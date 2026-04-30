Salud

Nuevas reglas para la eutanasia en Colombia: esto es lo que deberán cumplir las EPS

La resolución del Ministerio de Salud amplía este derecho y refuerza la autonomía del paciente.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

30 de abril de 2026 a las 5:36 p. m.
En Colombia ya estaba permitida la eutanasia, pero debía cumplir tres condiciones.
En Colombia ya estaba permitida la eutanasia, pero debía cumplir tres condiciones. Foto: Colprensa

Por medio de la Resolución 000813 del 28 de abril de 2026, el Ministerio de Salud radicó una modificación a como se venía manejando el derecho a la muerte digna en Colombia.

Así, amplía el panorama para los pacientes que busquen acceso al procedimiento de la eutanasia.

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