Festival del Aguacate en María La Baja, Bolívar, reunirá a productores, emprendedores y artistas

Entre el 16 y 17 de mayo, el municipio de María La Baja, en Bolívar, tendrá el Festival del Aguacate, en el que van a reunir a productores, emprendedores, artistas y visitantes alrededor del aguacate como símbolo cultural, económico y agrícola de los Montes de María.

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Aguacate de Bolívar. Foto: Suministrado a SEMANA.

El festival, apoyado por la Gobernación de Bolívar, el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar y la Alcaldía Municipal de María La Baja, nació hace más de una década como una iniciativa impulsada por cultivadores locales con el propósito de promover y posicionar el aguacate a nivel departamental, regional y nacional.

A lo largo de sus catorce versiones, el evento se ha consolidado como una plataforma de reconocimiento al trabajo del campesinado y de fortalecimiento de las tradiciones agrícolas de los Montes de María.

Por su parte, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, sostuvo que este tipo de eventos lo que buscan es dinamizar la economía en esta zona del Caribe colombiano.

“El Festival del Aguacate representa el esfuerzo, la tradición y la identidad del campesinado de los Montes de María. Desde la Gobernación de Bolívar seguimos respaldando estos espacios que no solo preservan nuestras costumbres, sino que también generan oportunidades económicas para las comunidades rurales. Este festival demuestra cómo la cultura, la gastronomía y el trabajo del campo pueden convertirse en motores de desarrollo y orgullo para nuestro departamento”, expresó.

Habrá muestras gastronómicas, actividades culturales, presentaciones artísticas y concursos tradicionales que hacen parte de la identidad del festival, entre ellos el premio al aguacate más grande, el aguacate mediano, el aguacate más pequeño y la competencia del participante que logre consumir más aguacate.

“Esta edición contará con la participación de productores y aguacateros provenientes de distintos municipios de Bolívar, como El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y María La Baja, además de invitados del corregimiento de Flor del Monte, en el departamento de Sucre”, explicaron desde la Gobernación de Bolívar.

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María La Baja, norte de Bolívar. Foto: A.P.I

Además de preservar las tradiciones campesinas y culturales, el Festival del Aguacate representa un importante impulso para la economía del territorio, beneficiando a más de 100 productores locales, fortaleciendo el comercio rural y abriendo oportunidades de comercialización con compradores y mayoristas.

El evento también busca fortalecer el ecoturismo en la zona, destacando atractivos naturales como la represa de Playón y las actividades de avistamiento de aves, posicionando a San José del Playón como un destino que integra naturaleza, tradición, cultura y gastronomía.