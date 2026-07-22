Procuraduría pone la lupa a contrato de ciberseguridad por cerca de $300.000 millones: Colombia Compra Eficiente deberá explicar

La Procuraduría General de la Nación abrió una actuación preventiva en la mañana de este 22 de julio, luego de detectar presuntas inconsistencias de un contrato de Colombia Compra Eficiente para implementar herramientas de ciberseguridad en las entidades públicas a nivel nacional.

Es por ello que el Ministerio Público solicitó las correspondientes explicaciones sobre varios aspectos críticos del proceso.

“El Ministerio Público demandó información sobre la pluralidad real de oferentes, la dependencia de autorizaciones expedidas por fabricantes, la posible existencia de canales únicos, la selección de marcas en la operación secundaria, la metodología de evaluación económica y el manejo del riesgo cambiario”, detalló.

El Ministerio Público exhortó a Colombia Compra Eficiente a realizar mesas técnicas con fabricantes, proveedores y expertos antes de avanzar a las etapas definitivas del proceso. Foto: Cortesía - Colombia Compra Eficiente

El ente de control también pidió en su actuación explicaciones sobre requisitos de experiencia, condiciones de personal, factores técnicos de puntuación y posibles inconsistencias entre el pliego, los anexos, los formatos y la minuta del proceso.

“La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública advirtió que la competencia no puede ser únicamente formal y quelas reglas del instrumento deben evitar que la selección de una marca reduzca la participación a uno o pocos proveedores“, indicó.

Es importante detallar que la actuación denominada es de carácter únicamente preventivo, por lo que no suspende el proceso ni sustituye las competencias de Colombia Compra Eficiente. El propósito de la indagación es anticipar riesgos, fortalecer la transparencia y garantizar condiciones objetivas de participación.

Aunque requirió información sobre el proceso, la Procuraduría precisó que su actuación es preventiva y no implica la suspensión de la contratación. Foto: Boletín de Shape the future with confidence

Finalmente, el ente de control exhortó ala Agencia a evaluar la realización de mesas técnicas con fabricantes, proveedores, integradores, expertos, agremiaciones y entidades compradoras antes de avanzar en las etapas definitivas del proceso.

Es importante tener en cuenta que Colombia Compra Eficiente una de las agencias del Estado más importantes, pues es la encargada de la contratación pública en Colombia. Es la entidad del Estado encargada de estructurar las políticas, normas y herramientas tecnológicas para que todas las entidades públicas compren de manera transparente, eficiente y con impacto social.