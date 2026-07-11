Precio del dólar en casas de cambio para el sábado 11 de junio de 2026

El dólar es una de las divisas consideradas pilar de la economía global, dado que actúa como la principal moneda de reserva de los bancos centrales y el medio de intercambio dominante para el comercio internacional, especialmente en materias primas como el petróleo. Sus fluctuaciones afectan directamente la inflación local, el costo de las importaciones y el pago de deudas externas.

¿Por qué el dólar ha bajado tanto en las últimas semanas? Este es el análisis de la fluctuación de la divisa en Colombia

Es importante tener en cuenta que la mayor parte de las reservas internacionales de los países se mantienen en dólares debido a su estabilidad y liquidez, lo que genera confianza en los mercados financieros globales. Gracias a ello, muchos optan por invertir en esta moneda.

El precio del dólar sigue siendo uno de los principales indicadores que influye en la economía colombiana y en el bolsillo de los ciudadanos. Foto: Getty Images

Las casas de cambio son establecimientos fundamentales para este proceso, dado que permiten adquirir divisas, ya sea para ahorrar, invertir o viajar. Aquí le contamos cómo se está moviendo el precio en este mercado que es totalmente independiente al mercado oficial de la Bolsa de Valores de Colombia, denominado ‘spot’.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 11 de julio

Este es el análisis del mercado cambiario para este sábado, 11 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,401.43 y de venta de $3,518.71.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el valor de la divisa en los distintos establecimientos que funcionan en varias zonas, tenga en cuenta estos valores:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,429 3,490 59 Cali 3,350 3,600 250 Cartagena 3,300 3,550 250 Cúcuta 3,400 3,455 50 Medellín 3,320 3,461 116 Pereira 3,300 3,470 100

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, considere los valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

La cotización del dólar marca el ritmo de diversos sectores económicos, desde las importaciones hasta el turismo y las inversiones. Foto: Getty Images/iStockphoto

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM jueves 9 de julio de 2026 3401.43 3518.71 3339.65 Miércoles 8 de julio de 2026 3407.14 3525.24 3335.5 martes 7 de julio de 2026 3399.52 3521.9 3350.68 lunes 6 de julio de 2026 3397.22 3511.11 3334.93 domingo 5 de julio de 2026 3388.89 3516.67 3334.93 sábado 4 de julio de 2026 3387.06 3512.35 3334.93 viernes 3 de julio de 2026 3394.71 3527.65 3357.82

Por otra parte, si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, venta y spread.

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Cada movimiento del dólar genera expectativas en los mercados y puede impactar el costo de bienes y servicios. Foto: Adobe Stock

Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.