Un fuerte aguacero cae esta tarde de miércoles, 18 de noviembre, en varios sectores de Medellín y el Valle de Aburrá.

El alcalde, Federico Gutiérrez, señaló que hay dos quebradas en nivel rojo.

“A esta hora se registran fuertes lluvias en Medellín. La quebrada La Escopetería y La Presidenta están en nivel rojo. También se reporta caída de granizo en el suroccidente de la ciudad .Estamos atentos. Si se presenta una emergencia, llamen al 123″, dijo en su red social de X.

El Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata) informó que a l as 3:50 p. m. se registró un núcleo de precipitación sobre el oriente del Distrito de Medellín, con acumulados registrados de hasta 6 mm.

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Doce minutos después, a las 4:02 p. m., ese núcleo ya estaba sobre el occidente, aunque con un acumulado de hasta 2 mm.

Esas nubes con las precipitaciones se fueron moviendo hacia el sur y 28 minutos después, hacia las 4:30 p. m. había registrado acumulados de hasta 8 mm en esa zona de la ciudad y menores a 1mm en el noroccidente, de ahí que en el sur el “lapo de agua” se sintiera con más fuerza.

Reporte del Siata por aguacero en Medellín. Foto: Siata

Incluso, que los niveles de las quebradas la Escopetería y La Presidente registraran niveles rojos en sus cauces.

Las lluvias también se desplazaron hacia Envigado, con acumulados de hasta 3 mm.

Hacia las 5:10 p. m., el Metro de Medellín anunció que todas la líneas de metrocable fueron suspendidas por las condiciones climáticas.

Estas son: la Línea J (San Javier - La Aurora), la línea P (Acevedo - El Progreso), la línea M (Miraflores - Trece de Noviembre), la línea H (Oriente - Villa Sierra), la línea K (Acevedo -Santo Domingo), y la línea L (Santo Domingo - Arví).

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Varios reportes de medellinenses dejan ver que las fuertes lluvias y los vientos de esta tarde han causado inundaciones en sectores donde ya ha ocurrido en el pasado, como en la calle 10, inmediaciones del Centro Comercial Monterrey y en la calle 30, en Premium Plaza.

Aún no se conocen reportes sobre emergencias que pongan en peligro las vidas de personas o animales. Y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, con el equipo del 123 y los Bomberos Medellín están atentos para atender cualquier alerta.