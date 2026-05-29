Más que frutos: cultivo de aguacate en Caldas captura más CO₂ del que emite todo un grupo empresarial

Un estudio científico realizado en los cultivos de Wakate, la empresa de aguacate Hass del Grupo GreenLand, confirmó que estas plantaciones capturaron durante 2025 un total de 28.266 toneladas de CO₂ equivalente, una cifra que supera en un 25 % las emisiones generadas por toda la operación del grupo durante ese mismo año.

El hallazgo convierte a estos cultivos en un aliado tangible frente al cambio climático y demuestra que la agricultura puede desempeñar un papel relevante no solo en la producción de alimentos, sino también en la captura y almacenamiento de carbono.

Los resultados fueron verificados por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) y permitieron que, por primera vez, GreenLand alcanzara la neutralidad de carbono sin necesidad de adquirir créditos externos para compensar sus emisiones.

“Este resultado demuestra que el agro puede ser parte de la solución. No se trata únicamente de reducir las emisiones que generamos, sino de fortalecer la capacidad de nuestros sistemas productivos para capturar carbono y aportar a la resiliencia climática”, señalaron desde la organización.

La captura se registró en 1.084 hectáreas de cultivo ubicadas en los municipios de Neira y Aranzazu, donde los árboles de aguacate Hass, junto con los suelos que los sostienen, han venido almacenando carbono de manera natural. Foto: GreenLand - API

La captura se registró en 1.084 hectáreas de cultivo ubicadas en los municipios de Neira y Aranzazu, donde los árboles de aguacate Hass, junto con los suelos que los sostienen, han venido almacenando carbono de manera natural.

Un hallazgo respaldado por la ciencia

Para conocer con precisión el aporte climático de estos cultivos, GreenLand desarrolló un estudio técnico que analizó 63 lotes productivos de Wakate.

La investigación evaluó variables como la edad de los árboles, el material vegetal y la altitud de los cultivos. A través de parcelas de medición se registraron características como la altura y el diámetro de cada árbol, información que posteriormente fue procesada mediante modelos científicos especializados.

Los resultados mostraron que el carbono capturado se encuentra distribuido entre la biomasa aérea del cultivo, las raíces y, especialmente, el suelo, que se consolidó como el principal reservorio de carbono del sistema.

Que el aguacate Hass tenga esta capacidad no es casualidad. Al tratarse de un árbol de gran tamaño y larga vida, puede almacenar durante años el carbono que absorbe de la atmósfera en sus ramas, tronco, raíces y en el ecosistema que lo rodea.

Del suelo al clima

Parte de este resultado también está asociado a la transformación del territorio.

Los cultivos de Wakate fueron establecidos en áreas que anteriormente se destinaban a actividades ganaderas. Con el paso de los años, esos terrenos evolucionaron hacia sistemas productivos permanentes capaces de generar alimento, proteger el suelo y almacenar carbono.

El estudio también identificó que existe una franja altitudinal especialmente favorable para este proceso, entre los 2.129 y los 2.244 metros sobre el nivel del mar, donde las condiciones climáticas potencian tanto el desarrollo de los árboles como su capacidad de captura.

Al tratarse de un árbol de gran tamaño y larga vida, el aguacate Hass puede almacenar durante años el carbono que absorbe de la atmósfera en sus ramas, tronco y raíces. Foto: GreenLand - API

Un resultado que va más allá de una cifra

Este avance se suma a otros esfuerzos que GreenLand viene desarrollando dentro de su estrategia de Agricultura Regenerativa 360, orientada a integrar productividad, conservación ambiental y bienestar para los territorios.

En 2025, el grupo renovó por quinto año consecutivo su certificación de Carbono Neutro y continuó fortaleciendo acciones relacionadas con energías renovables, monitoreo climático y gestión de riesgos asociados al cambio climático.

Para Juana Botero, gerente de Sostenibilidad del Grupo GreenLand, el verdadero valor del resultado está en lo que representa para el futuro de la agricultura.

“La captura de carbono en nuestros cultivos de aguacate demuestra que producir alimentos y contribuir al cuidado del planeta no son objetivos opuestos. Por el contrario, creemos que la agricultura tiene la capacidad de generar valor económico, social y ambiental al mismo tiempo, devolviéndole a la tierra más de lo que nos entrega cada día”.

A futuro, la compañía proyecta ampliar estas mediciones a otros cultivos de su operación y seguir fortaleciendo herramientas que permitan entender y potenciar el papel de la agricultura como aliada de la acción climática.

*Contenido elaborado con apoyo de GreenLand