Comportamiento del dólar: así puede aprovechar este momento sin ser inversionista

El dólar atraviesa uno de sus niveles más bajos en Colombia en más de seis años, un comportamiento que abre oportunidades para quienes realizan pagos internacionales, compran tecnología, viajan al exterior o reciben ingresos en moneda extranjera.

Dólar registró poco movimiento y permanece a la baja en Colombia: precio oficial de este 16 de julio

Durante las últimas semanas, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ha mantenido alrededor de los $3.250, luego de ubicarse incluso por debajo de los $3.230.

Este descenso responde a una combinación de factores internacionales, entre ellos el debilitamiento global de la divisa estadounidense, las expectativas de que la Reserva Federal continúe reduciendo las tasas de interés y un mayor apetito de los inversionistas por los mercados emergentes.

Aunque no existe certeza sobre cuánto tiempo se mantendrá esta tendencia, los expertos coinciden en que este escenario puede aprovecharse para planificar gastos futuros en dólares, más que para especular con la tasa de cambio.

El dólar es la moneda principal para diversas transacciones. Foto: NurPhoto via AFP

El contexto cobra mayor importancia si se tiene en cuenta que cada vez más colombianos consumen servicios digitales o realizan transacciones internacionales.

Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, el año comenzó con un crecimiento anual del 22,2 % en las transacciones digitales, lo que refleja una mayor dependencia de productos y servicios cuyo valor está ligado al dólar.

Iván Torroledo, cofundador de la fintech Littio y economista, explica que la relación de los colombianos con la moneda estadounidense ha cambiado.

“Hoy hace parte de la vida financiera de millones de personas que pagan plataformas digitales, reciben ingresos desde el exterior, trabajan para empresas internacionales o buscan proteger parte de su patrimonio frente a la devaluación”, señala.

Entre los gastos que podrían verse favorecidos por un dólar más barato se encuentran los pagos a proveedores internacionales; la compra de computadores, celulares, consolas y otros dispositivos importados; así como la reserva de tiquetes, hoteles y paquetes turísticos para viajes al exterior.

Dólar amanece con poco movimiento, pero a la baja: precio oficial para este 16 de julio

También es un buen momento para revisar el pago de suscripciones como Netflix, Spotify, ChatGPT, Adobe Creative Cloud o Microsoft 365, cuyos cobros suelen realizarse en dólares o calcularse con base en la tasa de cambio. De igual forma, las compras en plataformas como Amazon, eBay o Etsy pueden resultar más económicas.

Actualmente, el precio beneficia diversas operaciones. Foto: SEMANA

Quienes planean estudiar fuera del país también podrían beneficiarse al adelantar el pago de matrículas, cursos o certificaciones internacionales mientras el dólar permanezca en niveles bajos.

Los especialistas recomiendan aprovechar este momento para programar gastos ya previstos o construir un ahorro en dólares si existen obligaciones futuras en esa moneda. Sin embargo, advierten que las decisiones deben responder a necesidades financieras concretas y no únicamente a la expectativa de obtener ganancias por una eventual valorización del dólar.