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Ciberataque a Ecopetrol: activó protocolos para retirar de internet información robada; riesgos para terceros

La compañía señaló que presentó denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y notificó al Ministerio TIC para adelantar acciones de contención y retiro de la información publicada.

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Redacción Semana
28 de julio de 2026 a las 9:27 a. m.
Ecopetrol informó que actores externos publicaron información que habría sido copiada ilegalmente de 15 empresas del Grupo Ecopetrol, en medio de un incidente de ciberseguridad.
Ecopetrol informó que actores externos publicaron información que habría sido copiada ilegalmente de 15 empresas del Grupo Ecopetrol, en medio de un incidente de ciberseguridad. Foto: anamejia18 - stock.adobe.com

Ecopetrol es una de las empresas más importantes del país, dado que lidera la producción y extracción de petróleo y gas en territorio nacional, siendo responsable de una gran parte de la producción de los hidrocarburos, impactando directamente en la economía del país.

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Hace algunas horas, la empresa reportó un grave incidente de ciberseguridad. Aseguró que los actores externos han publicado la información que fue copiada ilegalmente de 15 empresas del Grupo Ecopetrol.

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Ecopetrol aseguró que, hasta el momento, no ha identificado afectaciones en sus soluciones tecnológicas transaccionales ni en las de sus subordinadas, socios, proveedores o clientes. Foto: JOHAN TORO-SEMANA

Por ello acudieron a la Fiscalía General de la Nación, en particular a la Unidad de Delitos Informáticos, y al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTic), realizando esfuerzos para que la información publicada ilegalmente sea retirada del acceso público (take down) y otras acciones para limitar el acceso a dicha información.

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“Así como la actuación de los agentes externos infringe las regulaciones que protegen el tratamiento de la información de propiedad del Grupo Empresarial, los terceros que accedan a esta información también podrían estar actuando en contravía de las leyes y regulaciones aplicables”, detalla la empresa.

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La empresa advirtió que el alcance, el impacto y los costos del incidente de ciberseguridad aún son inciertos y continúan siendo objeto de investigación. Foto: Getty Images

Además, indican que planean continuar las investigaciones y que, con los esfuerzos de colaboración de las autoridades competentes, esperan atenuar los efectos de las publicaciones ilegales por parte de los agentes externos.

“Ecopetrol también confirma que no se ha identificado ningún compromiso o afectación de las soluciones tecnológicas transaccionales dentro de su ecosistema digital, ni de las de sus subordinadas o de su red de socios comerciales y financieros, proveedores y clientes”, detalló la compañía.

Ecopetrol acciones
Las autoridades y la compañía adelantan esfuerzos de remediación para limitar el acceso a la información divulgada y mitigar posibles efectos reputacionales, regulatorios y legales. Foto: SEMANA

Finalmente, indicaron que el alcance total, el impacto y los costos de este incidente de ciberseguridad aún son inciertos. No puede garantizarse que los esfuerzos de remediación de la Compañía sean efectivos, que no se divulgue información adicional o que el incidente no dé lugar a procedimientos regulatorios, iniciación de litigios, daños reputacionales u otros efectos adversos materiales sobre el negocio.