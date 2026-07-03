Dongfeng lanza en Colombia las nuevas SUV híbridas Mage y Huge: precios, características y dónde comprarlas

La marca de carros Dongfeng, representada en Colombia por Corautos Andino, presentó los dos nuevos lanzamientos que llegarán al mercado colombiano. Se trata de las SUV Mage y Huge, que completarán el portafolio de eléctricos e híbridos de la compañía en el país.

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La Dongfeng Mage es una SUV liviana que se destaca por su equipamiento tecnológico y 288 caballos de potencia desarrollados por su sistema híbrido. También cuenta con 565 Nm de torque con un motor de gasolina 2.5 turbo y uno eléctrico de imanes permanentes.

En total, promete 900 kilómetros de autonomía, según la marca, e integra un sistema híbrido inteligente DHT (Dedicated Hybrid Transmission) que se encarga de gestionar la interacción entre el motor tradicional y el eléctrico.

Los dueños pueden elegir entre los modos de conducción Sport, Eco y Comfort. Además, cuenta con sistemas de seguridad como el control electrónico de estabilidad (ESC), control de tracción (TCS), asistente de descenso en pendiente (HDC) y frenado autónomo de emergencia. Incluye un techo panorámico y rines de 19 pulgadas que le dan un aspecto moderno.

La Dongfeng Marge cuenta con sistemas de seguridad como el control de tracción. Foto: Dongfeng

“La movilidad en Colombia está evolucionando y hoy los usuarios buscan mucho más que un vehículo, esperan tecnología, eficiencia, seguridad y una experiencia de conducción superior. Confiamos en que esta propuesta nos permitirá posicionarnos entre las cinco SUV híbridas medianas más vendidas del país, consolidando la presencia de Dongfeng en uno de los segmentos con mayor proyección de crecimiento en Colombia”, expresó Camilo Jaramillo, director comercial de Corautos Andino.

Así se ve el interior de la Dongfeng Mage. Foto: Dongfeng

La Dongfeng Huge, por su parte, ofrece una experiencia premium con cámara panorámica de 360 grados, sensores de proximidad, sistema de entretenimiento, pantalla de 12,3 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto y sistema de sonido Jamo de 10 parlantes.

Tiene seis airbags, asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), alerta de colisión frontal, frenado automático de emergencia, alerta de salida de carril, control crucero adaptativo y una promesa de 900 km de autonomía.

La Dongfeng Huge es una SUV híbrida premium. Foto: Dongfeng

Los dos modelos cuentan con una garantía de la marca de 150.000 km o cinco años. En cuanto a la batería, es de 200.000 km u ocho años.

“Nosotros empezamos desde el mes de noviembre del año pasado en el Salón del Automóvil, donde iniciamos con el Dongfeng Box, un vehículo 100 % eléctrico. El lanzamiento de hoy es la consolidación de nuestro portafolio como marca y como un actor relevante en el mercado colombiano”, expresó Sergio Correa, jefe de la categoría de Dongfeng Electric para Colombia.

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¿Dónde las venderán?

En Colombia, Corautos Andino, empresa del Grupo Corbeta y representante de Dongfeng, distribuirá los nuevos modelos en 22 puntos de venta en el país ubicados en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Pasto, entre otras.

Para la venta de repuestos, hay 40 puntos oficiales de Corautos y 20 talleres de servicio técnico.

¿Cuál es el costo de las SUV?

La marca aseguró que los precios de los nuevos modelos tienen el objetivo de competir con vehículos similares en el mercado colombiano. La Dongfeng Mage tiene una tarifa de lanzamiento de $116.990.000, mientras que la Huge cuesta $134.990.000.

Así queda entonces el catálogo de Dongfeng en Colombia:

Dongfeng BOX E2: $74.990.000.

Dongfeng BOX E3: $79.990.000.

Dongfeng E70: $79.990.000.

Dongfeng VIGO 400: $84.990.000.

Dongfeng VIGO 470: $89.990.000.

Dongfeng MAGE Híbrido: $116.990.000.

Dongfeng HUGE Híbrido: $134.990.000.

¿Hay alianzas con bancos?

La marca tiene planes con Sufi para algunos clientes y alianzas con bancos como BBVA, Banco de Bogotá y Davivienda, con los que tiene convenios para la compra de Dongfeng Electric.