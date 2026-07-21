Gobierno reorientará 4 billones de pesos del presupuesto para enfrentar efectos del fenómeno de El Niño

Durante una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el presidente Gustavo Petro anunció una modificación al Presupuesto General de la Nación para destinar 4 billones de pesos a la atención y mitigación de los impactos del fenómeno de El Niño en Colombia.

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La decisión busca fortalecer la capacidad del Estado para responder a los riesgos asociados a la temporada de altas temperaturas, la disminución de lluvias y las posibles afectaciones en el suministro de agua y energía.

El mandatario explicó que la prioridad del Gobierno en las últimas semanas ha sido proteger la vida de los colombianos frente a los efectos del cambio climático. En su intervención, sostuvo que las alteraciones climáticas que enfrenta el país son consecuencia de un modelo económico basado en el consumo intensivo de combustibles fósiles, el cual, según afirmó, está acelerando el deterioro ambiental y poniendo en riesgo los recursos naturales.

#POLÍTICA | En la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, el presidente Gustavo Petro confirmó cambios en el Presupuesto General de la Nación, con el propósito de sacar $4 billones de pesos para atender y mitigar los efectos de la llegada del fenómeno… pic.twitter.com/eCfUYIn5No — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 22, 2026

“Lo que queremos es cambiar el presupuesto, llevar el dinero a donde se necesita, hoy con urgencia. Hoy, no mañana”, enfatizó Petro al justificar la reorientación de los recursos públicos hacia la atención de la emergencia climática.

El presidente indicó que los 4 billones de pesos provendrán de recursos que, según explicó, no fueron comprometidos por el Ministerio de Hacienda en vigencias futuras para el programa Colombia Solar.

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Estos recursos serán trasladados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el propósito de fortalecer las acciones preventivas y de respuesta frente a los efectos de El Niño.

De acuerdo con el mandatario, esta reasignación permitirá contar con un total de 8 billones de pesos para respaldar iniciativas relacionadas con el sistema energético nacional, especialmente ante la posibilidad de una reducción en los niveles de los embalses que abastecen la generación hidroeléctrica durante los próximos meses.

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Petro señaló que la estrategia del Gobierno no contempla aumentar el uso de gas para enfrentar un eventual déficit energético. En cambio, insistió en acelerar la implementación de proyectos de energía solar, al considerar que las condiciones climáticas previstas favorecerán este tipo de generación.

"No es con más gas, es con más paneles solares, porque lo que va a haber es sol y mucho sol en todo el territorio de Colombia“, afirmó el jefe de Estado.

Con esta medida, el Gobierno busca reforzar la preparación institucional frente al fenómeno de El Niño y reducir los riesgos sobre el abastecimiento de energía y los impactos que las altas temperaturas podrían generar en diferentes regiones del país.