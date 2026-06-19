En Colombia, más de 5.665 millones de atenciones en salud han sido registradas entre el 2009 y 2025, de acuerdo con las cifras del Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) del Ministerio de Salud y protección Social. Este aumento en el volumen de información clínica pone en evidencia el progreso de la digitalización del sistema de salud, pero a su vez, refleja un reto más importante: la protección efectiva de los datos de millones de pacientes.

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El intercambio constante de información por parte de los hospitales, clínicas, laboratorios, EPS e IPS que busca agilizar diagnósticos, coordinar tratamientos y mejorar la atención médica, incrementa la necesidad de tener herramientas que garanticen la privacidad, seguridad y trazabilidad de los datos clínicos.

En este contexto, un acceso sin autorización, la pérdida de trazabilidad de los registros o la fragmentación de la información puede ser riesgosa y afectar directamente la privacidad de los pacientes y la calidad y continuación de la atención médica.

La interoperabilidad y la ciberseguridad serán claves para proteger los datos de millones de pacientes. Foto: Getty Images

Es por estas razones que, una interoperabilidad segura puede marcar la diferencia en cuanto a diagnósticos más rápidos, tratamientos mejor coordinados y una atención más eficiente. Además, elimina una frustración frecuente en el sistema: tener que reconstruir el historial clínico cada vez que se acude a un nuevo médico o institución, independientemente de dónde se haya recibido la atención anteriormente.

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Sin embargo, los expertos advierten que ese intercambio de información únicamente genera valor cuando está respaldado por estándares sólidos de seguridad y gobernanza de datos. El crecimiento de los ecosistemas digitales de salud obliga a endurecer las estrategias de ciberseguridad, garantizar la integridad de los registros durante todo su ciclo de vida y establecer estándares comunes para la circulación de información.

Con el objetivo de contrarrestar estos desafíos, compañías de tecnología especializadas en salud como, InterSystems vienen desarrollando soluciones para integrar información clínica proveniente de varias fuentes bajo estándares internacionales. Mediante sus plataformas TrakCare y HealthShare, logra consolidar información de diferentes sistemas de salud, disminuyendo la fragmentación de los datos y facilitando un acceso seguro y confiable a la información clínica.

Sistema de salud colombiano necesita que la digitalización y la protección de los datos evolucionen al mismo ritmo. Foto: Getty Images

Sobre esto, Martín Kozak, Country Manager de InterSystems señaló que: “El verdadero valor de la interoperabilidad radica en que permite que la información correcta llegue al profesional adecuado en el momento oportuno, contribuyendo a una atención más segura y eficiente. Sin embargo, este intercambio solo genera confianza cuando está respaldado por altos estándares de seguridad, gobernanza y protección de los datos clínicos”.

En ese sentido, la digitalización seguirá abriendo paso a nuevas formas de atención en salud en Colombia. Sin embargo, para que ese progreso se traduzca en beneficios reales y duraderos para pacientes, profesionales e instituciones, la interoperabilidad y la protección de la información clínica tendrán que avanzar de la mano, convirtiéndose en la base de un sistema de salud más seguro, eficiente y confiable.