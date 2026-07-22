Inspección sorpresa de SuperSalud evidenció graves fallas en entrega de medicamentos en Riohacha: un 44 % de incumplimiento

Han sido varios los hechos que han empañado fuertemente el comportamiento de las EPS en Colombia y que han provocado un fuerte impacto en los pacientes del sistema de salud. Uno de los hechos más preocupantes son los retrasos en la entrega de los medicamentos y la poca disponibilidad de algunos fármacos.

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Hace algunas horas, la Superintendencia de Salud se pronunció hace algunas horas respecto a un caso de entrega de medicamentos en un dispensario en la ciudad de Riohacha. Aseguraron que tras una inspección sorpresa al gestor farmacéutico Medisfarma S.A.S., en Riohacha, se evidenció un 44 % de no entrega de medicamentos.

La visita de inspección evidenció deficiencias en la entrega de medicamentos, inconsistencias en el sistema de turnos y fallas en el almacenamiento de algunos insumos. Foto: David Amado

Precisaron que la visita se dio para verificar las condiciones de operación del dispensario y que durante la inspección también se identificaron inconsistencias en la información suministrada sobre el sistema de turnos, deficiencias en la infraestructura para el almacenamiento de algunos insumos y otras situaciones que serán objeto de seguimiento por parte de la entidad.

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“Esta es una inspección que hacemos de imprevisto. No avisamos a los distribuidores ni a los dispensadores porque llegamos por las quejas de la ciudadanía. Este es uno de los puntos con mayores dificultades que hemos encontrado en el país”, afirmó el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle.

El superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, aseguró que las inspecciones sorpresa responden a las quejas de los ciudadanos y advirtió que continuarán los controles para garantizar la entrega oportuna de medicamentos. Foto: FOTO: GUILLERMO TORRES-SEMANA

De acuerdo a lo detallado por el organismo, en la inspección se escuchó a varios usuarios que manifestaron no haber recibido los medicamentos formulados y que, en algunos casos, tuvieron que adquirirlos con recursos propios para continuar sus tratamientos. Estos casos serán revisados dentro de las actuaciones que adelanta la entidad.

Quintero recordó que la entidad ha realizado más de 1.200 inspecciones a dispensarios de medicamentos en todo el país y reiteró que estas acciones continuarán para garantizar el derecho fundamental a la salud y verificar el cumplimiento de las obligaciones de los actores del sistema.

Usuarios del dispensario aseguraron que tuvieron que comprar medicamentos con recursos propios para no interrumpir sus tratamientos, según informó la Supersalud. Foto: InterSystems

Adicional a ello, les comunicó a los pacientes que deban adquirir medicamentos con recursos propios por falta de entrega, para que conserven la factura, soliciten el reembolso ante su EPS y, en caso de no obtener respuesta dentro del término legal, presenten la correspondiente queja ante la Superintendencia Nacional de Salud.