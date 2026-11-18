El aguacero de esta tarde en Medellín y el Valle de Aburrá causó estragos en diferentes puntos, entre ellos el colapso de dos casas de madera en el barrio Llanaditas, en el oriente de la ciudad, y la inclinación de una más.

“Por fortuna, hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Nuestros bomberos y el equipo técnico del DAGRD están en el barrio revisando las viviendas y nuestra Comisión Social de Alcaldía de Medellín acompaña a las familias afectadas. Estamos al frente”, dijo el alcalde, Federico Gutiérrez, en X.

Imágenes de cómo quedó Medellín tras el fuerte aguacero de esta tarde que dejó inundaciones

Las fuertes precipitaciones, según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres del Distrito (Dagrd), también provocaron inundaciones en vías públicas, principalmente en el suroriente de la ciudad, en los sectores de Patio Bonito, la avenida Las Vegas y la glorieta de Monterrey.

Calles inundadas luego de las fuertes lluvias de este miércoles. Foto: Redes sociales - API

Además, a través de la línea 123 se recibieron cerca de 60 reportes de emergencias, relacionados con la acumulación de agua en estos corredores viales, y cuatro vehículos resultaron afectados de manera directa.

Esa entidad señaló que las emergencias no dejan personas lesionadas.

El Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata) informó, al iniciar el aguacero, que a las 3:50 p. m. se registró un núcleo de precipitación sobre el oriente del Distrito de Medellín, con acumulados registrados de hasta 6 mm.

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Doce minutos después, a las 4:02 p. m., ese núcleo ya estaba sobre el occidente, aunque con un acumulado de hasta 2 mm.

Esas nubes con las precipitaciones se fueron moviendo hacia el sur y 28 minutos después, hacia las 4:30 p. m., habían registrado acumulados de hasta 8 mm en esa zona de la ciudad y menores a 1 mm en el noroccidente, de ahí que en el sur el “lapo de agua” se sintiera con más fuerza.

Sobre las 5:10 p. m., el Metro de Medellín anunció que todas las líneas de metrocable fueron suspendidas por las condiciones climáticas, pero con el paso de las horas el servicio fue restablecido.

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El alcalde aseguró que las quebradas La Escopetería y La Presidenta registraban niveles en rojo por aumento de sus caudales y las quebradas Altavista, La 33 y La Guayabala estaban en naranja.

Hacia las 10:30 p. m. no se había reportado, hasta ese momento, ninguna persona lesionada.