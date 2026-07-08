Dólar cierra más caro en la tarde del miércoles 8 de julio de 2026

El dólar terminó la jornada de este miércoles con alta volatilidad. Durante todo el día mantuvo un comportamiento al alza, lo que perjudicó el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

El dólar se mantiene a la baja en Colombia, pese al ruido político. Así abrió este 8 de julio

Este 8 de julio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores a $3.340, lo que significó un aumento de $5 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada de hoy, de $3.335.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $17, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.323.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que alcanzó durante la jornada fue de $3.350, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $3.321. El promedio cotizado se encuentra en $3.340.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.248 millones, mientras que el volumen promedio se ubicó en 969,6.

Casas de cambio que están vendiendo el dólar más barato. Así está el precio este 7 de julio

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, registró un comportamiento a la baja, con una variación del 0,01 %, hasta ubicarse en 100,615 unidades.

Economía internacional

El déficit comercial de Estados Unidos aumentó de manera significativa en mayo debido al efecto combinado del repunte de las importaciones y al descenso de las exportaciones, según datos del gobierno publicados este martes.

Este aumento del déficit comercial se registró en un mes en el que el país se enfrentaba a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

El sector de la inteligencia artificial fue uno de los que necesitó grandes importaciones para la construcción de centros de datos en el país.

El déficit comercial de Estados Unidos aumentó Foto: Getty Images

El déficit comercial se disparó un 42,2 % con respecto al mes anterior, hasta los 77.600 millones de dólares, según datos del Departamento de Comercio.

Esta cifra fue ligeramente inferior a la prevista en el consenso de analistas de Briefing.com.

Las importaciones subieron en mayo un 3,3 %, hasta los 395.300 millones de dólares, mientras que las exportaciones descendieron un 3,2 %, hasta los 317.700 millones de dólares.

Las importaciones estadounidenses de bienes de consumo se dispararon, al igual que las de petróleo crudo y otros suministros industriales, informó el Departamento de Comercio.

*Con información de AFP.