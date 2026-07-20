Procurador Gregorio Eljach recordó la importancia del Congreso y envió un mensaje a Abelardo De La Espriella: “Respeto a la independencia”

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, habló durante la apertura de la Galería de los presidentes del Senado de la República y dejó varios mensajes.

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El funcionario recordó que el Congreso “encarna” la voluntad popular permanente, por lo que siempre será una representación del pueblo. “Aquí conviven las mayorías y las minorías, las voces regionales y las visiones nacionales en deliberación constante”, dijo.

Asimismo, el jefe del Ministerio Público mencionó la importancia de la fortaleza institucional del Congreso, ya que esta es una premisa indispensable y fundamental para que siempre exista el Estado de derecho.

En ese sentido, Eljach fue claro al advertir: “En la arquitectura constitucional moderna, el poder solo se frena con el poder”.

En medio del discurso, recordó su paso por la Rama Legislativa, donde estuvo por varios años. “Por casi cuatro décadas esta fue mi casa. Aquí viví, aquí aprendí de leyes y de política. ¡Soy un hijo del Congreso de la República! Es mi orgullo”, comentó.

Por otra parte, el procurador se refirió a la decisión que tomaron los colombianos en las urnas el pasado 21 de junio, en medio de un proceso electoral complejo y marcado por la polarización.

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Ante todo esto, destacó que la “democracia colombiana superó con éxito una de sus pruebas más difíciles”, y reafirmó nuevamente la importancia de que se respeten los resultados y se atienda la elección que hicieron los ciudadanos.

Por último, Gregorio Eljach aprovechó para enviarle un mensaje al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y a su gobierno, que tomarán posesión del poder el próximo 7 de agosto.

El funcionario le deseó los mayores éxitos al próximo jefe de Estado. “Confiamos en que su administración discurra siempre por el cauce del respeto a la independencia de poderes, el diálogo franco con el Legislativo y la primacía de la Carta Magna”, concluyó.