica confiable, obtuvo recientemente la verificación de la tercera parte de su Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) correspondiente al año 2024, certificación otorgada por BVQI Colombia Ltda., un organismo reconocido internacionalmente.

El Parque Solar Cañahuate tiene 114 mil paneles solares fotovoltaicos bifaciales de alta eficiencia con tecnología de seguimiento en un eje. Foto: Drummond - API

El proceso fue realizado conforme a los requisitos de la Norma Internacional ISO 14064-3:2019, con un nivel de aseguramiento razonable, validando el cumplimiento de la norma ISO 14064-1:2018 y confirmando la confiabilidad de la información reportada. Este avance fortalece la estrategia corporativa de carbono neutralidad y consolida una base técnica para identificar oportunidades de reducción, orientar decisiones estratégicas y hacer seguimiento al desempeño ambiental de la compañía.

Los cuatro pilares que respaldan la transformación de Drummond

La verificación hace parte de una estrategia integral sustentada en cuatro pilares:

La medición rigurosa de emisiones

La reducción progresiva de la huella de carbono

La transición hacia energías más limpias

El fortalecimiento de iniciativas de conservación ambiental

Estos componentes permiten integrar la gestión del cambio climático a los procesos operativos y a la visión de largo plazo de la organización.

Como parte de esta apuesta, la empresa impulsa iniciativas orientadas a incrementar la eficiencia energética y avanzar hacia una transición gradual y responsable. A través de la filial Drummond Energy, la compañía desarrolla proyectos de generación de energías renovables, principalmente solar, que contribuyen a complementar el suministro energético, fortalecer una matriz eléctrica más diversificada y apoyar procesos de reducción de emisiones asociados al consumo energético.

La transición energética representa uno de los mayores desafíos globales actuales y demanda enfoques que integren variables técnicas, económicas y sociales. Drummond entiende este proceso como una transformación que debe desarrollarse de manera equilibrada, garantizando la seguridad energética, la competitividad y la generación de oportunidades para las regiones.

Drummond ha fortalecido estrategias de economía circular orientadas a optimizar recursos y extender el ciclo de vida de materiales utilizados en sus operaciones. Foto: Drummond - API

Una nueva vida a los desechos

Paralelamente, la compañía ha fortalecido estrategias de economía circular orientadas a optimizar recursos y extender el ciclo de vida de materiales utilizados en sus operaciones. Un ejemplo de ello es la recuperación y aprovechamiento de llantas fuera de uso mediante procesos que permiten transformar materiales residuales en insumos para sectores industriales y civiles. A esto se suma la gestión integral de residuos aprovechables, impulsando procesos de clasificación y reincorporación a cadenas productivas que promueven un uso más eficiente de los recursos.

Estas iniciativas reflejan cómo la innovación sostenible se convierte en una herramienta para transformar desafíos ambientales en oportunidades de mejora y eficiencia. Más allá del cumplimiento de estándares, este enfoque busca incorporar nuevas formas de producir y gestionar recursos bajo principios de sostenibilidad y responsabilidad.

Al respecto, José Miguel Linares, presidente de Drummond Ltd., ha señalado que “la compañía es consciente del rol que debe desempeñar frente al desafío global de la reducción de emisiones y la transición energética, por lo que trabaja en una estrategia que integra sostenibilidad ambiental, desarrollo económico y una transición justa para las comunidades y los sectores productivos”.

Ante una realidad que le exige a las empresas prepararse para responder a escenarios cada vez más complejos, Drummond continúa fortaleciendo una estrategia que combina eficiencia, innovación y sostenibilidad. Su visión de largo plazo busca contribuir a la construcción de modelos productivos que generen desarrollo económico mientras avanzan hacia una economía de bajas emisiones y alineada con los desafíos del futuro.

*Contenido elaborado con apoyo de Drummond