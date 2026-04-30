Nuevas reglas para la eutanasia en Colombia: esto es lo que deberán cumplir las EPS

Por medio de la Resolución 000813 del 28 de abril de 2026, el Ministerio de Salud radicó una modificación a como se venía manejando el derecho a la muerte digna en Colombia.
Así, amplía el panorama para los pacientes que busquen acceso al procedimiento de la eutanasia.
Atención— Ronny Suárez Celemín (@RonnySuarez_) April 30, 2026
Ahora los colombianos podrán acceder a la eutanasia sin tener una condición terminal, siempre que exista sufrimiento intenso por condición grave e incurable, según la Resolución 813 de 2026 del @Minsaludcol, que actualiza y unifica la regulación del derecho a morir… pic.twitter.com/QJGQTH23lO