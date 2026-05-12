Cartagena podría entrar en una nueva etapa de transformación urbana y turística con el avance de la Ciudad Aeroportuaria de Cartagena.

Es un megaproyecto que contempla además la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en Bayunca.

La iniciativa busca responder al crecimiento del tráfico aéreo y convertir a la capital de Bolívar en un eje estratégico para el Caribe colombiano.

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Un proyecto pensado para ampliar la capacidad aérea y logística de Cartagena

La llamada “Ciudad Aeroportuaria de Cartagena” o proyecto CACI (Ciudadela Aeroportuaria Cartagena de Indias), es una iniciativa privada que busca construir un nuevo aeropuerto internacional para Cartagena.

El proyecto es impulsado bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) y actualmente continúa en fase de estructuración y evaluación por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura.

La propuesta contempla una nueva terminal aérea con capacidad estimada para movilizar hasta 17 millones de pasajeros anuales.

Contará con una pista de aproximadamente 3.100 metros, terminal de carga y una infraestructura superior a los 100.000 metros cuadrados.

Además del nuevo aeropuerto internacional, el megaproyecto de la Ciudad Aeroportuaria de Cartagena contempla un desarrollo urbanístico, industrial y tecnológico alrededor de Bayunca.

Todo esto con el fin de convertir esa zona en un nuevo polo económico de la región Caribe.

Entre los componentes que se han mencionado oficialmente están una terminal de pasajeros de más de 100.000 metros cuadrados.

También contará con una terminal de carga, una pista de aproximadamente 3.100 metros y espacios destinados a operaciones logísticas y de comercio.

El proyecto también incluiría infraestructura complementaria para servicios aeroportuarios y actividades empresariales asociadas al turismo y la carga internacional.

La ANI y los promotores del proyecto han señalado que la idea es crear una “ciudadela aeroportuaria”, es decir, un complejo que no solo funcione como aeropuerto, sino también como centro de desarrollo industrial, tecnológico y urbanístico para Cartagena y municipios cercanos.

Según la ANI, el desarrollo sería financiado completamente con capital privado y tendría una inversión cercana a los 6,5 billones de pesos.

La llamada “Ciudad Aeroportuaria de Cartagena” o proyecto CACI contempla un nuevo aeropuerto internacional, zonas logísticas y desarrollo urbanístico en Bayunca, al norte de Cartagena. Foto: Foto: página oficial ANI

La modernización del aeropuerto Rafael Núñez continúa en paralelo

Mientras avanza la evaluación de esa futura ciudad aeroportuaria, el actual Aeropuerto Internacional Rafael Núñez sigue en proceso de ampliación y modernización.

La concesionaria OINAC confirmó recientemente el cierre financiero del proyecto por cerca de $887.000 millones, recursos destinados a mejorar la terminal existente y aumentar su capacidad operativa.

Las autoridades nacionales han insistido en que ambos proyectos no competirían entre sí.

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La modernización del Rafael Núñez busca responder a la demanda inmediata de pasajeros, mientras que la Ciudadela Aeroportuaria apunta al crecimiento de largo plazo de Cartagena y la región Caribe.

Además, la ANI ha realizado procesos de socialización con comunidades de Bayunca y sectores cercanos, debido a inquietudes relacionadas con impacto ambiental, movilidad y transformación territorial alrededor del futuro complejo aeroportuario.