Hantavirus: síntomas, contagio y riesgos del virus que preocupa tras brote en un crucero

El reciente brote en un crucero puso en alerta a las autoridades sanitarias y reavivó la atención sobre el hantavirus, una enfermedad que inicia con síntomas leves, pero puede evolucionar rápidamente a un cuadro respiratorio grave.

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¿Qué es el hantavirus y cómo se origina el contagio?

El hantavirus no es un único virus, sino un grupo de virus que se transmiten principalmente desde roedores a los humanos.

Se trata de una zoonosis, es decir, una enfermedad que pasa de animales a personas, y su circulación está asociada a especies específicas de ratones silvestres.

La infección puede desencadenar dos cuadros clínicos graves: el síndrome pulmonar por hantavirus, que afecta los pulmones, y la fiebre hemorrágica con síndrome renal, que compromete los riñones.

Ambos pueden evolucionar rápidamente y tener desenlaces fatales si no se detectan a tiempo.

Aunque es poco común a nivel global, su tasa de mortalidad en casos sintomáticos puede ser elevada.

En el caso del síndrome pulmonar, algunos reportes sitúan la letalidad cercana al 38 %.

El contagio ocurre principalmente al inhalar partículas contaminadas provenientes de la orina, heces o saliva de roedores infectados.

Este mecanismo suele darse en espacios cerrados o poco ventilados donde estos animales han estado presentes.

También puede transmitirse por contacto directo con superficies contaminadas o, en casos menos frecuentes, por mordeduras.

Uno de los mayores retos del hantavirus es que sus síntomas iniciales pueden confundirse con una gripe común.

Fiebre, dolor muscular, fatiga y malestar general suelen ser las primeras señales.

Sin embargo, en los casos más graves, la enfermedad puede progresar rápidamente hacia dificultad respiratoria severa debido a la acumulación de líquido en los pulmones.

Lo anterior puede llevar a insuficiencia respiratoria y muerte.

Esta evolución abrupta explica por qué los brotes, aunque poco frecuentes, generan tanta preocupación en entornos cerrados como barcos, donde la vigilancia médica debe ser inmediata.

Actualmente, no existe un tratamiento antiviral específico para el hantavirus.

El manejo médico se basa en soporte intensivo, especialmente en casos con compromiso respiratorio.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explica que el hantavirus puede causar enfermedades graves como el síndrome pulmonar por hantavirus (HPS), el cual puede evolucionar rápidamente a insuficiencia respiratoria.

El CDC también señala que no existe un tratamiento antiviral específico y que el manejo se basa en cuidados de soporte, como oxígeno, ventilación asistida y control de complicaciones, lo que hace que la detección temprana sea clave para mejorar el pronóstico.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma que las formas graves del hantavirus pueden comprometer pulmones y riñones.

El tratamiento es principalmente de soporte, con énfasis en el ingreso temprano a cuidados intensivos cuando es necesario.

La prevención sigue siendo la principal herramienta: evitar la exposición a roedores, ventilar espacios cerrados antes de limpiarlos y reducir el contacto con ambientes potencialmente contaminados.

El hantavirus puede causar enfermedades graves como el síndrome pulmonar por hantavirus. Foto: Getty Images

El caso del crucero bajo investigación

Las autoridades internacionales continúan analizando si el brote pudo originarse por exposición previa en tierra o por presencia de roedores en el propio barco.

Mientras avanzan las investigaciones, se han implementado medidas de control sanitario y monitoreo de pasajeros y tripulación.

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A pesar de la alarma generada, los expertos insisten en que se trata de un evento inusual y que el riesgo para la población general sigue siendo bajo, siempre que se mantengan las medidas de prevención y control.