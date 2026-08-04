“Ha sido la decisión más difícil que se ha tomado en la historia de la Organización Carvajal”

SEMANA: En la rica historia empresarial de la Organización Carvajal, ¿las decisiones sobre el cierre de la planta de Propal en Guachené y la solicitud de liquidación de Propal con qué otras decisiones del conglomerado en el pasado se pueden comparar? ¿O son completamente inéditas?

Pedro Felipe Carvajal (P.F.C.): Esta decisión ha sido la más difícil que se ha tomado en la historia de la Organización. El dolor que sentimos es enorme, pero esta decisión era necesaria para proteger precisamente a los colaboradores y a terceros que se relacionan con Propal. Fue producto de un profundo y juicio análisis, tras agotar rigurosamente todas las opciones de transformación y sostenibilidad operativa.

Propal cerró operaciones de su planta industrial ubicada en el municipio de Guachené, Cauca. ¿Qué pasó?

SEMANA: ¿Qué significa para la Organización Carvajal la terminación de la etapa de Propal? ¿Qué papel llegó a representar Propal dentro de la Organización?

P.F.C.: Propal ha ocupado un lugar muy importante en la historia de nuestra Organización y en la industria colombiana. Propal fue fundada en 1957 en Yumbo y expandida en 1989 con su planta de Caloto, hoy era el único productor nacional de papel de escritura en Colombia. Inició a ser parte de la Organización Carvajal en 1998. La compañía se diferenció históricamente por utilizar bagazo de caña de azúcar como materia prima principal.

SEMANA: ¿Cuáles fueron las situaciones que detonaron el cierre de la planta en Guachené?

P.F.C.: Desde hace tres años Propal ha venido enfrentando factores externos que han afectado sus resultados financieros. A hoy, las condiciones de precios bajos han persistido, sumado a la revaluación del peso colombiano que impacta directamente a la baja los ingresos (tanto en el mercado doméstico como de exportación), además de las presiones que sufre la industria por el incremento de sus costos.

Propal buscó múltiples alternativas y acciones previamente para tomar esta decisión, incluidas múltiples planes de eficiencia y ahorro, asesoramiento de firmas especializadas, exploración de inversionistas y diversificación de líneas productivas. Se hizo un análisis financiero y técnico de la mayor diligencia, que demuestra que continuar operando sólo incrementaría las pérdidas y afectaría el patrimonio.

Para Pedro Carvajal, persisten los precios bajos de los productos tanto a nivel internacional como a nivel nacional incluso a pesar de las medidas arancelarias impuestas el año pasado. Foto: Adobe Stock

SEMANA: ¿Qué hizo insostenible la operación de Propal?

P.F.C.: Como es bien conocido por la opinión pública, desde hace tres años Propal ha venido enfrentando factores externos que han afectado sus resultados financieros, tal como fue informado ante la decisión de interrupción de las operaciones industriales de la planta de Yumbo el pasado 11 de abril de 2025. Las causas que llevaron a esta situación son externas a la Compañía y están fuera de su control.

SEMANA: ¿Cuáles han sido?

P.F.C.: En primer lugar, persisten los precios bajos de los productos tanto a nivel internacional como a nivel nacional incluso a pesar de las medidas arancelarias impuestas el año pasado. Sumado a lo anterior, la tasa de cambio se encuentra en niveles de hace siete años, haciendo imposible competir contra productos importados. A la situación de precios se suma, además, un aumento en costos de producción que afecta de manera general el sector. Todo lo anterior, precios comprimidos y costos en aumento, llevan a márgenes negativos que hacen inviable operar.

SEMANA: ¿Qué hace diferente otros momentos de fuertes revaluaciones en los últimos 20 años frente al actual?

P.F.C.: Como hemos indicado es una suma de factores que ocurrieron en el mismo momento afectando ingresos y costos. En ingresos el precio internacional sumado a la revaluación. En costos, un aumento generalizado de costos, inflación, energía, impuestos, entre otros. Esto hizo los márgenes operativos negativos.

SEMANA: ¿Se agotó el modelo de negocio de Propal?

P.F.C.: Más que agotar el modelo de negocio, Propal no es viable en las condiciones externas que existen hoy. En el mercado local, que es nuestro principal mercado, no es viable competir con importaciones de otros países con los precios y el dólar, sumado al aumento de costos.

La tasa de cambio se encuentra en niveles de hace 7 años. Este es uno de los factores críticos que pesó en la decisión de Propal Foto: Stillfx - stock.adobe.com

SEMANA: ¿Fallaron medidas que podrían haber llegado por parte del Gobierno para mantener a flote la operación? ¿Las declaraciones antidumping fueron suficientes y oportunas?

P.F.C.: Como hemos venido explicando desde hace varios meses, las importaciones de papel están llegando a precios bajos, y a esto se suma la revaluación del peso. Es de anotar que, obtenidas las medidas para Brasil, llegaron importaciones de otros orígenes como Portugal, China e Indonesia. Para dar un ejemplo, si se compara con las importaciones entre 2018-2021 y el 2025, las importaciones sólo de papel bond crecieron un 259 %.

Solicitamos medidas arancelarias contra Brasil en un principio por más de 54,87 % para resmas. Se obtuvieron derechos antidumping definitivos a las importaciones de papel fotocopia desde Brasil el 12 de mayo de 2025 y la solicitud fue presentada exactamente un año antes. Por su parte radicamos solicitud para bond en septiembre de 2024 y su resolución definitiva fue en diciembre de 2025, aclarando que en ese caso si hubo medidas provisionales. Adicionalmente en junio de este año incluso radicamos medidas salvaguardia para Indonesia que no han tenido avance.

De otro lado, una vez impuestas las medidas contra Brasil se iniciaron importaciones de otros orígenes como China, Indonesia y Portugal. Finalmente, la revaluación del peso prácticamente anuló las medidas otorgadas.

SEMANA: ¿Hasta dónde llegaron los esfuerzos de Carvajal para mantener la operación de Propal, antes de solicitar su liquidación?

P.F.C.: Propal evaluó múltiples alternativas, incluida la conversión a otro tipo de papeles, múltiples fibras alternativas, renegoció insumos, disminuyó compras, redujo su planta de personal administrativo, entre otros, pero todo es insuficiente para contrarrestar la situación externa.

Es importante aclarar que Propal es una persona jurídica independiente. La Organización Carvajal otorgó un apoyo financiero extraordinario superior a los 240.000 millones de pesos. Adicionalmente, fue el soporte para que la compañía pudiera acceder a créditos financieros. Sin embargo, continuar inyectando recursos en una estructura operativa cuya viabilidad técnica y financiera fue anulada por factores externos de mercado, resultaría contrario a la responsabilidad fiduciaria y al deber de protección de los demás grupos de interés.

"Como muestra de nuestro compromiso con las comunidades, la Fundación Propal mantendrá asegurada su operación y programas sociales durante todo 2026", dice Pedro Carvajal. Foto: Montaje El País: fotos de portal web de Propal

SEMANA: ¿Cuál es el impacto económico y social de estas decisiones en la región?

La región afronta actualmente una situación muy compleja dada la liquidación del ingenio La Cabaña y ahora de Propal. Hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para crear empleo y bienestar en esta región durante muchos años, pero por los motivos ya expuestos, es imposible continuar con la operación. Para nosotros es muy doloroso, pero no podemos ignorar la situación del mercado y debemos actuar responsablemente. Continuar operando va en contra de los propios colaboradores y acreedores. Simplemente no era viable.

Como muestra de nuestro compromiso con las comunidades, la Fundación Propal mantendrá asegurada su operación y programas sociales durante todo 2026, al tiempo que acompañaremos los espacios de articulación que promuevan las autoridades locales y departamentales.

SEMANA: ¿Qué va a pasar con la industria del papel en Colombia?

P.F.C.: El mercado internacional hoy vende el producto a bajos precios y con garantía suficiente de suministro de papel importado.

SEMANA: En materia de empleos, ¿cuál es el impacto? ¿Cuántos se cancelan y qué va a pasar con ellos? ¿Hay posibilidades de reubicarlos en otras empresas de la Organización?

P.F.C.: Estamos hablando de aproximadamente 550 colaboradores afectados. Por la escala de la operación y las dinámicas particulares de cada negocio, la estructura de las demás filiales no permite la absorción de personal. Es importante anotar que son industrias totalmente distintas. En este punto es muy importante precisar que las compañías son independientes, al igual que las particularidades de la operación de cada una de las empresas del Grupo.

La tormenta perfecta para las flores: entre un dólar barato, el aumento de los costos y los aranceles a EE. UU.

SEMANA: Ante este panorama, ¿qué viene para Carvajal? ¿En qué negocios se concentrarán? ¿Harán nuevas apuestas e inversiones en otros sectores y mercados? ¿Como en cuáles?

La Organización continuará apostando decididamente a los sectores de empaques, útiles escolares, tecnología e inmobiliario.

SEMANA: En términos de entorno, dos consultas. Una, ¿qué tanto afecta la situación de orden público en la región y después de superar el estallido social?

P.F.C.: La situación de orden público en la zona es muy delicada. Las cifras oficiales de homicidios y hurtos han tenido un aumento dramático. El efecto de esto en las operaciones de Propal se refiere más a aumento de costos que tenemos para mantener el cuidado de los activos y las personas.

Finalmente es de anotar que Propal participó activamente con la Fundación Propal en buscar mejoras para las comunidades de la zona, en niñez, en empleo, en salud.

SEMANA: Y dos, ¿el impacto del aumento del salario mínimo este año fue definitivo para tomar las decisiones?

P.F.C.: Como hemos mencionado en el caso de Propal es una suma de factores.