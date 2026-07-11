Economía

Precio del dólar en casas de cambio para el sábado 11 de junio de 2026

La moneda americana se ha cotizado a la baja en los últimos meses.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

11 de julio de 2026 a las 3:27 p. m.
Precio del dólar en las casas de cambio.
Precio del dólar en las casas de cambio. Foto: Adobe Stock

El dólar es una de las divisas consideradas pilar de la economía global, dado que actúa como la principal moneda de reserva de los bancos centrales y el medio de intercambio dominante para el comercio internacional, especialmente en materias primas como el petróleo. Sus fluctuaciones afectan directamente la inflación local, el costo de las importaciones y el pago de deudas externas.

Sigue a la baja la moneda estadounidense. Esta semana bajó de $3700. Foto: Creada con Gemini IA
¿Por qué el dólar ha bajado tanto en las últimas semanas? Este es el análisis de la fluctuación de la divisa en Colombia

Es importante tener en cuenta que la mayor parte de las reservas internacionales de los países se mantienen en dólares debido a su estabilidad y liquidez, lo que genera confianza en los mercados financieros globales. Gracias a ello, muchos optan por invertir en esta moneda.

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El precio del dólar sigue siendo uno de los principales indicadores que influye en la economía colombiana y en el bolsillo de los ciudadanos. Foto: Getty Images

Las casas de cambio son establecimientos fundamentales para este proceso, dado que permiten adquirir divisas, ya sea para ahorrar, invertir o viajar. Aquí le contamos cómo se está moviendo el precio en este mercado que es totalmente independiente al mercado oficial de la Bolsa de Valores de Colombia, denominado ‘spot’.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 11 de julio

Este es el análisis del mercado cambiario para este sábado, 11 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,401.43 y de venta de $3,518.71.

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Dólar vuelve a caer fuertemente en Colombia: precio oficial para este 10 de julio

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el valor de la divisa en los distintos establecimientos que funcionan en varias zonas, tenga en cuenta estos valores:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,4293,49059
Cali3,3503,600250
Cartagena3,3003,550250
Cúcuta3,4003,45550
Medellín3,3203,461116
Pereira3,3003,470100

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, considere los valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

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La cotización del dólar marca el ritmo de diversos sectores económicos, desde las importaciones hasta el turismo y las inversiones. Foto: Getty Images/iStockphoto
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
jueves 9 de julio de 20263401.433518.713339.65
Miércoles 8 de julio de 20263407.143525.243335.5
martes 7 de julio de 20263399.523521.93350.68
lunes 6 de julio de 20263397.223511.113334.93
domingo 5 de julio de 20263388.893516.673334.93
sábado 4 de julio de 20263387.063512.353334.93
viernes 3 de julio de 20263394.713527.653357.82

Por otra parte, si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, venta y spread.

NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,4403,49050
Cambios Kapital3,4403,47030
Latin Cambios3,4303,50070
Smart Exchange3,4003,500100

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

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Cada movimiento del dólar genera expectativas en los mercados y puede impactar el costo de bienes y servicios. Foto: Adobe Stock

Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.