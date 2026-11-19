Si tiene planes para este jueves 19 de noviembre, revise cómo estará el clima en su región.

El Ideam pronostica lluvias en varias zonas de Colombia, algunas con actividad eléctrica, y advierte sobre temperaturas elevadas en buena parte del territorio.

En Bogotá, las precipitaciones podrían aparecer desde la mañana y extenderse durante la tarde en varias localidades.

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Estas son las regiones donde se esperan lluvias

La región Pacífica tendrá las precipitaciones más significativas del país. El Ideam pronostica lluvias moderadas a fuertes en sectores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, algunas acompañadas de actividad eléctrica.

En la región Andina se esperan lluvias de variada intensidad en Antioquia, el Eje Cafetero, norte del Tolima, norte de Boyacá y sur de Santander.

También podrían presentarse lloviznas en el occidente del Huila, occidente de Cundinamarca y Boyacá.

Para la región Caribe se prevén condiciones mayormente secas. Sin embargo, podrían registrarse lluvias ligeras y aisladas en sectores de Urabá, Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Cesar.

En la Orinoquía predominará el tiempo seco en gran parte de la región, aunque se esperan lluvias ligeras y dispersas en áreas del piedemonte del Meta.

En la Amazonía se pronostica escasa nubosidad en buena parte del territorio.

No obstante, podrían presentarse lluvias moderadas a fuertes en sectores del piedemonte amazónico y el suroriente de Amazonas y Vaupés.

Por su parte, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera cielo entre despejado y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. No se descartan lluvias ligeras y dispersas en áreas marítimas.

Predominio de tiempo seco en el Archipiélago de San Andrés y Providencia. Foto: Getty Images

Pronóstico del tiempo en Bogotá: las localidades donde podría llover

Bogotá tendrá una jornada con probabilidad de lluvias, especialmente durante la tarde.

En horas de la mañana se espera cielo entre parcialmente nublado, con posibilidad de lloviznas y lluvias ligeras en las localidades de Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Sumapaz y Ciudad Bolívar.

Para la tarde aumentará la probabilidad de precipitaciones. Las lluvias más persistentes podrían presentarse en Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Barrios Unidos, Teusaquillo, Santa Fe y Ciudad Bolívar.

La temperatura máxima estimada para la capital será de 21 °C.

Durante la noche se espera cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.