Psiquiatra advierte que el agotamiento crónico ya no solo afecta la productividad, sino también la capacidad de disfrutar y conectar

El cansancio dejó de ser únicamente un problema físico. Hoy, según advierte la médica psiquiatra Victoria Pérez, el agotamiento sostenido también está impactando la manera en que las personas conviven, trabajan, descansan y construyen vínculos afectivos.

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Después de más de 30 años de experiencia clínica, la especialista identificó un patrón cada vez más frecuente en consulta: personas emocionalmente saturadas, desconectadas y sin energía mental para disfrutar de su entorno o mantener relaciones saludables.

“Muchas personas están funcionando en modo supervivencia. Están presentes físicamente, pero emocionalmente ausentes”, explica Pérez.

La lata de descanso y el cansancio pueden producir ojeras. Foto: Getty Images

Para la autora, uno de los efectos menos visibles del cansancio crónico es el deterioro progresivo de la conexión humana. Según explica, un cerebro agotado pierde capacidad de escucha, atención, regulación emocional y empatía, afectando no solo el bienestar individual, sino también la convivencia diaria y las relaciones familiares, sociales y de pareja.

“Un cerebro agotado no solamente produce menos. También se conecta menos, siente menos y disfruta menos”, afirma.

Cuando el cansancio pesa más que la motivación

Esa realidad dio origen a Recarga tu Pila, un libro que combina evidencia científica, neurociencia y herramientas prácticas para entender cómo la hiperproductividad, la sobreestimulación digital y la presión constante de “estar disponibles” están afectando silenciosamente la salud mental y emocional de las personas.

La investigación detrás de la publicación surgió de la revisión de historias clínicas acumuladas durante décadas de ejercicio profesional. Allí, Pérez encontró que una de las palabras más repetidas por sus pacientes era “cansancio”, una situación que se intensificó después de la pandemia.

En el libro, la psiquiatra analiza cómo condiciones como ansiedad, depresión, trastornos del sueño, alteraciones hormonales y la hiperconectividad pueden profundizar la fatiga persistente y afectar la calidad de vida.

Los expertos han advertido que entre las causas para la aparición de ojeras se encuentran cansancio, insomnio e incluso una enfermedad. Foto: Getty Images

Además, la autora aborda por qué cada vez más personas sienten que duermen, pero no descansan realmente. Para Pérez, el problema no se limita a la falta de sueño, sino también a la ausencia de espacios de recuperación emocional y mental en medio de una cultura marcada por la estimulación constante.

“Estamos hiperconectados digitalmente, pero profundamente desconectados de nosotros mismos, de nuestro entorno y de nuestros seres queridos”, señala.

Según cifras citadas en la publicación, el 57 % de los colombianos sufre estrés laboral, de acuerdo con la encuesta Health on Demand de Mercer Marsh. Además, la Organización Mundial de la Salud incluyó oficialmente el burnout en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), definiéndolo como un síndrome asociado al estrés laboral crónico no gestionado adecuadamente.

Energía natural: alimentos para combatir el cansancio

Más allá de explicar el problema, Recarga tu Pila propone recuperar el concepto de “descanso activo”: actividades cotidianas como caminar, conversar, escuchar música, cocinar o reconectarse con espacios de pausa y disfrute que permitan disminuir la hiperactivación constante del cerebro.

“Descansar no siempre implica hacer algo extraordinario. Muchas veces el verdadero descanso está mucho más cerca de lo que creemos”, explica Pérez.

La autora asegura que uno de los mayores riesgos actuales es haber normalizado vivir agotados.

“Muchas personas llevan tanto tiempo sobreviviendo cansadas que terminan creyendo que vivir así es normal, y no lo es”, advierte.

Más que un libro para leer una sola vez, Recarga tu Pila fue concebido como una guía práctica y cercana para aprender a prevenir, manejar y superar el cansancio en medio de las exigencias de la vida moderna.

Con esta publicación, la médica psiquiatra Victoria Pérez espera que las personas puedan sentirse comprendidas, acompañadas y, especialmente, esperanzadas. “Descansar no es un lujo ni una señal de debilidad, sino una necesidad biológica y emocional. Pequeñas decisiones diarias pueden convertirse en grandes cambios para vivir con más equilibrio, presencia y bienestar”, concluye.