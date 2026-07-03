El dólar inicia la jornada del viernes 3 de julio a la baja; la moneda se ha visto influida por factores externos

El dólar inició la cotización de este 3 de julio en un precio de $ 3.348, lo que significó una baja de $ 9 frente a la tasa representativa del mercado definida por la SuperFinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.357.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.348. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.343. El precio promedio es de $ 3.345.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 6,28 millones, registrando además un volumen promedio de 285,68 millones.

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A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,68 % llegando a las 100,470 unidades.

Así se mueve el dólar en la jornada de este 2 de julio. Foto: Adobe Stock

Economía internacional

Estados Unidos creó menos puestos de trabajo de lo esperado en junio, aunque la tasa de desempleo bajó levemente al 4,2%, según datos publicados este jueves que muestran que el mercado laboral sufre altibajos.

“Tanto el empleo total en nóminas no agrícolas (+57.000) como la tasa de desempleo (4,2%) variaron poco en junio”, señaló la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de Estados Unidos en un comunicado.

El desempleo en mayo fue de 4,3%.

En junio, los principales sectores de crecimiento del empleo incluyeron atención médica y asistencia social, mientras que el sector de ocio y hostelería perdió puestos de trabajo tras un sólido desempeño el mes anterior.

Después de meses de oscilaciones continuas, el mercado laboral estadounidense registró fuertes alzas en los últimos tres meses.

Sin embargo, los datos del jueves revisaron a la baja algunas de esas cifras. El empleo en abril y mayo se revisó a la baja en 74.000 puestos de trabajo, indicó la BLS.

Los datos de junio quedaron muy por debajo de las expectativas del mercado, ya que los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal esperaban un aumento de 115.000 puestos de trabajo.

No obstante, el crecimiento del empleo se mantuvo en terreno positivo y no se prevé que la Reserva Federal de Estados Unidos intervenga por razones vinculadas al mercado laboral, uno de los componentes de su mandato.

Las autoridades buscan controlar el desempleo en Estados Unidos. Foto: Adobe Stock

La analista Wendy Edelberg dijo a la AFP que esperaba que la Fed mantuviera las tasas sin cambios por ahora.

“Creo que están buscando razones para no cambiarlas, y esto les da un motivo”, afirmó Edelberg, investigadora sénior de la Institución Brookings.

Kathy Bostjancic, economista jefe de Nationwide, interpretó los datos del jueves como positivos en conjunto.

El crecimiento del empleo se vio afectado por un “lastre negativo” derivado de los mayores precios de la energía para los empleadores, señaló.

*Con información de AFP.