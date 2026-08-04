Invima recomendó no consumir esta marca de chocolate tras detectar irregularidades

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria tras identificar la comercialización fraudulenta del producto chocolate funcional comercializado bajo las marcas Mellow y MellowXocolat, el cual no cuenta con autorización para su venta en Colombia e incumple la normatividad sanitaria vigente.
Según la entidad, el producto, detectado a través de una denuncia, fue catalogado como un alimento fraudulento, de acuerdo con la Resolución 2674 de 2013.
Entre las irregularidades identificadas se encuentran el uso de información engañosa en su etiquetado, la falta de un registro sanitario y la posible suplantación de fabricantes o importadores legítimos.
El Invima también advirtió que este chocolate está siendo promocionado en plataformas de comercio electrónico y redes sociales con supuestos beneficios para el manejo del estrés, la ansiedad y la rigidez emocional. Además, en su publicidad se asegura que contiene psilocibina y que debe consumirse en microdosis para alcanzar bienestar y equilibrio emocional.
La entidad recordó que la legislación colombiana prohíbe atribuir propiedades medicinales, preventivas o curativas a alimentos y bebidas, tal como lo establecen los artículos 272 y 274 de la Ley 9 de 1979, así como la Resolución 5109 de 2005. En consecuencia, un alimento que haga este tipo de afirmaciones puede ser considerado un medicamento y debe cumplir con requisitos regulatorios diferentes.
Asimismo, el Invima enfatizó que el uso de psilocibina no está permitido ni regulado para alimentos y bebidas en Colombia. Su inclusión o promoción en este tipo de productos podría configurar conductas sancionadas por la legislación nacional, incluyendo penas de prisión, multas e inhabilidades para quienes alteren, comercialicen o distribuyan productos alimenticios en estas condiciones.
Ante esta situación, la autoridad sanitaria reiteró que el producto chocolate funcional de las marcas Mellow y MellowXocolat no debe ser comercializado ni adquirido en el territorio nacional.
A los consumidores que ya lo hayan comprado se les recomienda suspender de inmediato su consumo y reportar el caso a las autoridades competentes.
El Invima hizo un llamado a las secretarías de Salud departamentales, distritales y municipales para intensificar las labores de inspección, vigilancia y control con el fin de identificar y retirar este producto del mercado.
También invitó a la ciudadanía a consultar periódicamente las alertas sanitarias y verificar que los alimentos y bebidas que adquieren cuenten con el respectivo registro sanitario antes de consumirlos.