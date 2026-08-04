Invima recomendó no consumir esta marca de chocolate tras detectar irregularidades

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria tras identificar la comercialización fraudulenta del producto chocolate funcional comercializado bajo las marcas Mellow y MellowXocolat, el cual no cuenta con autorización para su venta en Colombia e incumple la normatividad sanitaria vigente.

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Según la entidad, el producto, detectado a través de una denuncia, fue catalogado como un alimento fraudulento, de acuerdo con la Resolución 2674 de 2013.

El chocolate funcional se comercializa bajo las marcas Mellow y MellowXocolat. Foto: Invima

Entre las irregularidades identificadas se encuentran el uso de información engañosa en su etiquetado, la falta de un registro sanitario y la posible suplantación de fabricantes o importadores legítimos.

El Invima también advirtió que este chocolate está siendo promocionado en plataformas de comercio electrónico y redes sociales con supuestos beneficios para el manejo del estrés, la ansiedad y la rigidez emocional. Además, en su publicidad se asegura que contiene psilocibina y que debe consumirse en microdosis para alcanzar bienestar y equilibrio emocional.

La entidad recordó que la legislación colombiana prohíbe atribuir propiedades medicinales, preventivas o curativas a alimentos y bebidas, tal como lo establecen los artículos 272 y 274 de la Ley 9 de 1979, así como la Resolución 5109 de 2005. En consecuencia, un alimento que haga este tipo de afirmaciones puede ser considerado un medicamento y debe cumplir con requisitos regulatorios diferentes.

Asimismo, el Invima enfatizó que el uso de psilocibina no está permitido ni regulado para alimentos y bebidas en Colombia. Su inclusión o promoción en este tipo de productos podría configurar conductas sancionadas por la legislación nacional, incluyendo penas de prisión, multas e inhabilidades para quienes alteren, comercialicen o distribuyan productos alimenticios en estas condiciones.

Ante esta situación, la autoridad sanitaria reiteró que el producto chocolate funcional de las marcas Mellow y MellowXocolat no debe ser comercializado ni adquirido en el territorio nacional.

A los consumidores que ya lo hayan comprado se les recomienda suspender de inmediato su consumo y reportar el caso a las autoridades competentes.

El Invima llama a la ciudadanía a consultar periódicamente las alertas sanitarias. Foto: Invima

El Invima hizo un llamado a las secretarías de Salud departamentales, distritales y municipales para intensificar las labores de inspección, vigilancia y control con el fin de identificar y retirar este producto del mercado.

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También invitó a la ciudadanía a consultar periódicamente las alertas sanitarias y verificar que los alimentos y bebidas que adquieren cuenten con el respectivo registro sanitario antes de consumirlos.