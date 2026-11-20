El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), entregó el pronóstico detallado del clima para este fin de semana comprendido entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre en Colombia.

¿Lloverá hoy en su región? Ideam revela en qué lugares de Colombia se esperan precipitaciones hoy 19 de noviembre

Durante estos tres días se esperan lluvias de moderadas a fuertes, algunas acompañadas de tormentas eléctricas en tardes y noches, sobre el centro y sur de la región Caribe, las regiones Andina y Pacífica, y el oriente de la Amazonía, frente a tiempo seco y altas temperaturas en el resto del país.

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En Bogotá habrá abundante nubosidad con lluvias moderadas en las tardes y ligeras en las noches en el norte, suroriente y occidente (entre 9 °C y 22 °C), mientras que en San Andrés y Providencia predominará el tiempo seco el sábado y domingo tras lluvias ocasionales el viernes.

Viernes 20 de noviembre

Para el arranque del fin de semana, el organismo prevé lluvias fuertes en el nororiente de Magdalena, sur de Bolívar, suroccidente de Córdoba, Antioquia, Santander, norte y occidente de Boyacá, norte y sur de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Chocó, sur del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y suroriente de Amazonas.

Mapa climatológico de Colombia para el viernes 20 de noviembre. Foto: Ideam

Asimismo, se pronostican lluvias ligeras a moderadas en el sur de La Guajira, norte de Cesar, sur de Sucre, Norte de Santander, Tolima, Quindío, Huila, suroriente de Vichada, oriente de Guaviare, Guainía y Vaupés.

En contraste, el tiempo seco predominará en gran parte de las regiones Orinoquía y Amazonía. En materia térmica, las temperaturas más elevadas del viernes se registrarán en Valledupar con 38 °C; Santa Marta, Montería y Neiva con 37 °C; y Riohacha, Barranquilla y Puerto Carreño con 35 °C.

Sábado 21 de noviembre

Durante la jornada del sábado, las lluvias fuertes cubrirán el nororiente de Magdalena, norte de Cesar, sur de Bolívar, suroccidente de Córdoba, Antioquia, suroriente de Santander, norte y occidente de Boyacá, norte y sur de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Chocó, norte y sur del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, occidente de Caquetá y oriente de Amazonas.

🌙 PRONÓSTICO NACIONAL PARA LAS PRÓXIMAS 06 HORAS Para la jornada nocturna se prevé predominio de condiciones de tiempo seco en gran parte del territorio nacional, exceptuando algunos sectores del centro-norte, occidente y sur del país, donde podrían presentarse lluvias 🌧️. https://t.co/7NOMharjJg — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) November 20, 2026

De igual forma, habrá precipitaciones ligeras a moderadas en el sur de La Guajira, Sucre, Tolima, Huila, Quindío, norte y occidente de Arauca, centro y sur de Casanare, Meta, Vichada, oriente de Guaviare, occidente de Putumayo, Guainía y Vaupés.

Por su parte, el tiempo seco dominará en San Andrés y Providencia, norte y centro de La Guajira, norte de Magdalena, Atlántico, sur de Boyacá, oriente de Cundinamarca, norte de Huila y sectores de la Orinoquía y Amazonía, mientras el calor tocará su punto más alto del fin de semana en Valledupar con 39 °C. Santa Marta y Montería alcanzarán los 38 °C, Riohacha marcará 36 °C y Barranquilla 35 °C.

Domingo 22 de noviembre

Para el cierre del fin de semana, las lluvias de mayor intensidad se concentrarán en el nororiente de Magdalena, norte de Cesar, centro y sur de Bolívar, nororiente y occidente de Antioquia, norte de Boyacá, centro y sur de Cundinamarca, noroccidente de Tolima, Caldas, Risaralda, Chocó, norte y sur del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Amazonas.

Mapa del clima en Colombia para el domingo 22 de noviembre. Foto: Ideam

También se esperan lluvias ligeras a moderadas en el sur de La Guajira, sur de Sucre, centro y sur de Córdoba, Norte de Santander, Santander, Quindío, Huila, occidente de Arauca, sur y occidente de Casanare, Meta, sur de Vichada, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Guainía y Vaupés.

El tiempo seco prevalecerá en el archipiélago insular, gran parte de La Guajira, Atlántico, litoral Caribe, Urabá, nororiente de la Orinoquía y Amazonía central, aunque el Ideam advirtió que noviembre mantiene un déficit de lluvias por el fenómeno de El Niño y que los próximos 10 días serán claves antes de su pico de intensidad. El domingo las máximas llegarán a 37 °C en Santa Marta, Valledupar y Montería; 36 °C en Barranquilla; y 35 °C en Riohacha, Arauca y Puerto Carreño.