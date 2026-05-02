Autoridades confirman sexto caso de sarampión importado en Colombia

El seguimiento a enfermedades prevenibles continúa siendo una de las prioridades del sistema de salud en Colombia, especialmente frente a virus de alta contagiosidad como el sarampión, que aunque eliminado en el país, sigue representando un riesgo por casos importados.

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En ese contexto, el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó el sexto caso en el país durante 2026. Se trata de un paciente masculino identificado en Bogotá, quien tiene antecedente reciente de viaje a España, lo que ubica este contagio dentro de los denominados casos importados.

De acuerdo con la directora del INS, Ana Marcela Pava, el paciente se encuentra en buen estado general, bajo aislamiento, y ya se activaron todas las acciones de control epidemiológico para evitar una posible propagación. La funcionaria reiteró que, hasta el momento, Colombia no registra transmisión comunitaria del virus.

Tras la confirmación, las autoridades pusieron en marcha el cerco epidemiológico, que incluye la identificación de contactos estrechos, la búsqueda activa de posibles casos y el análisis por laboratorio. Estas medidas buscan cortar cualquier cadena de transmisión y mantener el control sobre la enfermedad.

Este nuevo caso se conoce días después de que se confirmara el quinto contagio el pasado 23 de abril, lo que llevó a las autoridades distritales a reforzar la vigilancia en Bogotá y a lanzar un llamado urgente a la vacunación. En ese momento, la Secretaría de Salud insistió en la necesidad de completar los esquemas, especialmente en niños, población migrante y adultos que no cuentan con las dos dosis.

Según se ha advertido, la cobertura de vacunación es clave para evitar brotes. El esquema contra el sarampión está incluido en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y es gratuito en el país. Sin embargo, las autoridades han identificado brechas en algunos grupos poblacionales, lo que aumenta la vulnerabilidad ante la llegada de casos importados.

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Aunque Colombia mantiene el esquema de eliminación del sarampión, el riesgo de reintroducción persiste por el constante flujo de viajeros internacionales y la circulación activa del virus en varias regiones del mundo, incluyendo Europa.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por gotas respiratorias. Sus síntomas incluyen fiebre alta, erupción cutánea, tos, secreción nasal y enrojecimiento de los ojos. En casos graves puede derivar en complicaciones como neumonía o encefalitis, especialmente en menores de edad.

El INS aseguró que continuará informando de manera permanente sobre este evento y reiteró el llamado a la ciudadanía para acudir oportunamente a los servicios de salud ante cualquier síntoma sospechoso. Además, insistió en que la vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir nuevos casos y proteger a la población.