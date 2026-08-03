¿Dónde está ubicado el nuevo descubrimiento de gas en aguas profundas del Caribe colombiano anunciado por Ecopetrol y Petrobras?

Ecopetrol y Petrobras confirmaron este lunes un nuevo descubrimiento de gas natural en el Caribe colombiano, tras la perforación del pozo exploratorio Sandía-1, ubicado en el bloque GUA-OFF-0, en aguas profundas del offshore nacional.

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De acuerdo con las compañías, el hallazgo refuerza el potencial gasífero de esa zona del país y se suma a los descubrimientos realizados previamente en los pozos Sirius-1, Sirius-2 y Copoazú-1, ubicados en la misma área.

El pozo Sandía-1 está localizado aproximadamente a 42 kilómetros de la costa colombiana, en una profundidad de agua de 1.285 metros.

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Además, se encuentra a 18 kilómetros de los pozos Sirius-1 y Sirius-2 y a nueve kilómetros de Copoazú-1, lo que, según las empresas, “refuerza el potencial de gas en esta región del offshore colombiano y suma volúmenes que pueden contribuir con la seguridad energética del país y la región”.

Las compañías informaron que la perforación comenzó el 12 de junio de 2026 y alcanzó su profundidad final el pasado 29 de julio. Indicaron que durante la operación se identificó la presencia de gas en varios intervalos del pozo, aunque aclararon que los resultados aún deberán ser analizados.

“Los intervalos donde se comprobó la presencia de gas están siendo evaluados detalladamente mediante registros de pozo y posteriormente se llevarán a cabo análisis de laboratorio adicionales”, señalaron en el comunicado conjunto.

El proyecto se desarrolla en el marco del contrato GUA-OFF-0, suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Petrobras Internacional Braspetro B.V. – Sucursal Colombia actúa como operador del bloque con una participación del 44,4 %, mientras que Ecopetrol posee el 55,6 % restante.

Petrobras explicó que el proyecto hace parte de su estrategia de exploración en nuevas fronteras petroleras y gasíferas mediante alianzas con otras compañías. Según indicó, esta iniciativa busca fortalecer las reservas de hidrocarburos y contribuir al abastecimiento de la demanda energética.

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Por su parte, Ecopetrol afirmó que el hallazgo confirma el potencial de gas existente en el Caribe colombiano y el avance de la campaña exploratoria que desarrolla en la región.

Nuevo descubrimiento de gas en aguas profundas del Caribe colombiano anunciado por Ecopetrol y Petrobras. Foto: Ecopetrol

“El anuncio de este nuevo descubrimiento confirma el gran potencial de gas que se tiene en el Caribe colombiano y el impacto positivo de la exitosa campaña exploratoria adelantada costa afuera, con la cual se avanza por la senda correcta para incrementar la oferta de gas en el país”, indicó la empresa.

Las compañías no informaron el volumen estimado del recurso encontrado ni precisaron cuándo concluirán las evaluaciones técnicas. Explicaron que esa información dependerá de los análisis de laboratorio y de la interpretación de los registros obtenidos durante la perforación.