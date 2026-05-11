Las autoridades sanitarias encendieron las alertas epidemiológicas en Cartagena tras la confirmación de un nuevo caso de sarampión en la ciudad. El reporte corresponde a un hombre de 25 años y se convirtió en el sexto contagio confirmado en Colombia durante 2026, según informaron el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS).

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El caso fue confirmado el pasado 2 de mayo y actualmente continúa bajo investigación epidemiológica para determinar la fuente exacta de contagio. De acuerdo con la información divulgada por las autoridades sanitarias, el paciente fue identificado en Cartagena de Indias y permanece bajo seguimiento médico mientras se adelantan los protocolos de vigilancia y rastreo de contactos estrechos.

“El paciente está en buen estado general de salud y las entidades locales de salud, con el apoyo del INS, realizan seguimiento a sus contactos cercanos con el fin de interrumpir posibles cadenas de transmisión", se lee en el comunicado oficial.

La confirmación del contagio ocurre en medio de una creciente preocupación por la reaparición del sarampión en nuestro país. La situación es preocupante porque en 2014 había sido declarado libre de transmisión endémica de esta enfermedad por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, durante 2026 las autoridades nacionales ya han detectado varios casos importados asociados a viajeros provenientes del exterior.

De los seis casos confirmados hasta ahora en Colombia, cuatro estarían relacionados con personas procedentes de México y uno más tendría origen en Estados Unidos. El caso detectado en Cartagena es el único cuya fuente de infección todavía se encuentra en estudio.

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El Ministerio de Salud había emitido desde febrero una alerta sanitaria preventiva ante el aumento de casos de sarampión en distintos países del continente. Las autoridades colombianas reforzaron especialmente las campañas de vacunación en aeropuertos, terminales y zonas con alto flujo de viajeros internacionales.

Bogotá, por ejemplo, implementó medidas especiales en el Aeropuerto El Dorado y en terminales terrestres debido a la baja disponibilidad temporal de vacunas y al riesgo de importación de nuevos casos. La capital confirmó previamente tres contagios importados durante el primer trimestre del año.

Ministerio de Salud hace énfasis en la recomendación para vacunarse. Foto: Getty Images

El sarampión es considerado una de las enfermedades virales más contagiosas del mundo. Se transmite principalmente por vía aérea mediante gotas respiratorias expulsadas al hablar, toser o estornudar. Entre los síntomas más frecuentes aparecen fiebre alta, tos, congestión nasal, conjuntivitis y erupciones cutáneas características.

Las autoridades sanitarias han reiterado que la vacunación continúa siendo la principal herramienta para prevenir brotes. En Colombia, la vacuna triple viral protege contra sarampión, rubéola y paperas, y hace parte del esquema regular gratuito de inmunización.

No solamente en Colombia se encendieron las alertas por este virus. En países como Panamá, Guatemala, Perú y España también se han activado diferentes protocolos con el fin de evitar una propagación del virus y tener bajo control esta amenaza sanitaria.