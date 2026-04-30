Nuevas reglas para la eutanasia en Colombia: esto es lo que deberán cumplir las EPS

Por medio de la Resolución 000813 del 28 de abril de 2026, el Ministerio de Salud radicó una modificación a como se venía manejando el derecho a la muerte digna en Colombia.

Así, amplía el panorama para los pacientes que busquen acceso al procedimiento de la eutanasia.

Melisa Gaona, paciente de endometriosis que pidió la eutanasia, cuenta detalles de su batalla médica