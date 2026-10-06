La Alcaldía de Cartagena, liderada por Dumek Turbay, anunció la construcción de un nuevo parqueadero y una nueva sede para los taxistas en el aeropuerto Rafael Núñez, a propósito de la megamodernización y ampliación de la terminal aérea cartagenera.

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Este nuevo espacio para los vehículos de servicio público cambia la operatividad de los conductores, que tendrán que acoplarse a dos nuevos momentos:

1. Plan de contingencia durante las obras (infraestructura temporal)

Mientras que se adelantan las obras en el aeropuerto, el distrito habilitará un módulo administrativo equipado para la gestión de turnos, despacho y logística de los taxis y se espera la reubicación de la zona de espera.

El nuevo aeropuerto Rafael Núñez en planos. Foto: Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena S.A.S. (OINAC)

El parqueadero y zona de acopio se reubicará en un predio aledaño del distrito que actualmente no tiene operación, con el propósito de garantizar la fluidez vehicular hacia la terminal sin generar embotellamientos sobre la vía principal del barrio Crespo.

Para mitigar el impacto ambiental y social sobre los habitantes del barrio Crespo, el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) contempla que las bahías de acceso estén estrictamente señalizadas y fiscalizadas por agentes del DATT.

2. La instalación definitiva del nuevo espacio con sede exclusiva para los taxistas

La Alcaldía reveló que en los planos se contempla la construcción de una sede oficial y definitiva para el gremio de taxistas, atendiendo una solicitud histórica de los conductores.

Planos de las nuevas instalaciones para los taxistas en el aeropuerto Rafael Núñez. Foto: Alcaldía de Cartagena

Esta sede quedará en el aeropuerto, donde también se instalará un nuevo parqueadero definitivo exclusivo, por lo que no se espera la interferencia con buses y vehículos particulares. Para ellos se habilitarán otros espacios en la terminal.

La Alcaldía de Cartagena y la Secretaría de Infraestructura establecieron que el nuevo parqueadero definitivo para los taxistas contará con iluminación de tecnología LED, zonas de descanso dignas para los conductores entre turnos, módulos de batería sanitaria y un sistema de control de acceso digitalizado.

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Planos de las nuevas instalaciones para los taxistas en el aeropuerto Rafael Núñez. Foto: Alcaldía de Cartagena

Los trabajos de esta nueva sede estarán a cargo de la concesión OINAC, quien definirá en las próximas semanas las fechas exactas en las que se implementarán los cambios para los conductores de La Heroica.

Se espera que el plan de contingencia inicie para los taxistas cuando los constructores lleven a cabo la fase de cimentación y adecuación de vías perimetrales.

Con esta nueva infraestructura que se proyecta para la ciudad, Cartagena busca alinear la experiencia del turista desde el momento en que desembarca con los estándares de un aeropuerto internacional de primer nivel.