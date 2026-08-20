El seguro para carros eléctricos e híbridos en Colombia: coberturas clave y cómo escoger el adecuado

Colombia cada día se va adentrando en el mundo de la movilidad sostenible, en donde la llegada de vehículos eléctricos e híbridos ha traído grandes cambios al país.

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Con corte hasta el mes de julio, el país ha registrado la matriculación de 83,362 unidades nuevas que poseen esta clase de tecnologías en 2026. En otras palabras, 45 de cada 100 carros llevan consigo algún elemento de bajas o cero emisiones.

Es por ello que cientos de ciudadanos han comenzado a optar por estos vehículos en lugar de los tradicionales. Sin embargo, al escoger entre un eléctrico o híbrido, muchos temas vienen en mente, entre ellos el seguro del coche.

Colombia ha registrado un aumento en la matriculación de vehículos eléctricos e híbridos durante 2026. Foto: El País

Ante esto, aseguradoras del país explican los temas importantes que se deben tener en cuenta antes de escoger la cobertura adecuada para el carro.

Diferencias entre el seguro de un carro eléctrico o híbrido y uno de combustión

De acuerdo con Seguros Bolívar, existen varias diferencias entre la cobertura de un carro eléctrico o híbrido y la de un coche que utiliza gasolina.

Si bien la estructura básica de un seguro (responsabilidad civil, daños y hurto) es similar para todos. Los carros que utilizan energías sostenibles renovables llevan consigo consideraciones técnicas únicas.

Por ejemplo, las reparaciones de estas requieren de una mano de obra mucho más calificada, así como de herramientas de alto voltaje, según CESVI Colombia.

Asimismo, si el banco de baterías principal tiene un impacto estructural severo, el arreglo tendrá un costo elevado.

Los puntos clave que se tienen que considerar al momento de asegurar un vehículo, acorde a Seguros Bolívar, son los siguientes:

Reparaciones y repuestos Cuenta con una mayor disponibilidad de repuestos y talleres generales. Necesita de talleres autorizados y repuestos mixtos (eléctricos/mecánicos). Necesita de repuestos altamente especializados (baterías, motores eléctricos). Pérdida total Depende del avalúo tradicional. Alto peso del sistema híbrido en el avalúo del daño. Si la batería principal sufre un daño, el diagnóstico puede presentar una pérdida total. Asistencia en carretera Puede utilizar servicios como una grúa o paso de corriente. Se recomienda utilizar una grúa adecuada para evitar daños en los componentes eléctricos. Necesita de un traslado especializado (grúa plana).



Coberturas clave para el seguro de carros eléctricos e híbridos

En el caso de Seguros Bolívar, la aseguradora tiene a la mano el Seguro de Autos Verde, un producto especial para aquellos conductores del país que le están apostando a la movilidad sostenible.

Las pólizas para vehículos eléctricos e híbridos pueden incluir coberturas para daños, hurto y responsabilidad civil. Foto: Getty Images

Dentro de sus principales coberturas se encuentran las siguientes: