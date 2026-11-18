La Alcaldía de Arauca fue blanco de críticas este miércoles por la posesión de un juez que, en su posesión oficial, no pasó desapercibido al lucir un corte de cabello disruptivo para su cargo y una vestimenta poco formal para el honor del cargo.

Se trata del doctor José Arturo Medina Arguello, quien fue designado como juez quinto administrativo del circuito de Arauca por el Tribunal Administrativo de Arauca-Arauca.

Doctor José Arturo Medina Arguello y alcalde de Arauca, Juan Qüeza, respectivamente. Foto: Alcaldía de Arauca - API

El alcalde de Arauca, Juan Qüenza, posesionó oficialmente a Medina y, al publicar las fotos del acto en las redes sociales de la alcaldía, las críticas y burlas no se hicieron esperar. Miles de internautas cuestionaron la presentación del juez y colocaron en tela de juicio sus aptitudes, a partir de su presentación personal en la posesión.

Aunque también hubo comentarios que resaltaron su logro de llegar a tal cargo de honor, la Alcaldía se pronunció en la noche de este miércoles para referirse a las críticas.

El comunicado de la Alcaldía por las críticas

La comunicación oficial defendió al juez y llamó al respeto y el uso responsable de las redes sociales. Posteriormente, se refirieron puntualmente a las críticas por su apariencia física.

“Las burlas, los insultos y los ataques personales constituyen manifestaciones de violencia digital que afectan la dignidad de las personas y contribuyen a normalizar el irrespeto”, señaló la Alcaldía, cuestionando que las expresiones sobre la apariencia física del posesionado no pueden justificarse en la opinión personal de los internautas.

Doctor José Arturo Medina Arguello firmando su posesión. Foto: Alcaldía de Arauca - API

Aunque reconocieron el derecho a la libertad de opinión, cuestionaron la violación de los derechos del juez que fue cuestionado en redes sociales.

“Ninguna persona debería ser objeto de humillaciones o señalamientos por su aspecto físico, su forma de vestir o sus características personales”, se lee en el comunicado que respaldó a Medina y rechazó las críticas de las que fue blanco este miércoles.

Por último, la Alcaldía hizo un llamado a la reflexión en las redes sociales y los comentarios: “La Administración Municipal invita a la comunidad a reflexionar sobre el impacto de sus expresiones en los entornos digitales y a promover interacciones basadas en el respeto, la empatía y la responsabilidad, evitando comentarios que vulneren la dignidad de otras personas”.